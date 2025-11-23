Zimní počasí přetrvá i po víkendu. Meteorologové varují před ledovkou

Česko v uplynulých hodinách sevřel mráz a na některých místech také zasypal sníh, s projevy zimního počasí je ale nutné počítat i po víkendu. Vyplývá to z nejnovější výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové v neděli vydali výstrahu před ledovkou v jihovýchodní polovině Čech. Varování začne platit v pondělí v 18:00 a potrvá do úterní deváté hodiny ráno.
"V noci na pondělí 24. listopadu očekáváme od západu na většině území sněžení, k ránu na jihu Čech výjimečně, večer a až do dopoledne v úterý 25. listopadu zejména v jihovýchodní polovině Čech místy i mrznoucí srážky s tvorbou slabé ledovky," uvedl ústav na sociální síti X s tím, že jinde se mrznoucí srážky vyskytnou jen ojediněle.
"S ohledem na prozatím vyšší míru nejistoty můžeme výstrahu dle nových dat zítra upřesňovat," dodali meteorologové.
