Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA

Libor Novák

11. září 2025 13:17

Fotka, kterou Perseverance poslal z Marsu
Fotka, kterou Perseverance poslal z Marsu Foto: NASA

Podle NASA objevil rover Perseverance na Marsu dosud nejvýraznější náznaky pradávného života. Jde o „leopardí skvrny“ na hornině zvané Cheyava Falls, o nichž vědci soudí, že mohly vzniknout působením mikroorganismů před miliardami let.

Ačkoliv jsou nutné další analýzy, úřadující šéf NASA Sean Duffy uvedl, že vědecký tým pro tento jev nenašel jiné vysvětlení. Své poznatky badatelé publikovali ve vědeckém časopise Nature. Vzorek, pojmenovaný Sapphire Canyon, byl odebrán v červenci 2024 na okraji starého říčního údolí Neretva Vallis, odkud kdysi proudila voda do kráteru Jezero.

Tato lokalita nám umožňuje nahlédnout do doby před více než třemi miliardami let, kdy se zde střídaly klidné a bouřlivé podmínky. Horniny, které se zde tehdy usazovaly, mohly podle vedoucího autora studie Joela Hurowitze uchovat záznam o potenciálně obyvatelném prostředí. Podle něj nám tento objev nabízí pohled do období, kdy na Zemi život teprve vznikal.

Analýza vzorku pomocí přístrojů SHERLOC a PIXL prokázala přítomnost organických sloučenin, které jsou na Zemi základními stavebními kameny života. Kromě toho vědci odhalili minerály vivianit a greigit, které mohou být vedlejšími produkty mikrobiálního metabolismu. Tyto látky se na Zemi často tvoří tam, kde mikroorganismy spotřebovávají organickou hmotu.

Vědci teď zvažují, zda skvrny vznikly za přítomnosti života, nebo bez něj. Je sice možné, že se vytvořily geochemickými procesy, to by ale vyžadovalo vysoké teploty, což u zkoumaných hornin nebylo zjištěno. Geobiolog a astrobiolog Michael Tice se proto domnívá, že je nutné vážně zvážit možnost, že za nimi stojí mikrobi, kteří žili v dávném marťanském jezeře.

Pro definitivní potvrzení objevu je klíčové dopravit vzorky zpět na Zemi, což by umožnilo podrobnější analýzy v pozemských laboratořích. Budoucnost těchto misí je však nejistá, protože se NASA potýká s návrhem Bílého domu na snížení rozpočtu až o polovinu. Navzdory tomu vědci doufají, že se jim podaří vzorky na Zemi dopravit, a jednou provždy tak odpovědět na otázku, zda jsme ve vesmíru sami. 

30. srpna 2025 18:43

Nemáme na souši co dělat? Vědci díky freediverům zjišťují, že člověk by možná měl žít v moři

Související

Více souvisejících

Mars vozítko Perseverance NASA

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Fotka, kterou Perseverance poslal z Marsu

Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA

Podle NASA objevil rover Perseverance na Marsu dosud nejvýraznější náznaky pradávného života. Jde o „leopardí skvrny“ na hornině zvané Cheyava Falls, o nichž vědci soudí, že mohly vzniknout působením mikroorganismů před miliardami let.

před 57 minutami

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle

Původním záměrem ruského prezidenta Vladimira Putina zřejmě nebylo zasáhnout civilní dům ve východopolském městě Wyryki nebo uzavřít nejrušnější varšavské letiště. Zdá se, že hlavním cílem vletu ruských dronů do polského vzdušného prostoru bylo podkopat důvěru a jednotu NATO. Částečným vedlejším úderem mohl být podle CNN i signál pro amerického prezidenta Donalda Trumpa.

před 1 hodinou

Charlie Kirk

Kdo byl Charlie Kirk? Ovlivňoval myšlení milionů lidí, založil extrémně úspěšnou neziskovou organizaci

Mnozí mladí lidé na americké pravici vnímali Charlieho Kirka jako ikonu. Tento jednatřicetiletý muž se proslavil jako mediální osobnost, autor a podcaster a založil neziskovou organizaci Turning Point USA. Cílem organizace je prosazovat konzervativní politiku na školách a univerzitách a je považována za jednu z nejrychleji rostoucích svého druhu ve Spojených státech.

před 2 hodinami

Charlie Kirk

"Hluboká rána demokracii." Atentát na Kirka vyrazil Evropě dech

Atentát na amerického konzervativního aktivistu Charlieho Kirka vyvolal vlnu odsouzení ze strany evropských lídrů napříč politickým spektrem. Všichni se shodují, že politické násilí nemá v demokratické společnosti místo a je nepřijatelné. Kirka zastřelil neznámý pachatel, když hovořil na univerzitě v Utahu.

před 3 hodinami

Charlie Kirk

Přišli debatovat s Kirkem, o chvíli později utíkají v panice. Video z vraždy prominentního konzervativce

Několik chvil předtím, než se ozval výstřel, se shromáždily tisíce studentů na univerzitě v Utahu. Chtěli na vlastní uši slyšet Charlieho Kirka, který byl považován za rockovou hvězdu v konzervativní politice. Třicetiletý aktivista seděl v bílém stanu s heslem „Prove me wrong“ (Dokažte, že se mýlím) a debatoval se studenty. Ti, kteří s ním souhlasili, povzbuzovali, ostatní protestovali. Po několika vteřinách už ale všichni utíkali v panice.

před 3 hodinami

Prezident Trump

Na vyšetřování nečekal. Trump okamžitě po vraždě Kirka obvinil z činu radikální levici

Ve svém projevu z Oválné pracovny prezident Donald Trump okamžitě po vraždě aktivisty Charlieho Kirka obvinil z činu "radikální levici". Učinil tak ještě dříve, než byla potvrzena totožnost střelce. Podle Trumpa je tento typ rétoriky přímo zodpovědný za terorismus, se kterým se dnes Spojené státy potýkají. Prohlásil, že jeho administrativa dohledá a dopadne všechny, kteří k tomuto "zrůdnému činu" přispěli.

před 4 hodinami

Charlie Kirk

Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii

Zastřelení Charlieho Kirka je podle CNN tragickou událostí pro celou Ameriku, nejen pro ty, kteří sympatizovali s jeho konzervativními názory. Jedna osudná kulka, která usmrtila třicetiletého otce dvou dětí na utažské univerzitě, totiž nebyla jen útokem na jeho osobu, ale také na samotnou svobodu slova a na demokracii. Ty jsou jedinou obranou před hrozbou politického násilí, které v zemi sílí. Nyní se ukazuje, že politické spory se v Americe změnily v nenávist, která zemi rozděluje.

před 5 hodinami

Charlie Kirk

Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka

Po úterní střelbě v Utahu, při které byl usmrcen aktivista Charlie Kirk, stále policisté pátrají po pachateli. Třiatřicetiletý spojenec Donalda Trumpa byl zastřelen, když hovořil k odhadem třem tisícům lidí na půdě Utah Valley University v Oremu poblíž Salt Lake City. Zatímco úřady prohlašují, že střelba je předmětem aktivního vyšetřování, prezident Spojených států Donald Trump hovoří o cíleném útoku. 

před 6 hodinami

včera

včera

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie oznámila, že Komise změní svůj přístup k Izraeli. Během projevu v Evropském parlamentu, který se odehrával v bouřlivé atmosféře, Von der Leyenová řekla, že „to, co se děje v Gaze, je nepřijatelné“. Komise navrhne sankce na „extremistické ministry“ a násilné osadníky a dočasně pozastaví bilaterální platby Izraeli.

včera

včera

Karol Nawrocki

Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim

Americký prezident Donald Trump bude dnes hovořit se svým polským protějškem, prezidentem Karolem Nawrockim. Oznámil to nejmenovaný představitel Bílého domu. Jejich rozhovor se uskuteční jen týden poté, co se prezident Nawrocki zúčastnil schůzky v Bílém domě. Přesný čas konání rozhovoru zatím není znám.

včera

včera

MiG-29 polské armády, foto: Radomil – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina

Během incidentu, kdy ruské drony narušily polský vzdušný prostor, se Polsku podařilo sestřelit pouze čtyři z devatenácti až dvou desítek dronů. To je výrazně nižší úspěšnost, než jakou dlouhodobě prokazuje Ukrajina, která je schopna zlikvidovat naprostou většinu útočících bezpilotních strojů. Například při nedávném ranním útoku se Ukrajině podařilo sestřelit 386 ze 415 dronů, což představuje úspěšnost 93 %.

včera

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce

V úterý v noci došlo k úmyslnému ruskému útoku na Polsko, při němž na jeho území vletěly drony. Polská vláda událost popsala jako „bezprecedentní narušení vzdušného prostoru“ a „rozsáhlou provokaci“. Všechny dostupné informace podle webu Defense Express naznačují, že Moskva se na tyto i další útoky připravovala delší dobu.

včera

včera

včera

včera

Putin nás ohrožuje, shodují se vládní politici v reakci na drony v Polsku. Ozval se i Babiš

Vládní politici se v reakci na průnik ruských dronů do Polska shodují na tom, že Vladimir Putin a jeho režim ohrožují i Česko. Polským sousedům vyjádřil podporu i expremiér a favorit říjnových sněmovních voleb Andrej Babiš. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy