"Dechberoucí" úspěch: Lékařům se poprvé daří léčit Huntingtonovou chorobou

Pacientům, kteří trpí Huntingtonovou chorobou, se blýská na lepší časy. Vědcům se totiž poprvé v historii podařilo úspěšně léčit tuto krutou nemoc, která ničí nervové buňky a která je kombinací demence, Parkinsonovy nemoci a amyotrofické laterální sklerózy (ALS).
Nový typ genové terapie, který se podává během 12 až 18 hodin neurochirurgické operace, dokázal u pacientů zpomalit postup nemoci o 75 %. To znamená, že místo jednoho roku, po který se očekává, že se stav pacienta zhorší, je progrese nemoci rozprostřena do čtyř let. Pacientům to dává naději na další desítky let kvalitního života.
Vědecký tým vedený profesorkou Sarah Tabrizi z University College London a profesorem Edem Wildem z National Hospital for Neurology and Neurosurgery v Londýně, který se na výzkumu podílel, popsal výsledky jako „spektakulární“ a „dechberoucí“. Profesor Wild dokonce se slzami v očích řekl, že je pro něj těžké popsat emoce, které pociťuje, když si uvědomí, jaký dopad může mít tento objev na celé rodiny.
Při onemocnění Huntingtonovou chorobou se v těle pacienta zmutuje gen, který je odpovědný za tvorbu huntingtinového proteinu. Ten se následně stává toxickým zabijákem neuronů. Cílem léčby je snížit hladinu tohoto toxického proteinu. Léčba probíhá pomocí bezpečně upraveného viru, který obsahuje speciálně navrženou sekvenci DNA. Pomocí mikrokatetru, který je navigován pomocí MRI, je tento virus vpíchnut hluboko do mozku, kde se aktivuje.
Virus se pak chová jako poštovní doručovatel, který předává nový kousek DNA do mozkových buněk. Ty se následně promění v jakousi „továrnu“, která vyrábí léčebný materiál, který má zabránit odumírání nervových buněk. Výsledky testů ukazují, že hladina neurofilamentů, což je jasný znak odumírání mozkových buněk, byla u pacientů, kteří se účastnili studie, nižší než před zahájením studie.
Zkouška léčby, do které se zapojilo 29 pacientů, prokázala, že tři roky po operaci došlo v průměru k 75% zpomalení progrese nemoci. I když zatím nebyla studie plně publikována, data, která poskytla společnost uniQure, naznačují, že by se nemoc mohla výrazně zpomalit. Někteří pacienti se po léčbě vrátili do práce, jiní chodí, ačkoli se u nich očekávalo, že budou potřebovat invalidní vozík.
Huntingtonova choroba je dědičné onemocnění, kterým v USA a Evropě trpí 75 tisíc lidí. Postihuje jednoho z dvou lidí, pokud jeden z rodičů nese gen, přičemž takových nositelů jsou na světě další desítky tisíc. První příznaky se obvykle objevují ve věku 30 nebo 40 let a do 20 let od projevení příznaků je nemoc obvykle smrtelná. Nová léčba dává naději na delší a kvalitnější život, a to i pro Jacka Maye-Davise, u kterého se také projevil gen, který způsobuje nemoc. V 54 letech ztratil kvůli nemoci svého otce, ale nyní doufá, že díky této léčbě bude jeho život mnohem delší.
Léčba však nebude dostupná pro každého, jelikož se jedná o velmi složitou operaci a léčba bude drahá. Společnost uniQure už oznámila, že požádá o licenci v USA a příští rok začne jednat i s úřady ve Spojeném království a Evropě.
Související
Neuvěřitelná bolest a nekončící utrpení. Jak může běžná infekce přeprogramovat dětský mozek
Budeme kvůli umělé inteligenci hloupnout? Studie na lékařích odhalila nepříjemné dopady AI
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Důchody se v lednu zvýší o více než tři procenta, rozhodla vláda
před 20 minutami
"Dechberoucí" úspěch: Lékařům se poprvé daří léčit Huntingtonovou chorobou
před 41 minutami
V Česku se máme dobře. Kdo říká opak, odporným způsobem vyvolává úzkost ve spoluobčanech
před 1 hodinou
Pět procent stačí. Ústavní soud odmítl stížnost na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD
před 2 hodinami
Macron vzal Trumpovi vítr z plachet. Vzkázal mu, co musí udělat, aby získal Nobelovu cenu
před 2 hodinami
Používejte místo paracetamolu leukovorin, doporučil Trump. Co je to za lék a proč byste jej neměli shánět?
před 3 hodinami
Počasí bude místy větrné, varují meteorologové. Výstraha platí i pro čtvrtek
před 3 hodinami
USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN
před 4 hodinami
Rusko zareagovalo na Trumpa: Nemáme na výběr, válka bude pokračovat
před 5 hodinami
Čínu zasáhl nejsilnější tajfun roku. Evakuovány jsou miliony lidí
před 5 hodinami
NATO drží prst na spoušti. Mohou ale státy skutečně sestřelovat ruská letadla?
před 6 hodinami
Trump: NATO by mělo sestřelit ruské letouny, Ukrajina může získat zpět všechno území
před 7 hodinami
CNN: Svět je na pokraji studené války. Trump projevem v OSN řešil své ego, nikoliv světové konflikty
před 7 hodinami
Zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová
před 8 hodinami
Podzimní počasí je tady. Denní maxima klesnou i na sedm stupňů
včera
Trump v OSN: Jsem připraven jednat s evropskými lídry o zpřísnění sankcí vůči Rusku
včera
Nesmysly v Trumpově projevu: Londýn právo šaría nechystá, mystifikoval i o zdrojích energie
včera
Zapomenuté periferie rozhodují. Pokud chtějí vládní strany uspět, musí nutně pomáhat hlavně mimo Prahu
včera
Evropská komise navrhuje další sankce proti Rusku. Zahrnují konec veškerého nákupu LNG
včera
"Ostudné a velmi trapné." Trump v projevu v OSN kritizoval Evropu, Nobelovu cenu si podle svých slov zaslouží
Prezident Donald Trump zahájil svůj projev na Valném shromáždění OSN slovy o úspěších, kterých jeho administrativa dosáhla během prvních osmi měsíců. Zdůraznil, že USA jsou „nejžhavější zemí na světě“ a „žádná jiná země se jí ani nepřibližuje“. Uvedl, že Amerika má nejsilnější ekonomiku, nejbezpečnější hranice a nejsilnější armádu.
Zdroj: Libor Novák