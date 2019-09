Nigérie porušuje lidská práva? Děti trpí kvůli Boko Haram

Armáda podle HRW zadržuje mnoho dětí i několik měsíců či let ve špinavých a přeplněných vojenských kasárnách, aniž by je z něčeho formálně obvinila. Zamezuje jim také v kontaktu s okolním světem.

Podle údajů OSN zatkla armáda mezi lednem 2013 a březnem 2019 přes 3600 dětí, z toho 1617 dívek, kvůli podezření z napojení na nestátní ozbrojené skupiny. Mnoho jich zadržuje na vojenské základně poblíž města Maiduguri na severovýchodě země, kde má silné pozice právě Boko Haram.

HRW vedla rozhovory s 32 dětmi z této vojenské základny. Žádné z nich se dosud neobjevilo před soudem a pouze jedno se setkalo s člověkem, o kterém se domnívalo, že je právník. Nikdo nevěděl, jakým čelí obviněním, přičemž jednomu ze zadržených dětí bylo teprve pět let.

Asi třetina zpovídaných dětí uvedla, že je vojáci při výslechu bili. Jedna dívka byla zadržena kvůli tomu, že se z donucení provdala za bojovníka Boko Haram. "Vojáci nás bili páskem, nadávali nám a říkali, že se s námi vypořádají, protože jsme manželky (mužů z) Boko Haram," uvedla dívka. Jiní zase HRW řekli, že byli biti, když spojení s Boko Haram popírali.

"Nigérie čelí kvůli povstalcům z Boko Haram ohromné výzvě, ale zatýkání tisíců dětí není řešením," uvedla Jo Beckerová z HRW. "Děti zasažené konfliktem potřebují návrat do běžného života a do školy, ne pobyt ve vězení," dodala. HRW požaduje, aby armáda předala děti civilním úřadům, které by se postaraly o jejich začlenění zpět do společnosti.

Nigerijská armáda dnes ve vyjádření uvedla, že je zpráva HRW nejen mylná, ale že ohrožuje mír v regionu. "Je široce známo, že teroristé z Boko Haram indoktrinují děti a ženy a pak je využívají jako sebevražedné atentátníky při svých operacích," uvedl armádní činitel. "Zadržené děti jsou hlídány na bezpečných místech, kde mají dostatek stravy. Zkoumáme jejich profil, zbavujeme je radikalizace a následně je pouštíme na svobodu," dodal.

Nevládní organizace nigerijskou armádu často obviňují z porušování lidských práv, zejména při bojích s Boko Haram. Ty už trvají přes deset let a za tu dobu při nich zemřelo přes 27.000 lidí. Asi dva miliony lidí kvůli násilnostem opustilo své domovy.