Andrew ztratí i poslední armádní poctu. Vládě to nařídil král Karel

Princ Andrew přijde i o poslední čestnou armádní hodnost. Britské ministerstvo obrany na tom pracuje podle pokynů krále Karla III., prozradil ministr John Healey. Labouristický politik uvedl, že se řídí přáním panovníka a staršího bratra zdiskreditovaného Andrewa.
"Jde o krok, který je správný, krok, u kterého nám král naznačil, že ho máme udělat. V tuto chvíli na tom pracujeme," řekl Healey v pořadu britské stanice BBC. Jeden ze synů zesnulé královny Alžběty II. má přijít o hodnost viceadmirála v královském námořnictvu, která mu zůstala i po roce 2022, kdy se vzdal zbylých armádních poct.
Andrew strávil v řadách královského námořnictva přes 20 let a sloužil jako pilot vrtulníku během války o Falklandy mezi Spojeným královstvím a Argentinou v 80. letech. Velel také lodi HMS Cottesmore.
Podle novináře Valentina Lowa půjde o další ránu pro bývalého prince. "Členové královské rodiny jsou velmi hrdí na armádní hodnosti. Vypadá to, že král hodlá vzít bratrovi úplně všechno," konstatoval expert.
Princ Andrew přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru, rozhodl král Karel III. v uplynulých dnech. Informovala o tom BBC. "Jeho královská Výsost dnes iniciovala formální proces k odebrání stylu, titulů a poct prince Andrewa. Princ Andrew bude odteď znám jako Andrew Mountbatten Windsor," píše se v úvodu prohlášení, které ve čtvrtek zveřejnil Buckinghamský palác.
Mladší bratr panovníka je pro tuto chvíli chráněn smlouvou a může nadále bydlet v pronájmu v Royal Lodge ve Windsoru. Andrew byl nicméně informován, že bude zmíněné královské sídlo muset opustit a přestěhovat se do soukromého ubytování.
"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání.
Sám princ Andrew se v předchozím průběhu října vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči synovi zesnulé královny Alžběty II. Dotyčná uvedla, že jako teenagerka měla s princem nejméně třikrát pohlavní styk.
