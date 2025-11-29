Ledovka zasáhne Česko, varuje ČHMÚ. Meteorologové řekli, jaká je situace

Nebezpečné projevy zimního počasí pokračují i během posledního listopadového víkendu. Od pátečního večera platí výstraha před ledovkou, která se tvoří kvůli teplotám pod nulou a mrznoucímu dešti.
Nad Česko postupuje slábnoucí okluzní fronta, kterou doprovází déšť. Ten může být mrznoucí, proto existuje nebezpečí tvorby slabé ledovky. "Nejohroženější jsou místa, kde prší (a bude pršet) při záporných teplotách," upozornilimeteorologové v sobotu ráno na síti X.
"Kolem 5. hodiny ranní bylo nad nulou na některých místech v západních a středních Čechách, jinde se teploty pohybovaly v širokém intervalu od -1 do -7 °C, na severovýchodě republiky při sněhové pokrývce dokonce i kolem -11 °C," informoval hydrometeorologický ústav.
Odpoledne má déšť ustávat, zároveň se oteplí. Sobotní denní maxima vyšplhají až na 5 °C, na horách bude kolem nuly. Očekává se velká oblačnost, polojasno může být na severovýchodě republiky.
V platnosti zůstává výstraha před ledovkou, která se týká celých Čech. Skončí odpoledne, konkrétně v 15:00.
