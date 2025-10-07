Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců za průlom v kvantové mechanice

Libor Novák

7. října 2025 12:47

Nobelovu cenu za fyziku pro rok 2025 získala trojice vědců z Velké Británie, Francie a Spojených států za jejich zásadní práci na kvantové mechanice. Ocenění si odnesli John Clarke, britský fyzik působící na Kalifornské univerzitě v Berkeley, Michel Devoret, francouzský fyzik z Yaleovy univerzity, a John Martinis z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře. 

Královská švédská akademie věd ve Stockholmu oznámila, že si toto trio rozdělí finanční odměnu ve výši 11 milionů švédských korun, což představuje zhruba 871 400 liber.

Vědci vedli řadu experimentů, které demonstrovaly, že bizarní vlastnosti kvantového světa lze přenést do měřitelných jevů v běžném životě. Konkrétně objevili makroskopické kvantově-mechanické tunelování a kvantování energie v elektrickém obvodu. Jejich práce ukázala, že kvantově-mechanické vlastnosti mohou být pozorovatelné i v makroskopickém měřítku.

Klíčový pokrok spočíval ve vývoji supravodivého elektrického systému, který dokázal tunelovat z jednoho fyzikálního stavu do druhého. Tento jev lze přirovnat k situaci, kdy by míč neodečel od zdi, ale proletěl by přímo skrz ni. Kvantové tunelování je proces, který umožňuje částicím pohybovat se přímo přes bariéru. Zatímco obvykle se kvantově-mechanické efekty stávají při zapojení většího počtu částic zanedbatelnými, experimenty laureátů dokázaly tyto jevy zachytit v systému, který se vejde do ruky.

Tento převratný objev otevřel cestu pro vývoj příští generace kvantových technologií. Mezi ty se řadí kvantová kryptografie, kvantové počítače a kvantové senzory. Profesor Clarke, který se o svém ocenění dozvěděl během telefonátu, se v reakci na novinářské konferenci vyjádřil se slovy: „Mírně řečeno, bylo to překvapení mého života.“ 

Další zprávy