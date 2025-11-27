Víkendové počasí. Meteorologové slibují mrazivé noci, přes den bude nad nulou

Poslední listopadový víkend, který je právě před námi, sice přinese noční mrazy, přes den se ale na mnoha místech oteplí nad nulu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Noční minima budou i o víkendu klesat pod nulu. Nejníže klesnou v sobotu, kdy na východě území místy spadnou až na -7 °C. Meteorologové předem upozorňují, že také může hrozit ledovka. Denní maxima se ale mají držet nad nulou. Na některých místech mohou vyšplhat až na 5 °C.
Předpověď na sobotu:
Zataženo až oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Místy mlhy, většinou mrznoucí. Postupně v Čechách od západu místy déšť nebo mrznoucí déšť, v polohách nad 1000 m postupně srážky smíšené nebo sněhové. Na Moravě a ve Slezsku srážky až poději odpoledne a večer a budou postupně slábnout. Nejnižší noční teploty 0 až -5 °C, na východě území místy kolem -7 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, při déletrvající mlze kolem -1 °C. Slabý, místy mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 m/s.
Komentář meteorologa:
Při mrznoucích srážkách tvorba ledovky.
Předpověď na neděli:
Oblačno až zataženo, místy polojasno. Místy mlhy, i mrznoucí. Zejména v Čechách k večeru ojediněle slabý děšť, i mrznoucí, v polohách nad 1000 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, při malé oblačnosti kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.
