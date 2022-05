ROZHOVOR: Islámský stát je pořád hrozbou. Česko by v oblasti energetiky mohlo spolupracovat s Marokem, říká Zdechovský

Jak hodnotíte jednání ministrů zahraničí, kterého se zúčastnil i šéf české diplomacie?

Myslím, že bylo velmi konstruktivní. Ministři se shodli na pokračování v boji proti ISIS. K dosažení porážky je potřeba postupovat mnoha cestami – financováním boje proti terorismu, prevencí či bojem s dezinformacemi, respektive narativy šířenými v zemích podporující ISIS. Rozhodně je nutné posílit protiteroristické kapacity například v Iráku.

Je možné zastavit Islámský stát?

Společnými silami toho můžeme dosáhnout. Islámský stát stále představuje velkou hrozbu nejen pro civilizovaný svět. Globální koalice tomu může výrazně pomoci, je nutné koordinovat kroky, které napomohou k porážce. Ruku k dílu musí ale přiložit i země Afriky a Asie, kde tato teroristická organizace působí a kde páchá teroristické útoky.

O Islámském státu se však v poslední době moc nehovoří. Ať už kvůli jiným konfliktům, tak i kvůli utlumení jeho mezinárodních aktivit. Můžete tedy specifikovat, jakou konkrétní hrozbu aktuálně představuje?

Přestože se o této teroristické organizaci na veřejnosti příliš nemluví, tak její aktivity jsou pečlivě monitorovány bezpečnostními službami. Teroristické buňky působí například v Libyi, ale aktivní jsou i v jiných malých zemích. Nedávno byla malá skupina rozprášena v Bosně a Hercegovině. Pořád je tato teroristická organizace velmi nebezpečná, protože pořád má dostatek financí na své aktivity. Útoky provádí dál v afrických a asijských zemích.

Jaký byl účel vaší cesty do Maroka?

Byla to oficiální mise, o které česká strana věděla. Jel jsem tam z důvodů dobrý vztahů s marockou stranou. Setkal jsem se v Rabatu s předsedou marockého parlamentu, abychom probrali bezpečnostní otázku v zemi a jak může Evropská unie pomoci. Je totiž důležité zmínit, že Maroko je klíčovým partnerem pro EU. Stabilita v regionu znamená bezpečnostní stability v EU.

Řešili jste kromě bezpečnostní spolupráce i další témata, například energie, ceny potravin apod.?

Pochopitelně jsme nevynechali téma války na Ukrajině a dopady s ní spojené. Tématem bylo posílení spolupráce mezi Evropskou unií a Marokem v souvislosti s nedostatkem potravin v zemích EU právě kvůli ruské invazi. Bavili jsme se také o pokračování spolupráce v oblasti lidských práv, které je pro Evropskou unii důležité. Těch společných témat je opravdu mnoho.

V loňském roce se Maroko hojně skloňovalo především s migrací, o zemi se dokonce hovořilo jako o „vstupní bráně pro migranty ze severní a západní Afriky“. Bylo i toto téma, na které přišla řeč?

Pochopitelně jsme se o tom bavili. Z pohledu Evropské unie je to klíčová otázka, která se neustále řeší pomocí diplomacie. Je důležité zmínit, že Maroko se snaží nelegální migranty nepouštět do Evropské unie. EU se zase pomáhá Maroku investicemi do různých velkých projektů. Vztahy jsou s touto zemí historicky nejlepší.

O Maroku se aktuálně hovoří jako o jednom z možných dodavatelů elektřiny do Británie, v souvislosti s masivní větrnou a solární elektrárnou. Vidíte v budoucnu nějakou možnost energetické spolupráce i s Českou republikou?

Měl jsem možnost navštívit sluneční plantáže v Maroku, kde vyrábí obrovské množství elektrické energie. Mají největší solární elektrárnu na světě, která je vystavena na úpatí Atlas. Dodává energii 24/7. Maroko disponuje spoustou plochy, kde však nejde nic pěstovat, ale kde neustále svítí slunce. A toho dobře využívají. Zajímavým projektem jsou pak tzv. přílivové elektrárny, které fungují na principu přílivu a odlivu moře. Z mého pohledu se tedy spolupráce v této oblasti nabízí.