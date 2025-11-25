Na sníh bohaté počasí přetrvává. Může napadnout dalších 10 centimetrů

Zimní počasí v Česku panuje i v úterý, ačkoliv meteorologická zima začne až příští týden. Vliv na povětrnostní podmínky má zvlněné frontální rozhraní, které jen pozvolna postupuje k východu. Podle předpovědi dnes může napadnout až dalších 10 centimetrů sněhu.
V průběhu noci se vyskytovaly srážky například na jihu Čech, Vysočině a severní Moravě. Zpočátku byly mrznoucí, postupně přecházely ve sněžení. Ve zmíněných oblastech leželo ráno až šest centimetrů nového sněhu.
"Dnes bude převládat zataženo, zpočátku i mlhavo. Ve východní polovině území občas sněžení nebo déšť se sněhem, jinde zpočátku sněžení jen ojediněle, postupně místy a zejména na východě Moravy a Slezska by se jednalo o déšť nebo déšť se sněhem. K večeru už budou srážky na severovýchodě Moravy a ve Slezsku četnější a postupně většinou sněhové," uvedli meteorologové na síti X.
Během úterý může podle předpovědi napadnout až deset centimetrů nového sněhu, ojediněle i více, a to i v nižších polohách. Nejvyšší teploty se budou držet lehce nad nulou, na východě Moravy vyšplhají až na 5 °C.
Do úterních 9:00 platila výstraha před ledovkou pro oblasti na jihu republiky. Meteorologové zároveň dopředu avizovali, že by dnes mohli další varování před vydatnějším sněžením během středy.
