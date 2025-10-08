Nobelovu cenu za chemii získali vědci za molekulární architekturu. Otevírá cestu k řešení ekologických problémů

Libor Novák

8. října 2025 14:21

Foto: Depositphotos

Ocenění v oblasti chemie za rok 2025 získali tři vědci, jejichž průkopnická práce v oblasti molekulární architektury otevírá cestu k řešení některých největších ekologických problémů naší planety. Japonský profesor Susumu Kitagawa, australský profesor Richard Robson a americký profesor Omar M. Yaghi si rozdělí finanční odměnu ve výši 11 milionů švédských korun (přibližně 872 tisíc liber).

Nobelův výbor ocenil práci těchto vědců, která se zabývá tím, jak lze molekuly spojovat do strukturovaných celků. Vědci vyvinuli takzvané kovo-organické kostry (MOFs), které se vyznačují velkými dutinami mezi molekulami. Tyto „molekulární místnosti“ umožňují, aby jimi proudily plyny a další chemické látky.

Tato architektura má velký potenciál pro zachycování a ukládání nežádoucích chemikálií. Mezi možné aplikace patří odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry nebo zachycování takzvaných věčných chemikálií (PFAS), které představují závažné ekologické riziko. Společnosti již testují možnost hromadné výroby MOFs pro zachytávání CO2 z elektráren a továren, a uvažuje se také o využití pro rozklad škodlivých plynů, včetně těch používaných v jaderných zbraních.

Všichni tři vědci začali na těchto strukturách pracovat nezávisle v 70. a 80. letech. Profesor Robson tehdy dokonce požádal svou univerzitu, aby mu do laboratorních stolů vyvrtala otvory, do kterých mohl upevňovat dřevěné kuličky představující atomy, spojené dřevěnými tyčkami symbolizujícími chemické vazby. Profesor Kitagawa byl zase motivován principem „užitečnosti neužitečného“, který odráží filozofii starověkého čínského filozofa Zhuangziho o tom, že i zdánlivě bezprostředně neprospěšné věci mohou nakonec získat hodnotu.

Komise uvedla, že ocenění vědci položili základy a určili směr pro jedno z nejrychleji rostoucích odvětví základního výzkumu v moderní chemii. Ocenění je dalším indikátorem významu chemie při řešení nejobtížnějších globálních problémů.

Profesor Kitagawa z Kjótské univerzity v Japonsku, který se o novince dozvěděl během telefonického rozhovoru na tiskové konferenci, s vděčností poděkoval a s úsměvem dodal: „Jak dlouho tu musím zůstat? Protože musím odejít na schůzku.“

Jeden z laureátů, profesor Omar M. Yaghi z Kalifornské univerzity v Berkeley, se narodil v jordánském Ammánu a vyrůstal v jedné místnosti se sourozenci bez elektřiny a tekoucí vody. V patnácti letech odjel studovat do USA, uchvácen molekulárními strukturami, s nimiž se poprvé seznámil ve škole. Profesor Richard Robson působí na Melbournské univerzitě v Austrálii.

Cena za chemii je třetí vědeckou cenou udělenou v tomto týdnu. V pondělí získali Nobelovu cenu za medicínu vědci za práci o tom, jak imunitní systém bojuje proti infekcím, a v úterý byli oceněni laureáti za fyziku za průlomovou práci v kvantové mechanice, která otevřela cestu ke kvantovým počítačům. 

Další zprávy