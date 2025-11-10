ROZHOVOR | Trump nafukuje uměle vytvořenou krizi. Chce zasahovat ve městech ovládaných demokraty, říká pro EZ expert

Americký prezident Donald Trump čelí právním i politickým komplikacím kvůli nasazení Národní gardy a federálních složek v demokraticky ovládaných městech, včetně Chicaga a Los Angeles. Jeho kroky vyvolaly protesty, střety s guvernéry i otázky ohledně autoritářských tendencí a možného zneužití justice k politickému pronásledování. Situaci v USA v rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal doktor Katedry severoamerických studií Pavel Szobi z Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy.
Americký prezident Donald Trump čelí řadě právních výzev ze strany státních a místních úředníků kvůli nasazení Národní gardy do několika amerických měst. Trump tvrdí, že použití vojáků je nezbytné k potlačení násilí v městech ovládaných demokraty, k boji proti zločinu a na podporu jeho deportačních iniciativ. Dostal se tak do přímého střetu s několika guvernéry demokratických států, kteří těmto snahám odporují a tvrdí, že nasazení gardy je zbytečné a může vyhrotit napětí. Právní případy byly nedávno podány ve státech Illinois a Oregon.
Po vpádech jednotek ICE do chicagských obytných komplexů pokračuje tvrdá protiimigrační politika Donalda Trumpa. Myslíte, že tím zemi prospívá, nebo škodí?
Neřízená migrace představovala pro mnohá města v posledních letech nepochybně problém. Pravomoci jednotek ICE a zadržování lidí, kteří čekají na zprocesování svého oficiálního pobytu a platí řádně daně, opravdu překračuje dosud nastavené meze.
Po razii jednotek ICE v Chicagu se zvedly protesty, proti nimž chtěl prezident Trump nasadit Národní gardu. Její pravomoci jsou však omezené zákonem Posse Comitatus Act. Pokusil se někdy jiný americký prezident využít tyto jednotky proti demonstrantům?
Zákon Insurrection Act z roku 1807 představuje výjimku ze zásad Posse Comitatus Actu. Když je řeč o Chicagu, tak například prezident Lyndon Johnson v šedesátých letech povolal Národní gardu na potlačení obrovských nepokojů v Chicagu a Detroitu.
Podobná situace s nasazením jednotek nastala začátkem roku v Kalifornii, kde Trump převzal kontrolu nad Kalifornskou Národní gardou navzdory nesouhlasu guvernéra Gavina Newsoma. Kalifornie podala dvě žaloby – jedna napadla převzetí kontroly, druhá Trumpovo použití gardy v Los Angeles, které soud označil za porušení zákona Posse Comitatus Act. V čem se liší situace v Chicagu od té v Los Angeles?
Guvernér Newsom je považován za horkého kandidáta v prezidentských volbách v roce 2028, proto má konflikt v Kalifornii ještě i další rozměr. Nicméně vidíme jasně, že prezident Trump chce zasahovat zejména v těch městech, která jsou ovládána demokratickými starosty, ten trend je více než zřejmý.
Guvernér státu Illinois, demokrat JB Pritzker, obvinil Trumpa z „vyvolávání umělé krize“ a podal vlastní žalobu. Jaké další kroky mohou guvernéři podniknout, pokud nesouhlasí s nasazením jednotek?
Guvernéři můžou odmítnout spolupráci s federálními jednotkami a nařídit státní a místní policii, aby neposkytovat podporu federálním kolegům. Můžou se také odvolat na porušení státní suverenity a spojit se s členy Kongresu, ale také dalšími guvernéry, aby vytvořili silnou koalici proti prezidentovi. Pokud je opozice dostatečně velká, může to vyvolat tlak okolí na prezidenta, aby Národní gardu odvolal.
Trump své kroky opírá o zákon, který umožňuje povolat jednotky Národní gardy, pokud jsou USA napadeny nebo hrozí povstání proti vládě. Považujete demonstrace v Chicagu či Los Angeles za „hrozbu povstání proti vládě USA“?
To nelze vůbec srovnávat se situací, kterou jste uváděla před chvílí na příkladu pouličních nepokojů a rabování v šedesátých letech. Prezident svými výroky nafukuje, jak jste sama naznačila, uměle vytvořenou krizi.
Guvernér Illinois JB Pritzker a starosta Chicaga Brandon Johnson odmítli Trumpovu žádost o nasazení Národní gardy na ochranu imigračních důstojníků, avšak prezident jejich námitky přehlasoval a vyslal gardu z Texasu. Trump na platformě Truth Social napsal: „Starosta Chicaga by měl být ve vězení za to, že neochránil důstojníky ICE! Guvernér Pritzker také!“ Pritzker na síti X reagoval slovy, že „neustoupí“ a že se Trump „ubírá cestou plnohodnotného autoritářství“. Má podle Vás dosavadní vláda prezidenta Trumpa autoritářské znaky?
Donald Trump se chová jako imperiální prezident, což je vidět i na jeho reakcích, pokud se soudy vůči němu vymezí a pozastaví vykonání jeho rozhodnutí. Neznamená to, že Trump po svém druhém funkčním období z Bílého domu neodejde.
Bude respektovat Ústavu a nakonec i výsledek dalších voleb, ať dopadnou jakkoli. Očekává nicméně, že ve zbývajících třech letech prezidentství udělá „velké věci“ a bude se na něj pamatovat jako na jednoho z největších prezidentů v historii Spojených států.
Trump dříve volal po uvěznění svých politických protivníků, například demokratického kandidáta na starostu New Yorku Zohrana Mamdaniho či Hillary Clintonové. Od návratu do Bílého domu v lednu jeho ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování nebo hledá obvinění vůči bývalému řediteli FBI Jamesi Comeymu a dalším úředníkům z Obamovy administrativy. Jak byste z politologického hlediska hodnotil opakované volání Donalda Trumpa po uvěznění politických oponentů a jaký to má dopad na demokratické instituce a politickou kulturu v USA?
Ministerstvo spravedlnosti a další agentury řídí lidé, kteří jsou Trumpovi osobně loajální a přestože obvinění objektivně není podloženo dostatečnými důkazy, nesplnit prezidentovo přání znamená dostat se do prezidentovy nepřízně.
Především v první Trumpově administrativě jsme kvůli tomu mohli vidět častou rotaci lidí na ministerských postech či funkcích nejbližších Trumpových poradců. Jeho nynější spolupracovníci méně vsázejí na integritu svého úřadu a více jim záleží na osobních ambicích, které spojují s těmi prezidentovými. Nepochybně také doufají, že v administrativě setrvají také po Trumpově odchodu, například po boku nynějšího viceprezidenta, který má šance být zvolen Trumpovým nástupcem.
Jaké mechanismy a institucionální brzdy v americkém systému mají zabránit zneužití justice k politickému pronásledování? Jsou podle Vás v současné situaci dostatečně účinné?
Zde můžeme spoléhat na kongresová slyšení u komisí, které sestávají jak z demokratických, tak republikánských zákonodárců. Velmi důležitá je také nezávislost soudů. Soudce, který je jmenován doživotně, není motivován zalíbit se prezidentovi, aby si svůj úřad udržel, a bude pravděpodobně i nadále hodnotit různá obvinění objektivněji, přestože jej mohl v minulosti jmenovat do funkce samotný prezident Trump.
8. listopadu 2025 14:55
Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře
Související
Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům
Průlom v jednáních: Shutdown v USA se blíží ke konci
USA (Spojené státy americké) , Donald Trump , rozhovor
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům
před 51 minutami
Trump nafukuje uměle vytvořenou krizi. Chce zasahovat ve městech ovládaných demokraty, říká pro EZ expert
před 1 hodinou
Trumpova administrativa lhala? Vědci mezi paracetamolem a autismem spojitost nenašli
před 1 hodinou
Ryanair oznámil zásadní změnu: Od 12. listopadu nebude akceptovat papírové letenky
před 2 hodinami
Sarkozy život ve vězení nezvládá. Soud ho může ještě dnes pustit na svobodu
před 2 hodinami
WSJ: Sabotáž na plynovodech Nord Stream mohl podle německých vyšetřovatelů nařídit Zalužnyj
před 3 hodinami
Stříleli jsme do civilistů a používali je jako štíty, přiznali izraelští vojáci
před 4 hodinami
COP30 začíná. Do Brazílie dorazili lobbisté, lídři konferenci bojkotují
před 5 hodinami
Průlom v jednáních: Shutdown v USA se blíží ke konci
před 6 hodinami
Slunečné počasí přinese nadprůměrné teploty, naznačili meteorologové
včera
Britské maloměsto řeší název ulice. Kvůli zneuznanému členovi královské rodiny
včera
Biatlonistka Simonová se přiznala ke krádeži. Na zimní olympiádě se ale představí
včera
Duka bojoval, měl zaťaté pěsti, prozradila dominikánská sestřička
včera
Čech poprvé povede unijní úřad OLAF. Rozhodla Evropská komise
Aktualizováno včera
Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne
včera
Orbán vyjednal v Bílém domě výjimku i pro Slovensko, domnívá se Fico
včera
Stanjura reagoval na kritiku rozpočtu. Babiš se jen vymlouvá, přidal se Fiala
včera
Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez
včera
Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule
včera
Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov
Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v týdnu jako jeden z prvních kroků ve funkci sundal ukrajinskou vlajku ze sněmovní budovy. Stal se terčem kritiky některých občanů i vybraných politiků. Babišův nejbližší spolupracovník Karel Havlíček (ANO) nicméně naznačil, že by ukrajinské vlajky mohly zmizet i z budov dalších státních institucí.
Zdroj: Jan Hrabě