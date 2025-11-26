Počasí: Dnes napadne další sníh, meteorologové očekávají až 15 cm

Libor Novák

26. listopadu 2025 7:00

Počasí, ilustrační foto
Počasí, ilustrační foto Foto: Adam Mráček / INCORP images

Dnes bude počasí u nás ovlivňovat frontální rozhraní postupující jen zvolna k východu a po zadní straně tlakové níže postupující přes Slovensko nad Polsko k nám pronikne studený vzduch od severu, uvedl ČHMÚ.cz.

Dnes bude podle meteorologů převážně zataženo, ojediněle mlhy. Místy občasné sněžení, na severovýchodě sněžení četnější. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 m/s.

Zejména v severovýchodní polovině území místy napadne 5 až 15 cm nového sněhu, na horách kolem 25 cm. Večer se bude místy tvořit náledí.

V dalších dnech se bude od jihozápadu postupně přesouvat tlaková výše a po její zadní straně k nám bude proudit teplejší vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. V sobotu do Čech postoupí od západu slábnoucí okluzní fronta.

V nedělí počasí u nás ovlivní rozpadající se frontální systém od západu. Na počátku příštího týdne bude po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad Britskými ostrovy do střední Evropy proudit teplejší vzduch od jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry.

