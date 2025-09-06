Počasí o víkendu: Letní teploty zůstanou, tropy se ale nevrátí

Teploty se během víkendu budou pohybovat kolem 20 stupňů, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na sobotu:
Přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, ojediněle přeháňky, zejména na horách na severu. Na severu a východě zpočátku až zataženo a doznívání srážek. K večeru vyjasňování. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, v jihozápadní polovině Čech 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, na jihu Moravy až 24 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C. Slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s, večer zeslábne.
Předpověď na neděli:
Polojasno až skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy a na severovýchodě nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, v údolích ojediněle až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na jihovýchodě až 26 °C. Slabý proměnlivý, během dne východní až severovýchodní vítr do 4 m/s.
Na soukromou zahraniční cestu do členské země Evropské unie se ve středu vydal prezident Petr Pavel. Spolupracovníci hlavy státu chtěli utajit, kde přesně se nachází. Čáru přes rozpočet jim však udělal dopravce, jehož služby prezident využil.
Zdroj: Jan Hrabě