Počasí příští týden: Do Česka dorazí oteplení

Libor Novák

29. listopadu 2025 7:00

Zimní mrazy, ilustrační foto
Zimní mrazy, ilustrační foto

Počasí se bude příští týden oteplovat. Podle ČHMÚ.cz dosáhnou denní maxima o víkendu až na 7 stupňů.

Předpověď na pondělí:

Zataženo až oblačno, místy déšť, ojediněle mrznoucí, postupně nad 700 m srážky sněhové nebo smíšené. Ojediněle mlhy, i mrznoucí. Během dne od západu ustávání srážek a místy ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Slabý jihozápadní nebo proměnlivý vítr do 4 m/s. Ojediněle tvorba náledí, při mrznoucích srážkách ojediněle tvorba ledovky.

Předpověď na úterý:

Zataženo až oblačno, zpočátku místy zmenšená oblačnost. Místy mlhy, i mrznoucí. Ojediněle mrholení, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C. Převážně slabý jihovýchodní až jižní vítr do 4 m/s.

Předpověď na středu:

Zataženo nízkou oblačností, místy mlhy, ojediněle i mrznoucí. Výjimečně mrholení. Na horách i polojasno. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.

Vyhlídka počasí od čtvrtka do soboty:

Zataženo nízkou oblačností, místy mlhy, ojediněle i mrznoucí. Výjimečně mrholení. Zpočátku na horách, postupně místy i jinde polojasno. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, při malé oblačnosti ojediněle až 7 °C.

Počasí Zima

Počasí o víkendu bude v noci mrazivé, během dne se oteplí

O víkendu sevřou Česko noční mrazy. Podle ČHMÚ.cz noční teploty klesnou až na -9. Během dne se ale oteplí až na pět stupňů.

Zdroj: Libor Novák

