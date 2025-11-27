Víkendové počasí. Meteorologové slibují mrazivé noci, přes den bude nad nulou

Jan Hrabě

27. listopadu 2025 7:00

Lidé ve sněhové vánici, ilustrační foto.
Lidé ve sněhové vánici, ilustrační foto. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Poslední listopadový víkend, který je právě před námi, sice přinese noční mrazy, přes den se ale na mnoha místech oteplí nad nulu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Noční minima budou i o víkendu klesat pod nulu. Nejníže klesnou v sobotu, kdy na východě území místy spadnou až na -7 °C. Meteorologové předem upozorňují, že také může hrozit ledovka. Denní maxima se ale mají držet nad nulou. Na některých místech mohou vyšplhat až na 5 °C.

Předpověď na sobotu:

Zataženo až oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Místy mlhy, většinou mrznoucí. Postupně v Čechách od západu místy déšť nebo mrznoucí déšť, v polohách nad 1000 m postupně srážky smíšené nebo sněhové. Na Moravě a ve Slezsku srážky až poději odpoledne a večer a budou postupně slábnout. Nejnižší noční teploty 0 až -5 °C, na východě území místy kolem -7 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, při déletrvající mlze kolem -1 °C. Slabý, místy mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 m/s.

Komentář meteorologa:

Při mrznoucích srážkách tvorba ledovky.

Předpověď na neděli:

Oblačno až zataženo, místy polojasno. Místy mlhy, i mrznoucí. Zejména v Čechách k večeru ojediněle slabý děšť, i mrznoucí, v polohách nad 1000 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, při malé oblačnosti kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s.

včera

Nebezpečné projevy zimního počasí. Hrozí náledí, varovali meteorologové

