Předpověď počasí na příští týden: Překvapivě se oteplí

Do Česka dorazí příští týden oteplení. Zatímco nyní teploty v noci klesají i pod nulu, během týdne se budou pohybovat i kolem deseti stupňů. Denní maxima pak překvapivě vyrostou i těsně pod 20 stupňů, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na pondělí:
Oblačno až zataženo, na východě polojasno až jasno a přibývání oblačnosti až odpoledne. V noci a ráno ojediněle mlhy. Večer na západě a severozápadě Čech místy slabý déšť. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C, na východě až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, v Pošumaví až 15 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s, místy vítr jen slabý do 4 m/s, zejména v západní polovině Čech.
Předpověď na úterý:
Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Místy déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky pravděpodobně až večer. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C, v Čechách až 16 °C. Mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s se bude na západě měnit na jihozápadní.
Předpověď na středu:
Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Místy přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C. Slabý, přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Oblačno až zataženo, od západu na většině území déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 °C. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s bude odpoledne místy zesilovat na čerstvý s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Zataženo až oblačno, přechodně i polojasno. Na většině území občas déšť nebo přeháňky, na horách postupně i srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 12 až 7 °C, postupně 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C, postupně 7 až 12 °C.
