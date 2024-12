Lidé ji mohou jen závidět. Vědci odhalili tajemství bakterie, která přežije všechno na světě

Tajemství odolnosti této bakterie spočívá v antioxidantu tvořeném třemi základními metabolity: manganem, fosfátem a malým peptidem, tedy molekulou složenou z aminokyselin. Tato kombinace je podle nové studie publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences mnohem účinnější proti záření než samotný mangan v kombinaci pouze s jednou z dalších složek.

Tato zjištění by podle CNN mohla vést k vytvoření ochranných prostředků pro lidské zdraví, jak na Zemi, tak v budoucích vesmírných misích. Podle autorů studie by antioxidant mohl chránit astronauty před kosmickým zářením během jejich misí do hlubokého vesmíru.

Deinococcus radiodurans, podle Guinnessovy knihy rekordů nejodolnější organismus vůči záření, již dříve prokázal schopnost přežít mimo Mezinárodní vesmírnou stanici po dobu tří let. Tato bakterie navíc odolává kyselinám, chladu i dehydrataci.

V předchozích výzkumech vědci ukázali, že pokud by Deinococcus existoval na Marsu, mohl by v zamrzlé podobě přežít miliony let. Měřením obsahu manganových antioxidantů v buňkách bakterie zjistili, že množství těchto antioxidantů přímo ovlivňuje schopnost organismu přežít vysoké dávky záření.

Pro svůj nejnovější výzkum tým vědců využil syntetický antioxidant označovaný jako MDP (melatonin-derived protective), inspirovaný právě bakteriemi Deinococcus radiodurans. Tento antioxidant, vyvinutý Michaelem Dalym, profesorem patologie na Uniformed Services University of the Health Sciences, byl již použit v některých vakcínách inaktivovaných zářením.

MDP obsahuje mangan, fosfát a peptid DP1, které se společně váží do trojitého komplexu s mimořádně účinnými radioprotektivními vlastnostmi. Tento „tajný recept“, jak jej popsal spoluautor studie Brian Hoffman, představuje významný krok vpřed v ochraně proti záření.

Dr. Tetyana Milojevič, odbornice na exobiologii z Univerzity v Orléans, poznamenala, že tato studie nabízí nové možnosti pro vytváření radioprotektivních štítů a jejich vylepšování. Daly dodal, že antioxidant MDP je jednoduchý, nákladově efektivní, netoxický a vysoce účinný, což z něj činí ideálního kandidáta pro ochranu astronautů proti kosmickému záření.

Na Zemi by tento antioxidant mohl najít využití při ochraně před radiačními haváriemi, zatímco ve vesmíru by mohl být podáván astronautům v podobě tablet.

Výzkumníci nyní plánují zkoumat, zda podobný trojitý komplex antioxidantů existuje i u jiných organismů, a pokud ano, zda může být odpovědný za jejich případnou odolnost vůči záření. Tato otázka by mohla otevřít dveře k dalším inovacím v oblasti radioprotekce.