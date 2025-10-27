Jamajka se připravuje na katastrofu. Hurikán Melissa se řítí rychlostí 280 km/h

Libor Novák

27. října 2025 21:36

hurikán Melissa
hurikán Melissa Foto: NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration)

Hurikán Melissa se po víkendové extrémně rychlé intenzifikaci nadále zesiluje a stal se nejsilnější bouří na planetě v tomto roce. Jde o vzácný hurikán kategorie 5 s trvalou rychlostí větru 175 mil za hodinu (přes 280 km/h) a ještě silnějšími poryvy, píše CNN. Melissa už si vyžádala tři oběti na Haiti a jednu v Dominikánské republice a nyní se stáčí směrem k Jamajce.

Vnější okraje bouře už bičují Jamajku větrem a deštěm. Pro zranitelné pobřežní oblasti Jamajky byly vydány příkazy k povinné evakuaci, které ministr práce a sociálního zabezpečení Pearnel Charles označil za „směrnici k záchraně života“, nikoli pouze za doporučení.

Národní centrum pro hurikány (NHC) varovalo před katastrofickým dopadem. Očekává se až 40 palců (přes 1000 mm) deště, vlna bouře s výškou 13 stop (4 metry) a trvalé větry o rychlosti 160 mil za hodinu (257 km/h), které způsobí „rozsáhlé škody na infrastruktuře“ a odříznou komunity. V horských oblastech Jamajky, jako jsou Blue Mountains, by mohlo během několika dní spadnout až 20 % ročních srážek, i když rekord hurikánu z roku 1909 zůstává v bezpečné vzdálenosti.

Mezinárodní letiště Normana Manleyho v Kingstonu je kriticky ohroženo. Nachází se na úzkém písčitém pásu, je sotva nad hladinou moře a je vystaveno z obou stran. Při vlně bouře, která nemá kam odtékat, může dojít k zaplavení ranveje a přilehlých silnic, stejně jako během hurikánu Gilbert v roce 1988. Z tohoto důvodu jsou obě mezinárodní letiště na Jamajce aktuálně uzavřena.

Melissa s trvalými větry o rychlosti 175 mil za hodinu se řadí mezi nejsilnější hurikány v Atlantské pánvi, silnější bylo v historii jen devět bouří. Je také jednou z nejsilnějších, které se kdy prohnaly Karibským mořem, hned za hurikány Allen (190 mph, rekord z roku 1980), Wilma, Mitch a Gilbert.

Nejsilnější větry zasáhnou zejména komunity ve vyšších nadmořských výškách, jako je například město Mandeville (asi 630 metrů nad mořem). Na rozdíl od pobřeží, kde tření zpomaluje vzduch, mohou být větry ve výšce až o 60 mil za hodinu silnější. V Mandeville, kde žije 50 000 obyvatel, by tak hurikán mohl způsobit „totální strukturální selhání“ zejména v oblastech blízko oka bouře. Posádky letadel NOAA hlásily při letech do hurikánu, že Melissa byla „nejsilnější turbulentní hurikán, ve kterém kdy byli.“ Tyto posádky navíc létají do nebezpečné bouře bez platu kvůli přerušení provozu vlády (government shutdown).

Očekává se, že Melissa zůstane silným hurikánem i poté, co se přežene přes východní Kubu, kde hrozí silné větry a katastrofální záplavy. V reakci na to personál OSN (OCHA, WFP, UNICEF) připravuje nasazení na Jamajce a Kubě s cílem podpořit koordinaci a připravenost.

Spojené státy by se však neměly stát cílem Melissy. Silná studená fronta, která se přesouvá na východ, by měla podél pobřeží USA fungovat jako atmosférická cihlová zeď a odklonit Melissu pryč. Přesto bouře zvýší riziko nebezpečných zpětných proudů a rozbouřeného moře podél východního pobřeží USA, a to od středy, kdy Melissa vstoupí do Atlantiku, a minimálně do konce víkendu.

