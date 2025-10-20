Počasí do Česka přinese silný vítr. O víkendu se ochladí, na horách může padat sníh

Zatímco v průběhu týdne se Česko dočká oteplení, k jeho konci dorazí silnější vítr. Ten o víkendu podle ČHMÚ.cz vystřídá ochlazení a na horách i sněžení.
Od čtvrtka nás podle meteorologů čeká silnější vítr, který v nárazech dosáhne až 15 m/s (55 km/h). V pátek pak bude vát čerstvý jihozápadní vítr, který bude ještě silnější. V nárazech by mohl dosáhnout rychlosti 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), večer ale začne částečně slábnout.
O víkendu pak sice bude oblačno, přechodně polojasno, zejména na horách ale hrozí místy přeháňky, a to i sněhové. Ke konci víkendu pak dojde k přibývání oblačnosti i srážek, na horách smíšených nebo sněhových.
Nejnižší noční teploty začátkem víkendu budou pohybovat kolem 9 až 4 °C, postupně ale klesnou na +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty vyrostou zpočátku na 9 až 14 °C, ke konci víkendu ale klesnou na 5 až 10 °C.
