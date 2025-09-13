Nevyzpytatelné počasí. Hrozí lijáky a bouřky, stoupnou hladiny řek

Predikce meteorologů se vyplnily. Česko už dnes večer zasáhnou další vydatné srážky, které tentokrát spadnou především v rámci silných bouřek. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje i před vzestupem hladin vodních toků. Ten hrozí od půlnoci na neděli.
"Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s krátkodobými úhrny kolem 30 mm, přecházejících do vydatného deště. V kombinaci bouřek a deště může spadnout celkově i přes 50 mm srážek," upozornili meteorologové ve výstraze. Bouřky se mohou vyskytnout v celé východní polovině republiky od sobotních 20:00.
Podle ČHMÚ hrozí zatopení podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst nebo škody způsobené zlomenými větvemi stromů. Nebezpečí mohou představovat i menší kroupy a blesky. Při řízení vozidla v bouřce se doporučuje snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
Od půlnoci ze soboty na neděli vstoupí v platnost také varování před povodňovou bdělostí. V závislosti na intenzitě a rozložení srážek může v zasažených povodích docházet i k překročení prvního stupně povodňové aktivity.
Tato výstraha se týká vybraných oblastí v Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině.
