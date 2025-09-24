Na Evropu se řítí hurikán. Nebezpečí hrozí zejména v Portugalsku

Lucie Podzimková

24. září 2025 17:36

Hurikán
Hurikán Foto: Pixabay

Portugalské Azory s velkou pravděpodobností zasáhne ve čtvrtek večer a v noci na pátek hurikán první kategorie, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jde o poměrně vzácnou, ale nikoliv úplně výjimečnou meteorologickou událost. 

Portugalské souostroví Azorských ostrovů se v září často vyskytne pod vlivem tropických či posttropických cyklón, které vznikají zeslábnutím hurikánů. Vzácnější je zasažení této oblasti hurikánem. Naposledy k tomu došlo v roce 2019 v případě hurikánu Lorenzo s nárazy větru o rychlosti až 163 kilometrů za hodinu.

Ústav uvedl, že meteorologové předpokládají, že Azory, konkrétně jejich západní a střední část, zasáhne Gabrielle jako slábnoucí hurikán první kategorie. "Pro celou oblast je zatím vyhlášen tzv. Hurricane Watch, jakýsi výhled, který se ještě bude upřesňovat s ohledem na další vývoj cyklóny konkrétnějšími výstrahami," podotkli experti.

Podle aktuálních výstupů modelů jsou pravděpodobné nárazy větru o rychlosti kolem 150 kilometrů za hodinu. Lokálně by mohly být i vyšší, bude záležet na přesné trajektorii hurikánu. Očekávají se i velmi vysoké vlny a intenzivní srážky.

"Během víkendu pak už jako mimotropická tlaková níže – tedy nikoli už jako hurikán – zasáhne ex-Gabrielle západní pobřeží Portugalska, ale v již výrazně slabší formě. Počasí u nás pak nijak neovlivní," dodali meteorologové. 

15. září 2025 11:42

Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur

Související

Více souvisejících

Počasí Hurikán Azorské ostrovy portugalsko

Aktuálně se děje

před 34 minutami

před 50 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Tomio Okamura

V Česku se máme dobře. Kdo říká opak, odporným způsobem vyvolává úzkost ve spoluobčanech

V české předvolební kampani se místo seriózní debaty o budoucnosti země odehrává přehlídka emocí, obviňování a umělého bědování. Realita však není zdaleka tak černá. Žijeme ve svobodné společnosti s dostupným zdravotnictvím, vzděláním a relativním bezpečím, což zdaleka není samozřejmost ani v západních demokraciích. Přesto mnozí politici i občané raději živí iluzi katastrofy, než aby uznali skutečný stav věcí.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Léky, ilustrační foto

Používejte místo paracetamolu leukovorin, doporučil Trump. Co je to za lék a proč byste jej neměli shánět?

Americká vláda vydala kontroverzní doporučení týkající se prevence a léčby autismu u dětí. Nové pokyny by měly odradit těhotné ženy od užívání paracetamolu, který je považován za jeden z možných spouštěčů autismu. Prezident Donald Trump navíc navrhl, že by se na léčbu poruch řeči, se kterými se autistické děti potýkají, měl použít lék leukovorin.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Prezident Trump

USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN

Světové společenství je zaskočeno nečekaným projevem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vystoupil na Valném shromáždění OSN. Jeho 58minutový projev, který se dotýkal migrace, islámského práva šaría, neúspěchů OSN a „klimatického podvodu“, naznačuje, že USA se odklánějí od principů, na kterých byla OSN založena. Reakce světových lídrů naznačují, že už nelze spoléhat na USA jako na silného a spolehlivého partnera.

před 6 hodinami

Dmitrij Peskov

Rusko zareagovalo na Trumpa: Nemáme na výběr, válka bude pokračovat

Kreml dnes reagoval na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Rusko za „papírového tygra“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na toto označení odpověděl slovy, že Rusko je spíše spojováno s medvědem a „papíroví medvědi neexistují“. Dodal také, že Rusko nemá jinou možnost než pokračovat ve své „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, aby zajistilo své zájmy a dosáhlo cílů stanovených Vladimirem Putinem.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Suchoj Su-34 sloužící v ruské armádě, ilustrační fotografie

NATO drží prst na spoušti. Mohou ale státy skutečně sestřelovat ruská letadla?

Poslední opakovaná narušení vzdušného prostoru NATO Ruskem staví alianci před obtížnou otázku, zda by měla reagovat sestřelením ruských letadel. Na jedné straně NATO odsoudilo ruské akce a varovalo, že použije „všechny nezbytné vojenské a nevojenské prostředky k obraně“. Na straně druhé se však jedná o obranný pakt, který se snaží zabránit eskalaci konfliktu, který podle něj ještě není v plném proudu.

před 8 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Trump: NATO by mělo sestřelit ruské letouny, Ukrajina může získat zpět všechno území

Prezident Donald Trump po svém setkání s Volodymyrem Zelenským na Valném shromáždění OSN dramaticky změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Na sociální síti Truth Social napsal, že Ukrajina, za podpory Evropské unie a NATO, je v pozici, aby získala zpět všechna svá území, která ztratila od ruské invaze v roce 2022. Podle jeho slov Rusko „bojovalo bezcílně tři a půl roku“, což by reálné vojenské velmoci trvalo méně než týden. 

před 9 hodinami

Donald Trump v OSN

CNN: Svět je na pokraji studené války. Trump projevem v OSN řešil své ego, nikoliv světové konflikty

Podle analýzy serveru CNN se zdá, že prezident Donald Trump neposkytl žádné uklidňující odpovědi na adresu napjaté světové situace. Podle serveru se svět ocitl na pokraji nové studené války. Východní Evropa čelí rostoucímu napětí a Polsko pohrozilo, že sestřelí jakékoli ruské letadlo, které naruší jeho vzdušný prostor. Nad Skandinávií se objevují neznámé drony a Izrael naznačil možnou anexi, což vyvolává obavy z další eskalace konfliktu s Palestinou. V USA se mezitím inflace vrátila. 

před 10 hodinami

Claudia Cardinalová (autor fotky: Manfred Werner - Tsui)

Zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 87 let zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová, jejíž kariéra trvala přes šest dekád. Největší slávu zažila Cardinalová během zlatého věku italského filmu. 

před 11 hodinami

včera

Trump v OSN: Jsem připraven jednat s evropskými lídry o zpřísnění sankcí vůči Rusku

V rámci svého projevu na Valném shromáždění OSN se americký prezident Donald Trump vyjádřil k válce na Ukrajině. Prohlásil, že je připraven jednat s evropskými lídry o zpřísnění sankcí vůči Rusku, ale zároveň je ostře kritizoval za jejich imigrační a energetickou politiku.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy