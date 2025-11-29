Počasí příští týden: Do Česka dorazí oteplení

Počasí se bude příští týden oteplovat. Podle ČHMÚ.cz dosáhnou denní maxima o víkendu až na 7 stupňů.
Předpověď na pondělí:
Zataženo až oblačno, místy déšť, ojediněle mrznoucí, postupně nad 700 m srážky sněhové nebo smíšené. Ojediněle mlhy, i mrznoucí. Během dne od západu ustávání srážek a místy ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Slabý jihozápadní nebo proměnlivý vítr do 4 m/s. Ojediněle tvorba náledí, při mrznoucích srážkách ojediněle tvorba ledovky.
Předpověď na úterý:
Zataženo až oblačno, zpočátku místy zmenšená oblačnost. Místy mlhy, i mrznoucí. Ojediněle mrholení, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C. Převážně slabý jihovýchodní až jižní vítr do 4 m/s.
Předpověď na středu:
Zataženo nízkou oblačností, místy mlhy, ojediněle i mrznoucí. Výjimečně mrholení. Na horách i polojasno. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od čtvrtka do soboty:
Zataženo nízkou oblačností, místy mlhy, ojediněle i mrznoucí. Výjimečně mrholení. Zpočátku na horách, postupně místy i jinde polojasno. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, při malé oblačnosti ojediněle až 7 °C.
O víkendu sevřou Česko noční mrazy. Podle ČHMÚ.cz noční teploty klesnou až na -9. Během dne se ale oteplí až na pět stupňů.
Zdroj: Libor Novák