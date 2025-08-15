Na tropické počasí naváže jiné nebezpečí. Hrozí bouřky a požáry

15. srpna 2025 12:55

Bouřka, ilustrační fotografie.
Foto: Pixabay

Vlna veder sice v Česku pomalu míří ke konci, ale ke stále platným výstrahám před vysokými teplotami se přidávají další varování. Meteorologové nově upozorňují na nebezpečí silných bouřek a vzniku požárů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

"V přílivu velmi teplého vzduchu očekáváme ještě dnes, v pátek 15. srpna na celém území ČR teploty vzduchu přes 31 °C. Zejména ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě teploty dosáhnou 34 až 37 °C," uvedli meteorologové na sociální síti X.

Ochlazení přinese sobotní studená fronta, která přijde od západu. Vysoké teploty o hodnotách nad 31 stupňů tak zítra přetrvají už jen na jižní a střední Moravě.

Meteorologové v sobotu počítají s výskytem pomalu postupujících bouřek, které budou doprovázet přívalové srážky o úhrnech kolem 40 milimetrů a menší kroupy. "Dopoledne a kolem poledne se objeví zejména v jižních Čechách (Šumava, Pošumaví a okolí), během odpoledne i v oblasti jižní Moravy. Bouřky budou velmi izolované a vyskytnou se jen na menší části území výstrahy," vysvětlil ústav. 

Nově také hrozí požáry ve středních a severozápadních Čechách. Riziko bude zvýšené až do neděle. 

Počasí zůstane tropické i o víkendu, extrémní teploty ale klesnou

