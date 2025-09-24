Na Evropu se řítí hurikán. Nebezpečí hrozí zejména v Portugalsku

Portugalské Azory s velkou pravděpodobností zasáhne ve čtvrtek večer a v noci na pátek hurikán první kategorie, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jde o poměrně vzácnou, ale nikoliv úplně výjimečnou meteorologickou událost.
Portugalské souostroví Azorských ostrovů se v září často vyskytne pod vlivem tropických či posttropických cyklón, které vznikají zeslábnutím hurikánů. Vzácnější je zasažení této oblasti hurikánem. Naposledy k tomu došlo v roce 2019 v případě hurikánu Lorenzo s nárazy větru o rychlosti až 163 kilometrů za hodinu.
Ústav uvedl, že meteorologové předpokládají, že Azory, konkrétně jejich západní a střední část, zasáhne Gabrielle jako slábnoucí hurikán první kategorie. "Pro celou oblast je zatím vyhlášen tzv. Hurricane Watch, jakýsi výhled, který se ještě bude upřesňovat s ohledem na další vývoj cyklóny konkrétnějšími výstrahami," podotkli experti.
Podle aktuálních výstupů modelů jsou pravděpodobné nárazy větru o rychlosti kolem 150 kilometrů za hodinu. Lokálně by mohly být i vyšší, bude záležet na přesné trajektorii hurikánu. Očekávají se i velmi vysoké vlny a intenzivní srážky.
"Během víkendu pak už jako mimotropická tlaková níže – tedy nikoli už jako hurikán – zasáhne ex-Gabrielle západní pobřeží Portugalska, ale v již výrazně slabší formě. Počasí u nás pak nijak neovlivní," dodali meteorologové.
Související
Počasí bude místy větrné, varují meteorologové. Výstraha platí i pro čtvrtek
Podzimní počasí je tady. Denní maxima klesnou i na sedm stupňů
Počasí , Hurikán , Azorské ostrovy , portugalsko
