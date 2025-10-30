Vražda mladé dívky na Halloween. Stín podezření padl na rodinu Kennedyových

Lucie Žáková

30. října 2025 19:11

Halloween
Halloween Foto: Pixabay

Byl předvečer Halloweenu v roce 1975, když v jednom malém městě v americkém státě Connecticut došlo k vraždě mladé dívky, která otřásla nejenom místními obyvateli, ale celou Amerikou. Podezřelým z brutálního násilného činu byl totiž příbuzný vlivné rodiny Kennedyových. 

Předvečer Halloweenu, tedy svátku ve znamení strašidelných masek a koledování, se v Americe pojí také s tradicí, a to nejrůznějšími „naschvály“ a kanadskými žertíky, které si mezi sebou lidé provádějí. Může se jednat o schovávání věcí nebo nachystání různých „překvapení“ třeba před domem sousedů. Dne 30. října je tedy v ulicích poměrně čilý ruch a lidé si moc nevšímají, co vyvádí jejich okolí, a tak není divu, že v tento čas se může stát i kriminální čin, který snadno ujde pozornosti.

A to se také stalo přesně před 50 lety – dne 30. října roku 1975. Tehdy došlo v malém městečku Belle Haven v americkém Connecticutu, kde žily převážně vážené a zámožné rodiny, k vraždě patnáctileté dívky, která se jmenovala Martha Moxley. Její zohavené tělo umlácené golfovou holí bylo nalezeno druhý den, tedy o Halloweenu, na zahradě domu, kde bydlela se svou rodinou. Vražedná zbraň ležela nedaleko, a to zlomená, což svědčilo o brutálnosti útoku. Protože oběť byla obnažena ve spodní části těla, nejprve se uvažovalo o sexuálně motivovaném činu, to ovšem další vyšetřování kriminalistů vyvrátilo.

Policie začala ihned pátrat po pachateli vraždy. Nejprve musela zjistit dostatek informací o samotné oběti. Martha pocházela z bohaté rodiny, která se teprve před rokem přestěhovala do Belle Haven z Kalifornie. Mnozí teenageři by stěhování na druhý konec Ameriky těžce nesli, ne však Martha, která byla velmi extrovertní a přátelská, a tak neměla žádný problém s hledáním kamarádů v novém bydlišti. V místní škole také rychle dobře zapadla, protože byla nadaná a výborně se učila.

Vrazi bývají velice často vypátráni v rodině či bezprostředním okolí oběti. Proto, když opadlo podezření v rodinném zázemí, se kriminalisté zaměřili na přátele mladičké Marthy, a to především na Michaela a Thomase Skakelovi. Ti pocházeli rovněž ze zámožné rodiny v sousedství a dokonce se jednalo o příbuzné prominentní rodiny Kennedyových – jejich strýcem byl Robert Kennedy. Michael a Thomas Skakelovi nebyli už tak bezproblémovými teenagery jako Martha. Brzy přišli o matku, která podlehla rakovině. Jejich otec ztrátu milované osoby řešil tím nejhorším možným způsobem: alkoholem. Péči o své syny obstarával jenom tak, že jim poskytoval dostatek peněz na všechno, co jen chtěli. Chlapcům se proto posunuli hranice a domnívali se, že si můžou všechno dovolit. Třeba i vraždu.

A právě Michael a Thomas Skakelovi trávili s Marthou její poslední noc v životě. Jak později vyšlo najevo, oba do ní byli zamilovaní. Jako motiv vraždy tak připadala v úvahu žárlivost. A protože vražedná zbraň – golfová hůl – byla opatřena iniciálami matky sourozenců, byli hlavními podezřelými. Oba mladíci však měli potvrzené alibi na čas vraždy. Nikdo další podezřelý se nenašel, a tak se případ musel odložit.

Jenže po dlouhých dvou desetiletích, kdy detektivové znovu případ otevřeli, vyšlo najevo, že oba bratři policii neříkali pravdu. Z vraždy byl nakonec v roce 1998 obviněn Michael Skakel, který měl Marthu umlátit ze žárlivosti, protože se více a intimně sblížila s jeho bratrem. Několik svědků během nového vyšetřování navíc prohlásilo, že se jim Michael svěřil s tím, že Marthu skutečně před dvaceti lety zabil, ale že určitě nebude nikdy potrestán, protože je přeci příbuzným Kennedyových. Není vyloučeno, že se vlivná rodina snažila hrůzný čin jejich synovce ututlat, aby nevypukl veřejný skandál. Proces s Michaelem se vlekl několik let, až ho nakonec soud poslal v roce 2002 do vězení. 

Tím však případ vraždy Marthy Moxley bohužel neskončil. Rodina Skakelova se nevzdala a vznesla stížnost, že právník Michaela pochybil. A tak mohl být roku 2013 na kauci ve výši přes milion dolarů propuštěn. Rodina Moxleyova je dodnes přesvědčena, že Michael je vrahem jejich Marthy a že se na svobodu dostal jenom díky bohatství a napojení na rodinu Kennedyových. 

