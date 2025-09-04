Na náměstí Nebeského klidu v Pekingu proběhla vojenská přehlídka, na níž Čínská lidová osvobozenecká armáda představila špičkovou vojenskou techniku, od nejnovějšího hlavního bojového tanku až po autonomního bojového robota na čtyřech nohách. Podle odborníků byla přehlídka přehlídkou příští generace čínských sofistikovaných a technologicky vyspělých zbraní.
Projev prezidenta Si Ťin-pchinga byl krátký, ale nabitý geopolitickými odkazy. V roce 2015 mluvil o míru osmnáctkrát, letos pouze šestkrát. Tento posun v tónu ukazuje, že přehlídka se netýkala vyhýbání se konfliktům, ale přípravy na ně. Si prohlásil, že „čínský národ je velký národ, který se nebojí moci a zastrašování a je odhodlán být soběstačný a silný“. Touto proklamací naznačil, že Čína je připravena vést svět sama.
Si Ťin-pching také postavil svět před kritické dilema, aby si vybral „mezi mírem a válkou, dialogem a konfrontací, win-win nebo zero-sum“. Tyto pojmy implicitně odkazují na rozdíl mezi čínským a americkým přístupem k zahraniční politice. Svá slova pak posílil prohlášením, že „čínský lid je pevně na správné straně dějin a na straně lidské civilizace a pokroku“, čímž naznačil, že americký lid tomu tak není.
Další zprávou, kterou Čína vyslala, byla přítomnost protiamericky smýšlejících vůdců, jako jsou Vladimir Putin z Ruska, Kim Čong-un ze Severní Koreje a Masoud Pezeshkian z Íránu. Rusko, Írán a Severní Korea jsou americkými představiteli často označovány za „osu zla“. Tím, že tito vůdci dostali místo v první řadě, Peking ukázal, že prohlubuje spojenectví mezi protiamerickými mocnostmi, aby mohly společně čelit jednostrannému přístupu Trumpovy administrativy.
Přehlídky se zúčastnilo více než 20 světových lídrů, včetně prezidentů a premiérů ze zemí z globálního Jihu a rozvíjejících se mocností. Jejich přítomnost byla pečlivě připravenou ukázkou rostoucího vlivu Číny. Na rozdíl od studené války, která byla založena na formálních aliancích jako NATO a Varšavská smlouva, Čína buduje flexibilní partnerství bez oficiálních smluv.
Jedním z hlavních cílů přehlídky bylo ukázat, jak si Čína představuje vývoj války a moci v 21. století. To bylo zřejmé díky třem nově vytvořeným jednotkám Lidové osvobozenecké armády, které vznikly v roce 2024: Kosmické síly, Kybernetické síly a Síly informační podpory. Bylo tak demonstrováno, že se armáda rozhodně posouvá směrem k bojištím budoucnosti.
Přehlídka představila také širokou škálu hypersonických střel, které patří k nejmodernějším vojenským technologiím a dokáží uniknout současným systémům protiraketové obrany. Nechyběla ani mezikontinentální balistická střela DF-61 ani střela JL-3, která se odpaluje z ponorky a má mezikontinentální dolet. Zvláštní pozornost vyvolala přítomnost vozidel, která převážela systémy protivzdušné obrany označené jako HQ-29.
Součástí přehlídky byly také bezpilotní zbraně, jako například dron GJ-11, který je schopný provádět přesné útoky a průzkum ve vysokých nadmořských výškách. Byly představeny také zbraně s řízenou energií LY-1, které mohou být použity proti rojům dronů. Přehlídka byla propočítaným geopolitickým signálem, který předznamenává novou fázi globální politiky, ve které jsou aliance a partnerství utvářeny spíše na základě přítomnosti a sdílených hodnot, než na základě smluv o vzájemné obraně.
Prezidenti Vladimir Putin a Si Ťin-pching byli podle webu Politico zachyceni, jak během vojenské přehlídky v Pekingu soukromě diskutují o možnosti prodloužení lidského života až na 150 let díky moderním transplantacím orgánů a pokročilým lékařským zákrokům. Jejich rozhovor zachytila průmyslová kamera a naznačuje, že tito světoví lídři uvažují o nesmrtelnosti.
Zdroj: Libor Novák