Počasí do Česka přinese silný vítr. O víkendu se ochladí, na horách může padat sníh

Libor Novák

20. října 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Zatímco v průběhu týdne se Česko dočká oteplení, k jeho konci dorazí silnější vítr. Ten o víkendu podle ČHMÚ.cz vystřídá ochlazení a na horách i sněžení.

Od čtvrtka nás podle meteorologů čeká silnější vítr, který v nárazech dosáhne až 15 m/s (55 km/h). V pátek pak bude vát čerstvý jihozápadní vítr, který bude ještě silnější. V nárazech by mohl dosáhnout rychlosti 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), večer ale začne částečně slábnout.

O víkendu pak sice bude oblačno, přechodně polojasno, zejména na horách ale hrozí místy přeháňky, a to i sněhové. Ke konci víkendu pak dojde k přibývání oblačnosti i srážek, na horách smíšených nebo sněhových.

Nejnižší noční teploty začátkem víkendu budou pohybovat kolem 9 až 4 °C, postupně ale klesnou na +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty vyrostou zpočátku na 9 až 14 °C, ke konci víkendu ale klesnou na 5 až 10 °C.

včera



Podzimní příroda, ilustrační fotografie



 



před 35 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump

Nedávné příměří v Gaze, zprostředkované Spojenými státy, zdánlivě ustálo svou úvodní velkou zkoušku. Izrael i hnutí Hamás potvrdily svůj závazek k dohodě, a to i navzdory nedělním událostem, kdy v enklávě zahynuli dva izraelští vojáci, což vyvolalo sérii leteckých úderů. Izraelské obranné síly (IDF) následně oznámily, že na politický pokyn začnou s „obnoveným vymáháním“ dodržování příměří. Hamás a jeho vojenské křídlo, brigády Al-Kassám (AQB), ráno potvrdily, že klid zbraní nadále respektují a popřely jakoukoli účast na útoku proti izraelským jednotkám.

před 2 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se stal tvrdším vůči ruskému lídrovi Vladimiru Putinovi. Uvedl, že je ochoten se připojit k jejich nadcházejícímu summitu v Budapešti. Zelenskyj tak učinil v exkluzivním rozhovoru pro pořad Meet the Press televize NBC News, a to navzdory tomu, že z Washingtonu odjel bez zbraní, které požadoval.

včera

Muzeum Louvre

Francie zveřejnila detaily: Zloději vykradli Louvre za sedm minut, zmizely šperky nedozírné hodnoty

Pařížské muzeum Louvre, které je celosvětově nejnavštěvovanější, se v neděli stalo terčem drzé loupeže. Během sedmiminutového přepadení byly ukradeny „neocenitelné“ klenoty. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez pro rádio France Inter potvrdil, že k rozsáhlé krádeži došlo ráno v Apollonově sále. Pachatelé se do Louvru dostali zvenčí pomocí nákladního výtahu, který byl umístěn na nákladním automobilu.

včera

Andrej Babiš

Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci

Vznik nové vlády se patrně nadále odsouvá, a žádný zásadní zlom nelze očekávat ani v příštím týdnu. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš v neděli oznámil, že si uprostřed koaličních vyjednávání bere týden dovolené „za svoje peníze“. Místo něj povedou jednání s SPD a Motoristy sobě místopředsedové Karel Havlíček a Alena Schillerová.

včera

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.

Rakušan: Dva týdny pr*serů svědčí o tom, že Motoristé na vládu nejsou mentálně zralí

Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka nevidí důvod, proč by měl hledat náhradu za Filipa Turka v souvislosti s jeho údajnými dřívějšími výroky či vyhrožováním zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Macinka to uvedl v pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Naopak Vít Rakušan, předseda Starostů a ministr vnitra, v téže diskusi prohlásil, že by se Motoristé měli začít chovat jako „parta lidí schopných vládnout“. Podle Rakušana jej uplynulé „dva týdny průserů“ přesvědčily o tom, že Motoristé na vládu „nejsou mentálně zralí“.

včera

Demonstrace, ilustrační foto

"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP

Hradčanské náměstí v neděli odpoledne zaplnili demonstranté, kteří protestovali proti možnému obsazení Ministerstva životního prostředí (MŽP) hnutím Motoristé sobě. Dav skandoval „Macinku nechceme!“ a nesl transparenty s hesly jako „Změň systém, ne klima“ nebo „Nechte stromy žít“. Akci svolalo celkem jedenáct ekologických organizací, mezi nimiž nechyběly Hnutí Duha, Greenpeace a Fridays for Future.

včera

Václav Moravec

Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil

Nedělní diskuzní pořad Otázky Václava Moravce vyústil v tak ostrou hádku mezi hosty, že se moderátor Václav Moravec rozhodl jej předčasně ukončit. Důvodem byla nekonstruktivní debata, během níž se hosté začali vzájemně překřikovat a nebrali ohledy na slova moderátora. Moravec na závěr prohlásil: „Nerespektujete otázky moderátora. Tato debata je už tedy zbytečná, proto ji předčasně ukončuji.“ Omluvil se divákům a vyjádřil naději v konstruktivní diskuzi v příštím vydání. 

včera

Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)

USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze

Spojené státy americké oznámily, že obdržely „důvěryhodné zprávy“ o tom, že Hamás plánuje „bezprostřední“ útok namířený proti civilistům v Gaze. Podle amerického ministerstva zahraničí by takový útok představoval „přímé a závažné“ porušení dohody o příměří zprostředkované USA.

včera

Muzeum Louvre

Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami

Světově proslulé muzeum Louvre v Paříži se v neděli stalo terčem loupeže, při které ozbrojení lupiči odnesli historické šperky. Muzeum, které je nejnavštěvovanější na světě, muselo být z „výjimečných důvodů“ na celý den uzavřeno. K loupeži došlo v ranních hodinách, ačkoli muzeum bylo už otevřeno.

včera

Válka v Izraeli

Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy

Izraelské nálety zasáhly Rafáh v jižní části Pásma Gazy, a to i přes křehké příměří zprostředkované Spojenými státy. Izraelská a regionální média hlásí, že mezi izraelskými silami a Hamásem došlo k obnovení střetů. Izraelský veřejnoprávní vysílatel Kan uvedl, že letectvo zasáhlo cíle v Rafáhu.

včera

Záporožská jaderná elektrárna

Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří

V Ruskem okupovaném areálu Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny probíhají opravy energetických sítí. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) bylo v oblasti vyhlášeno „lokální příměří“, aby mohly složité opravy poškozených vedení proběhnout. Obě strany konfliktu přistoupily ke konstruktivní spolupráci s IAEA, aby se kritický plán mohl realizovat.

včera

Su-25 ruského letectva

Ruské síly postupují na Ukrajině díky masivnímu leteckému bombardování

Ruské jednotky stále pomalu postupují na několika úsecích dlouhé frontové linie na Ukrajině. Děje se tak navzdory opakovaným výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k zmrazení bojů podél stávajících linií. Trump po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu prohlásil, že by obě strany měly „zůstat tam, kde jsou“.

včera

Gaza

Chybí voda, elektřina, školy i signál. Podmínky pro život jsou v Gaze téměř nulové

Ani ruiny známých budov už v Gaze neposkytují orientaci. Například Noor Abed musel použít GPS, aby se dostal zpět do místa, kde dříve bydlel. Z jeho někdejší čtvrti ve městě Gaza jsou teď jen písečné duny. Třicetipětiletý bývalý softwarový inženýr se uchýlil do stanu, který si postavil ve zničeném kampusu univerzity Al-Azhar, jež se proměnila v provizorní uprchlické centrum.

včera

18. října 2025 21:43

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

FT: Proč Trump po setkání s Putinem otočil? Ruský lídr ho naštval, zvýšil hlas a pak odešel

Během srpnového setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se ruský prezident Vladimir Putin dlouze věnoval postavám ze středověké a raně moderní historie. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na anonymní zdroje. Putin údajně Trumpovi přednesl obsáhlou přednášku o středověkých ruských knížatech, jako byli Rurik nebo Jaroslav Moudrý, a také o kozáckém vůdci ze 17. století, Bohdanu Chmelnickém.

18. října 2025 20:28

18. října 2025 19:10

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Úcta i zklamání: Zelenskyj odchází z Bílého domu s prázdnýma rukama, Ukrajinci v mír nevěří

Jedno slovo vyčnívá v popisu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ohledně jeho poslední návštěvy centra americké moci. Svůj rozhovor s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě označil na sociální síti X jako „přímočarý“. Avšak k pochopení toho, že setkání nebylo takové, jaké ukrajinská strana očekávala, není nutné slovní popis zkoumat do hloubky.

18. října 2025 17:49

Rusko, Kreml

Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce

Kvůli rostoucí nespokojenosti veřejnosti, kterou způsobilo zvýšení daní a pokračující válka na Ukrajině, se Kreml rozhodl pro taktický plán. Chce odvolat nepopulární regionální gubernátory, aby odvedl pozornost Rusů a vytvořil iluzi změn před parlamentními volbami plánovanými na září 2026. Tato taktika je založena na tom, že gubernátoři v Rusku často slouží jako „hromosvody“ místního hněvu, což se Putinova administrativa snaží využít.

18. října 2025 16:28

"Jako po atomové bombě." Palestinci se po příměří vrací do svých domovů v Gaze

Desetitisíce Palestinců se po vstupu příměří v Gaze vrací ze stanových táborů na jihu do svých domovů v Gaze a okolí. Pro většinu z nich je to šokující a hořký návrat. Ti, kteří měsíc po izraelském rozkazu k evakuaci zaplnili pobřežní cestu na sever, zjistili, že je čeká naprostá pustošení.

