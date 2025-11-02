Andrew ztratí i poslední armádní poctu. Vládě to nařídil král Karel

Lucie Podzimková

2. listopadu 2025 15:07

Princ Andrew
Princ Andrew Foto: Depositphotos

Princ Andrew přijde i o poslední čestnou armádní hodnost. Britské ministerstvo obrany na tom pracuje podle pokynů krále Karla III., prozradil ministr John Healey. Labouristický politik uvedl, že se řídí přáním panovníka a staršího bratra zdiskreditovaného Andrewa. 

"Jde o krok, který je správný, krok, u kterého nám král naznačil, že ho máme udělat. V tuto chvíli na tom pracujeme," řekl Healey v pořadu britské stanice BBC. Jeden ze synů zesnulé královny Alžběty II. má přijít o hodnost viceadmirála v královském námořnictvu, která mu zůstala i po roce 2022, kdy se vzdal zbylých armádních poct. 

Andrew strávil v řadách královského námořnictva přes 20 let a sloužil jako pilot vrtulníku během války o Falklandy mezi Spojeným královstvím a Argentinou v 80. letech. Velel také lodi HMS Cottesmore.

Podle novináře Valentina Lowa půjde o další ránu pro bývalého prince. "Členové královské rodiny jsou velmi hrdí na armádní hodnosti. Vypadá to, že král hodlá vzít bratrovi úplně všechno," konstatoval expert. 

Princ Andrew přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru, rozhodl král Karel III. v uplynulých dnech. Informovala o tom BBC. "Jeho královská Výsost dnes iniciovala formální proces k odebrání stylu, titulů a poct prince Andrewa. Princ Andrew bude odteď znám jako Andrew Mountbatten Windsor," píše se v úvodu prohlášení, které ve čtvrtek zveřejnil Buckinghamský palác. 

Mladší bratr panovníka je pro tuto chvíli chráněn smlouvou a může nadále bydlet v pronájmu v Royal Lodge ve Windsoru. Andrew byl nicméně informován, že bude zmíněné královské sídlo muset opustit a přestěhovat se do soukromého ubytování. 

"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání. 

Sám princ Andrew se v předchozím průběhu října vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči synovi zesnulé královny Alžběty II. Dotyčná uvedla, že jako teenagerka měla s princem nejméně třikrát pohlavní styk. 

před 6 hodinami

Útok nožem ve vlaku v Anglii. Devět lidí bojuje o život, dva zadržení

Související

Více souvisejících

princ Andrew (syn královny Alžběty) Armáda U.K. Král Charles III. (Karel III.) Velká Británie

Aktuálně se děje

před 20 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v nedělním videu potvrdil, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepíší koaliční smlouvu. Babiš zároveň reagoval na kritiku toho, že koaliční smlouvu budou podepisovat všichni poslanci trojice uskupení. Vyjádřil se i k odeslání programového prohlášení do datové schránky Pražského hradu. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Válka v Izraeli

Příměří v Gaze jako nadlidský úkol. Pomoct mohou mezinárodní síly, shodu se ale najít nedaří

Příměří mezi Izraelem a Hamásem, uzavřené v říjnu pod patronátem amerického prezidenta Donalda Trumpa, mělo být zlomem po dvou letech války. Zatím však zůstává jen křehkým příměřím – formálně platným, ale fakticky porušovaným. Trumpův dvacetibodový plán pro Gazu slibuje obnovu a vznik poloautonomního území pod mezinárodním dohledem, včetně rozmístění mnohonárodních stabilizačních sil. Ty by měly zajistit hranice, odzbrojit Hamás a chránit humanitární pomoc. V praxi však plán naráží na nedůvěru, spory o mandát a politickou neochotu klíčových států.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

včera

Ukrajinská armáda střeží své území (březen 2022).

Zelenskyj označuje obranu Pokrovsku za prioritu, do Donbasu byly nasazeny elitní speciální síly

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil obranu města Pokrovsk na východní frontě za „prioritu“, jelikož do bojů o toto klíčové město byly nasazeny elitní speciální jednotky. Podle informací armádních zdrojů jsou do první linie k udržení zásobovacích tras zapojovány speciální síly z vojenské rozvědky (GUR) a útočné skupiny, které zde plní úkoly běžné pěchoty.

včera

Ilustrační foto

Vzpoura proti Bruselu: Polsko, Maďarsko a Slovensko odmítají zrušit zákaz dovozu ukrajinského zboží

Polsko, Maďarsko a Slovensko otevřeně vzdorují snahám o normalizaci obchodních vztahů, protože odmítají zrušit své jednostranné zákazy na dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů. K tomuto vzdoru dochází právě ve chvíli, kdy v platnost vstoupila nová, revidovaná obchodní dohoda Evropské unie s Kyjevem. Tyto národní zákazy jsou v rozporu s pravidly jednotného trhu EU, která zakazují vnitrostátní obchodní překážky.

včera

Maduro, Nicolas

AP: CIA chtěla naverbovat Madurova pilota, aby USA pomohl s jeho svržením

Nedávné investigativní zjištění agentury Associated Press (AP) odhalilo, že CIA se údajně pokusila naverbovat důvěryhodného pilota venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, aby pomohl s jeho svržením. Toto odhalení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump schválil nové tajné operace CIA uvnitř Venezuely, čímž vystupňoval americkou aktivitu v Latinské Americe.

včera

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Trumpova frustrace stoupá. Už toho má dost, zní z Bílého domu

Na začátku vládního shutdownu v říjnu byli představitelé Bílého domu přesvědčeni, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa je v mnohem lepší pozici, aby v boji o financování porazila opozici. Vtipkovali o tom, jak dlouho přerušení potrvá, přičemž nikdo netipoval déle než deset dní. Tato sázka podtrhuje, jak moc administrativa podcenila vůli demokratů nechat vládu uzavřenou, a to i navzdory hrozbám, které dopadaly na federální zaměstnance a sociální programy.

včera

Palestina, pásmo Gazy

Přišli o příbuzné i naději. Lidé v Gaze už příměří nevěří

Po prvotním nadšení z vyhlášení příměří se mezi obyvateli Gazy rychle rozšířily obavy. Mnoho lidí se nyní obává, že klid zbraní neznamená konec války, ale pouze méně časté a nepředvídatelné výbuchy násilí. Tato nahodilost znemožňuje lidem jakékoliv plánování a vytváření naděje do budoucna.

včera

Ilustrační foto

Změny počasí jsme dodnes nezastavili. Klimatická krize se ve všech ohledech zhoršila

Klimatické změny jsou v celosvětovém povědomí již desítky let. Vědecké předpovědi, které se objevily již na začátku 80. let (např. od odborníků z ropného gigantu Exxon), se ukazují jako přesné. Škody způsobené teplejším a chaotičtějším světem se neustále zhoršují a stávají se finančně náročnější. Přesto mnoho zemí neplní své emisní cíle a objevují se velké rozpory mezi přislíbenými závazky a skutečnými kroky, které jsou potřeba k udržení globálního oteplení pod hranicí 1,5 °C.

včera

Brazílie

COP30 je za dveřmi. Rozhodne se na něm, jak budou lidé vzpomínat na světové lídry

S tím, jak se bortí staré pilíře světového řádu a Spojené státy ustupují od aktivního řešení klimatické krize, musí globální environmentální vedení převzít jiné mocnosti. Lídři, kteří si uvědomují naléhavost situace, by měli využít příležitosti, kterou hostitelství konference COP30 v Brazílii tento měsíc nabízí. Je čas vytvořit koalici odhodlaných zemí, která rázně odmítne popírače klimatické krize, píše The Guardian.

včera

Maduro, Nicolas

Maduro žádá Putina a Čínu o pomoc proti Trumpovi

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v reakci na narůstající přítomnost amerických sil v Karibiku obrací na Rusko, Čínu a Írán s prosbou o posílení svých opotřebovaných vojenských kapacit a o další podporu. Podle interních dokumentů americké vlády, které získal deník The Washington Post, venezuelský vůdce konkrétně žádá o obranné radary, opravy letadel a potenciálně i rakety.

včera

Jamajka

Nepotřebujeme peníze, ale jídlo a vodu, zní z hurikánem zničené Jamajky

Přístavní město Black River na Jamajce se stalo epicentrem zkázy poté, co se přes něj přehnal hurikán Melissa. I několik dní po úderu jedné z nejsilnějších bouří páté kategorie v regionu se místní obyvatelé potýkají s rostoucím zoufalstvím a chaosem. Lidé se brodí zablácenými cestami, prohrabávají trosky ve snaze najít jídlo, nebo se snaží dostat do poškozených obchodů, kde hledají balenou vodu a další zásoby. Zatímco se počet obětí zvyšuje, přeživší pátrají po svých blízkých a bojují o přežití.

včera

Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině

Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině, čímž nechal konečné politické rozhodnutí na prezidentu Donaldu Trumpovi. Americké ministerstvo obrany dalo Bílému domu zelenou k dodání těchto střel s dlouhým doletem, protože posoudilo, že by to nijak negativně neovlivnilo americké zásoby. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy