Nebezpečné projevy zimního počasí. Hrozí náledí, varovali meteorologové

Zimní počasí bude trápit Česko i v následujících hodinách. Nová výstraha meteorologů sice zmenšila územní platnost varování před novou sněhovou pokrývkou, ale upozornila na nebezpečí vzniku náledí.
"Během dnešního dne očekáváme na většině území občasné sněžení, lokálně trvalejší s tvorbou nové sněhové pokrývky i v nižších a středních polohách. Zejména v Beskydech a okolí, na severním návětří Jeseníků a na severu Čech připadne místy 5 až 10 cm nového sněhu, na návětří Jizerských hor kolem 25 cm," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Sněžení má podle předpovědi slábnout nejprve na východě území, a to dnes večer. Na severu Čech a Jesenicku skončí srážková epizoda až k ránu. Výstraha bude platit do čtvrtečních 9:00, což se týká i nového varování před jiným nebezpečným jevem.
"V noci na čtvrtek a především ve čtvrtek ráno se při poklesu teploty povrchů pod bod mrazu bude lokálně vytvářet náledí, případně zmrazky, a to zejména při protrhávání oblačnosti a slabším větru. Největší pravděpodobnost tvorby plošnějšího náledí je v západní polovině Čech," upozornili experti z ČHMÚ.
Zdroj: Jakub Jurek