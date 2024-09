Američané mohou zabránit válce v Libanonu. Jsou jediní, kdo může něco změnit, zní z Bejrútu

Američané na konci minulého týdne varovali Izrael před zahájením plnohodnotné války s teroristickým uskupením Hizballáh. „Existují lepší způsoby, jak zajistit, aby se izraelští občané mohli vrátit do evakuovaných domovů na severu země než válka, než eskalace a následné otevření druhé fronty,“ upozornil John Kirby, mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost.

„Nevěříme, že vojenský konflikt, a říkáme to přímo našim izraelským protějškům, nevěříme, že tato eskalace tohoto vojenského konfliktu je v jejich nejlepším zájmu,“ zdůraznil Kirby podle serveru Financial Times.

Se svým izraelským protějškem Yoavem Galantem hovořil také americké ministr obrany Lloyd Austin. Podle dostupných informací zdůraznil „důležitost diplomatického řešení“ a připomněl obavy Washingtonu o bezpečí amerických občanů v regionu.

Spojené státy chtějí podle nejmenovaného úředníka Bílého domu navrhnout na půdě OSN „konkrétní nápady“, jak zmírnit napětí mezi Hizballáhem a Izraelem. „Washington a několik dalších zemí chtějí předložit odrazový můstek pro Izrael i Hizballáh,“ nastínil.

Izrael proti Hizballáhu zřejmě ani přes americké apely nezůstane sám. „Pokud dojde k válce v plném rozsahu, USA pravděpodobně zasáhnou, aby Izrael podpořily,“ připustila.

Izraelské obranné síly (IDF) se na takovou válku aktivně připravují. „Když bojujete na více frontách, nemůžete investovat příliš mnoho do každé z nich. Takže to bude jiný způsob boje,“ uvedla bezpečnostní expertka Orna Mizrahiová.

Američané podle serveru Business Insider hodlají do blízkovýchodního regionu vyslat další vojáky. K asi 40 tisícům vojáků se přidá dalších několik desítek. „Ve světle zvýšeného napětí na Blízkém východě a z důvodu opatrnosti vysíláme dopředu malý počet dalšího amerického vojenského personálu, aby posílil naše síly, které se již v regionu nacházejí,“ informoval mluvčí Pentagonu Patrick Ryder.

Že Washingtonu udělá „vše, co je v našich silách“, potvrdil šéf Bílého domu Joe Biden. Podle něj se Spojené státy snaží zabránit rozsáhlejší válce v regionu. „A stále na to tvrdě tlačíme,“ podotkl.

Podle expertů ale Hizballáh nemůže přijmout izraelské útoky na pagery a vysílačky z minulého týdne „bez odvety“. „Vytvářejí příliš mnoho úderů na to, aby je Hizballáh mohl přijmout bez odvety. Za těchto okolností se zdá, že region stojí na pokraji totální války v Libanonu,“ varoval profesor moderních dějin Eugene Rogan z Oxfordské univerzity.

To potvrdil i expert na mezinárodní vztahy Filippo Dionigi z Bristolské univerzity. „Tyto útoky činí větší reakci nezbytnou,“ poznamenal.

Sjednocení ohledně přístupu vůči válce mezi Izraelem a Hizballáhem nejsou ani představitelé Bílého domu, Pentagonu a amerických zpravodajských služeb. Někteří z nich jsou podle serveru Politico frustrovaní z rostoucího počtu obětí v Libanonu, zatímco prezidentská administrativa není ochotna veřejně prohlásit tamní konflikt za otevřenou válku.

Někteří američtí představitelé nastalou situaci hodnotí tak, že jestliže Hizballáh údery ještě plně neobětoval, tak o otevřenou plnohodnotnou válku nejde.

Předseda senátního výboru pro ozbrojené složky Jack Reed například ještě nezahodil možné diplomatické řešení. „Pokud by došlo k příměří a propuštění rukojmích, myslím, že by se našly diplomatické cesty, jak snížit hrozbu ze strany Libanonu a umožnit Izraeli obnovit své občany v blízkosti svých hranic. Kvůli neústupnosti hlavně Netanjahua nedošlo k žádnému diplomatickému pokroku, takže volí kinetické prostředky,“ upozornil.

„Plnohodnotná válka není v ničím zájmu. Situace se vyhrotila. Řešení je stále možné. Ve skutečnosti zůstává jedinou cestou k trvalému bezpečí a k tomu, aby se obyvatelé obou zemí mohli vrátit do svých domovů,“ prohlásil americký prezident Biden během projevu na Valném shromáždění OSN.

Libanonský ministr zahraničí Abdalláh Bou Habíb z výroků šéfa Bílého domu vyjádřil zklamání, na jeho slova upozornil německý server DW. „Nebylo to silné, není to slibné a nevyřeší to libanonský problém. Stále doufáme. Spojené státy jsou jedinou zemí, která může na Blízkém východě a s ohledem na Libanon skutečně něco změnit,“ vylíčil.