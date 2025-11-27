Zimní počasí přinese další nebezpečný jev. Dnes začne platit nová výstraha

Nadílka nové sněhové pokrývky se sice zastavila, ale série výstrah hydrometeorologického ústavu pokračuje. Meteorologové nově varují před náledím, které od pozdního čtvrtečního odpoledne hrozí na celém území republiky.
Meteorologové zmínili, že na většině území republiky momentálně leží sněhová pokrývka či alespoň poprašek sněhu. Protože odpoledne při přechodném slunečním svitu vyšplhají teploty až na 4 °C, sníh bude zvolna odtávat. Vytvoří se tak podmínky pro nebezpečný jev.
"Povrchy komunikací nebo jejich části tak zůstanou většinou vlhké nebo mokré. Ve večerních a nočních hodinách při malé oblačnosti a poklesu teplot pod bod mrazu se bude vytvářet na neošetřených komunikacích místy náledí nebo zmrazky," varoval ústav na sociální síti X.
"V nočních a ranních hodinách začne na naše území proudit od jihozápadu teplý a vlhký vzduch, při kterém se může jak při jasné obloze, tak při zataženu nebo mrznoucí mlze na povrchu prochlazených komunikací vytvářet lokálně námraza (jíní)," dodali meteorologové.
Hongkongem otřásá tragický požár, který zachvátil více obytných výškových budov v komplexu Wang Fuk Court v severní části Tai Po. V důsledku ohně zemřely nejméně čtyři osoby a sedm lidí bylo převezeno do nemocnice. Mezi oběťmi je i jeden hasič. Zranění utrpěli i další hasiči, kteří se snažili plameny potlačit. Uvnitř budov nadále zůstává neznámý počet lidí, kteří se přes plameny a hustý kouř nemohou dostat ven.
Zdroj: Libor Novák