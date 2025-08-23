Hurikán Erin ovlivní i počasí v části Evropy. Meteorologové prozradili, co čekají

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. srpna 2025 13:03

Hurikán
Hurikán Foto: Pixabay

Některé titulky hlásí, že Evropu zasáhne hurikán Erin. Podle meteorologů je ale šance, že hurikán doputuje až ke starému kontinentu, víceméně nulová. Počasí v Česku by neměla ovlivnit ani tlaková níže, která je pozůstatkem hurikánu.

Hurikány jsou tropické tlakové níže v pokročilé fázi vývoje ve východním Pacifiku a Atlantiku, kde se vyskytují od srpna do listopadu. Sezóna je tak teprve na svém začátku. Pro vznik hurikánu jsou nutné vhodné podmínky, konkrétně dostatek vlhkosti, teplota moře nad 26 a půl stupně Celsia a nízký střih větru. 

"A právě poslední dva parametry stojí za tím, že hurikán do Evropy víceméně nikdy nemůže doputovat. Jakmile se totiž dostane mimo tropické oblasti do míst s nižší teplotou oceánu a vyšším střihem větru – což je případ centrálních oblastí Atlantiku – promění se na tzv. mimotropickou tlakovou níži. Už se tedy o hurikán nejedná," uvedli meteorologové na síti X.

Experti zdůraznili, že i mimotropická tlaková níže může být dost silná, ale s hurikánem už nemá nic společného. Dále zmínili, že hurikán Erin, který dosahoval nejvyšší páté kategorie s větrem o rychlosti 260 kilometrů za hodinu, ovlivnil zejména Karibik a východní pobřeží Spojených států amerických během minulého víkendu a následně oslabil. 

"Zbytek po hurikánu Erin se aktuálně nachází už jako posttropická tlaková níže východně od Newfoundlandu a postupně se zapojí do atlantického proudění. V dalších dnech přejde Atlantik a právě jako tlaková níže ovlivní, ale jen okrajově, hlavně v úterý Britské ostrovy, Irsko a také Island," popsali meteorologové. 

Žádné extrémy se podle nich nečekají, protože střed tlakové níže zůstane pravděpodobně dost daleko od pobřeží. Počasí v Česku se pod její vliv nedostane vůbec. 

7. srpna 2025 13:34

Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný

Počasí Hurikán evropa ČHMÚ

Zdroj: Lucie Podzimková

