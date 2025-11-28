O víkendu sevřou Česko noční mrazy. Podle ČHMÚ.cz noční teploty klesnou až na -9. Během dne se ale oteplí až na pět stupňů.
Předpověď na sobotu:
Zataženo až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku většinou polojasno. Ojediněle, v Čechách v noci, ráno a dopoledne na většině území déšť nebo mrznoucí déšť, v polohách nad 1100 m srážky smíšené nebo sněhové. Ojediněle mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty v Čechách +1 až -3 °C, na Moravě a ve Slezsku -3 až -7 °C, při sněhové pokrývce ojediněle kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Slabý proměnlivý, v Čechách a ve Slezsku jihozápadní až jižní vítr do 4 m/s. Zejména v noci, ráno a dopoledne v Čechách při mrznoucím dešti místy tvorba ledovky.
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku přechodně místy polojasno. Místy mlhy, ojediněle mrholení, i mrznoucí. Později večer na západě místy déšť, nad 900 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem -5 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Slabý jihovýchodní až jižní vítr do 4 m/s. Při mrznoucích srážkách ojediněle tvorba ledovky.
Související
Zimní počasí přinese další nebezpečný jev. Dnes začne platit nová výstraha
Víkendové počasí. Meteorologové slibují mrazivé noci, přes den bude nad nulou
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Trump okomentoval Trumpovu dohodu. Pak opět pohrozil Ukrajině
před 1 hodinou
Počasí o víkendu bude v noci mrazivé, během dne se oteplí
včera
Babiš ve Sněmovně dvě hodiny řečnil o sobě. Zapojil i slzy, na dotazy ale neodpověděl
včera
Ne vše je zlato, co se třpytí. Ekonomický boom na Blízkém východě je vykoupen utrpením i krví
včera
Útočník podezřelý ze střelby na Národní gardu ve Washingtonu měl vazby na CIA
včera
Nejsmrtelnější požár v Hongkongu má už přes 80 obětí. Ke stovkám lidí se hasiči stále nemohou dostat
včera
Martin Kuba po 22 letech opouští ODS, zakládá vlastní hnutí
včera
Jak zastavit ruskou válečnou mašinérii? Experti odhalili jedno citlivé místo
včera
Německo varuje: Rusko by mohlo zaútočit na NATO už v roce 2029
včera
"Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh." Babiš chystá na jednání o střetu zájmů obstrukce
včera
Může Evropa zabránit nespravedlivému míru na Ukrajině? Pokud selže, v sázce je toho hodně
včera
Trump doma potřebuje ukázat rychlé vítězství. Části jeho mírového plánu působily jako překlad z ruštiny, říká Řepa
včera
PO letech války střídají ideologii peníze. Jak Moskva nutí Ukrajince, aby zradili svou vlastní zemi?
včera
Zimní počasí přinese další nebezpečný jev. Dnes začne platit nová výstraha
včera
"Válka neskončí spravedlivě a Putina neodvlečou do Haagu." Experti pošlapali Trumpův mírový plán
včera
V Tokiu žije 33 milionů lidí. Nově je to až třetí největší město na světě
včera
Demonstrování moci a opevňování Caracasu. Jak Maduro reaguje na rozmístění sil USA v Karibiku?
včera
Požáry bytovek v Hongkongu: Hasiči bojují s plameny 24 hodin, mrtvých jsou desítky
včera
Afghánec ve Washingtonu střílel po členech Národní gardy. Trump sibuje tvrdší imigrační politiku
včera
Víkendové počasí. Meteorologové slibují mrazivé noci, přes den bude nad nulou
Poslední listopadový víkend, který je právě před námi, sice přinese noční mrazy, přes den se ale na mnoha místech oteplí nad nulu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě