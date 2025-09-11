Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA

Podle NASA objevil rover Perseverance na Marsu dosud nejvýraznější náznaky pradávného života. Jde o „leopardí skvrny“ na hornině zvané Cheyava Falls, o nichž vědci soudí, že mohly vzniknout působením mikroorganismů před miliardami let.
Ačkoliv jsou nutné další analýzy, úřadující šéf NASA Sean Duffy uvedl, že vědecký tým pro tento jev nenašel jiné vysvětlení. Své poznatky badatelé publikovali ve vědeckém časopise Nature. Vzorek, pojmenovaný Sapphire Canyon, byl odebrán v červenci 2024 na okraji starého říčního údolí Neretva Vallis, odkud kdysi proudila voda do kráteru Jezero.
Tato lokalita nám umožňuje nahlédnout do doby před více než třemi miliardami let, kdy se zde střídaly klidné a bouřlivé podmínky. Horniny, které se zde tehdy usazovaly, mohly podle vedoucího autora studie Joela Hurowitze uchovat záznam o potenciálně obyvatelném prostředí. Podle něj nám tento objev nabízí pohled do období, kdy na Zemi život teprve vznikal.
Analýza vzorku pomocí přístrojů SHERLOC a PIXL prokázala přítomnost organických sloučenin, které jsou na Zemi základními stavebními kameny života. Kromě toho vědci odhalili minerály vivianit a greigit, které mohou být vedlejšími produkty mikrobiálního metabolismu. Tyto látky se na Zemi často tvoří tam, kde mikroorganismy spotřebovávají organickou hmotu.
Vědci teď zvažují, zda skvrny vznikly za přítomnosti života, nebo bez něj. Je sice možné, že se vytvořily geochemickými procesy, to by ale vyžadovalo vysoké teploty, což u zkoumaných hornin nebylo zjištěno. Geobiolog a astrobiolog Michael Tice se proto domnívá, že je nutné vážně zvážit možnost, že za nimi stojí mikrobi, kteří žili v dávném marťanském jezeře.
Pro definitivní potvrzení objevu je klíčové dopravit vzorky zpět na Zemi, což by umožnilo podrobnější analýzy v pozemských laboratořích. Budoucnost těchto misí je však nejistá, protože se NASA potýká s návrhem Bílého domu na snížení rozpočtu až o polovinu. Navzdory tomu vědci doufají, že se jim podaří vzorky na Zemi dopravit, a jednou provždy tak odpovědět na otázku, zda jsme ve vesmíru sami.
Související
Konec jedné éry. NASA definitivně ukončila misi Ingenuity. Měla trvat měsíc, protáhla se na tři roky
Proč nemůžeme na Marsu najít mimozemský život? Před 50 lety jsme ho možná omylem zabili, tvrdí vědci
Mars , vozítko Perseverance , NASA
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA
před 57 minutami
CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle
před 1 hodinou
Kdo byl Charlie Kirk? Ovlivňoval myšlení milionů lidí, založil extrémně úspěšnou neziskovou organizaci
před 2 hodinami
"Hluboká rána demokracii." Atentát na Kirka vyrazil Evropě dech
před 3 hodinami
Přišli debatovat s Kirkem, o chvíli později utíkají v panice. Video z vraždy prominentního konzervativce
před 3 hodinami
Na vyšetřování nečekal. Trump okamžitě po vraždě Kirka obvinil z činu radikální levici
před 4 hodinami
Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii
před 5 hodinami
Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka
před 6 hodinami
Počasí o víkendu: Přiženou se další deště, během dne se ochladí až na 16 stupňů
včera
Izrael den po útoku v Kataru zaútočil v Jemenu. Schůze RB OSN byla odložena
včera
EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová
včera
Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump
včera
Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim
včera
Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA
včera
Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina
včera
Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce
včera
NATO spustilo článek 4, potvrdil jeden ze šéfů diplomacie
včera
Kreml k incidentu v Polsku mlčí. Drony letěly z Ukrajiny, řekl ruský diplomat
včera
Polsko žádá o aktivaci článku 4, potvrdil Tusk po incidentu s ruskými drony
včera
Putin nás ohrožuje, shodují se vládní politici v reakci na drony v Polsku. Ozval se i Babiš
Vládní politici se v reakci na průnik ruských dronů do Polska shodují na tom, že Vladimir Putin a jeho režim ohrožují i Česko. Polským sousedům vyjádřil podporu i expremiér a favorit říjnových sněmovních voleb Andrej Babiš.
Zdroj: Jan Hrabě