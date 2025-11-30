Již zítra vypukne meteorologická zima, ale první prosincový víkend bude paradoxně teplejší než poslední listopadový. Vyplývá to z aktuálního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zatímco dnešní maxima vyšplhají na 4 °C, nanejvýše místy na 6 °C, během příštího víkendu dosáhnou nejvyšší teploty až sedmi stupňů nad nulou. Pod bod mrazu a pouze nepatrně mohou teploty klesnout v noci. Přeháňky se vyskytnou jen ojediněle.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Převážně zataženo, mlhavo. Ojediněle mrholení nebo slabý déšť. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C.
Související
Ledovka zasáhne Česko, varuje ČHMÚ. Meteorologové řekli, jaká je situace
Počasí příští týden: Do Česka dorazí oteplení
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení
před 2 hodinami
Předpověď počasí na první víkend v prosinci. Mrznout bude maximálně v noci
Aktualizováno před 7 hodinami
OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý
včera
Metro zasáhne v závěru listopadu další výluka. Bude se pracovat na kolejích
včera
Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem
včera
Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem
včera
První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV
včera
Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic
včera
Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou
včera
Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě
včera
Kyjev čelil rozsáhlému útoku. Stovky tisíc Ukrajinců jsou bez elektřiny
včera
Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku
včera
Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně
včera
Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu
včera
Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost
včera
Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová
včera
Trump chce najednou zrušit většinu Bidenových rozhodnutí. Panují nejasnosti
včera
Olomoučtí kriminalisté mají napilno. Za dva dny vyjížděli ke dvěma vraždám
včera
Ledovka zasáhne Česko, varuje ČHMÚ. Meteorologové řekli, jaká je situace
včera
Počasí příští týden: Do Česka dorazí oteplení
Počasí se bude příští týden oteplovat. Podle ČHMÚ.cz dosáhnou denní maxima o víkendu až na 7 stupňů.
Zdroj: Libor Novák