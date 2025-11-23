Zimní počasí udeřilo. V Čechách mrzlo, na Moravě a ve Slezsku napadl sníh

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. listopadu 2025 10:03

Lidé ve sněhové vánici, ilustrační fotografie.
Lidé ve sněhové vánici, ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Meteorologická zima sice ještě nezačala, ale pouhý pohled z okna dnes může naznačovat něco jiného. Teploty v noci na neděli klesly pod -20 °C, především v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku se zase lidé dočkali sněhu. 

Chladněji bylo kvůli malé oblačnosti v Čechách. Podle meteorologů klesly teploty většinou na -6 až -11 °C, ještě nižší byly na západě Čech. V nejchladnějších mrazových lokalitách na Šumavě či v Krušných horách zaznamenaly přístroje minima kolem -25 °C. 

O něco vyšší byly teploty na Moravě a ve Slezsku, kde převládá velká oblačnost. "Na většině území Moravy a Slezska leží alespoň poprašek sněhu a na řadě míst ještě stále sněží, aktuálně (09:00) třeba v Beskydech nebo na jihu Moravy," uvedli meteorologové na sociální síti X s tím, že v pondělí se sněhu dočkají v Čechách. 

Pro tuto chvíli zůstává v platnosti výstraha kvůli nové sněhové pokrývce pro část Moravskoslezského kraje. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ji vydal v sobotu s platností do nedělních 13:00. 

"Ve druhé polovině noci na neděli a v neděli dopoledne očekáváme ve východní polovině Moravy a Slezska i trvalejší sněžení. Většinou napadne od poprašku do 5 cm, na severovýchodě 5 až 10 cm a v Beskydech až 15 cm sněhu. Během nedělního odpoledne bude sněžení ustávat," upozornili meteorologové. 

