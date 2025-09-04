Autonomní chodící robot? Čínská přehlídka představila sofistikované a technologicky vyspělé zbraně, míní experti

Libor Novák

4. září 2025 15:12

Vojenská přehlídka čínské armády
Vojenská přehlídka čínské armády Foto: Reprofoto YouTube

Na náměstí Nebeského klidu v Pekingu proběhla vojenská přehlídka, na níž Čínská lidová osvobozenecká armáda představila špičkovou vojenskou techniku, od nejnovějšího hlavního bojového tanku až po autonomního bojového robota na čtyřech nohách. Podle odborníků byla přehlídka přehlídkou příští generace čínských sofistikovaných a technologicky vyspělých zbraní.

Projev prezidenta Si Ťin-pchinga byl krátký, ale nabitý geopolitickými odkazy. V roce 2015 mluvil o míru osmnáctkrát, letos pouze šestkrát. Tento posun v tónu ukazuje, že přehlídka se netýkala vyhýbání se konfliktům, ale přípravy na ně. Si prohlásil, že „čínský národ je velký národ, který se nebojí moci a zastrašování a je odhodlán být soběstačný a silný“. Touto proklamací naznačil, že Čína je připravena vést svět sama.

Si Ťin-pching také postavil svět před kritické dilema, aby si vybral „mezi mírem a válkou, dialogem a konfrontací, win-win nebo zero-sum“. Tyto pojmy implicitně odkazují na rozdíl mezi čínským a americkým přístupem k zahraniční politice. Svá slova pak posílil prohlášením, že „čínský lid je pevně na správné straně dějin a na straně lidské civilizace a pokroku“, čímž naznačil, že americký lid tomu tak není.

Další zprávou, kterou Čína vyslala, byla přítomnost protiamericky smýšlejících vůdců, jako jsou Vladimir Putin z Ruska, Kim Čong-un ze Severní Koreje a Masoud Pezeshkian z Íránu. Rusko, Írán a Severní Korea jsou americkými představiteli často označovány za „osu zla“. Tím, že tito vůdci dostali místo v první řadě, Peking ukázal, že prohlubuje spojenectví mezi protiamerickými mocnostmi, aby mohly společně čelit jednostrannému přístupu Trumpovy administrativy.

Přehlídky se zúčastnilo více než 20 světových lídrů, včetně prezidentů a premiérů ze zemí z globálního Jihu a rozvíjejících se mocností. Jejich přítomnost byla pečlivě připravenou ukázkou rostoucího vlivu Číny. Na rozdíl od studené války, která byla založena na formálních aliancích jako NATO a Varšavská smlouva, Čína buduje flexibilní partnerství bez oficiálních smluv.

Jedním z hlavních cílů přehlídky bylo ukázat, jak si Čína představuje vývoj války a moci v 21. století. To bylo zřejmé díky třem nově vytvořeným jednotkám Lidové osvobozenecké armády, které vznikly v roce 2024: Kosmické síly, Kybernetické síly a Síly informační podpory. Bylo tak demonstrováno, že se armáda rozhodně posouvá směrem k bojištím budoucnosti.

Přehlídka představila také širokou škálu hypersonických střel, které patří k nejmodernějším vojenským technologiím a dokáží uniknout současným systémům protiraketové obrany. Nechyběla ani mezikontinentální balistická střela DF-61 ani střela JL-3, která se odpaluje z ponorky a má mezikontinentální dolet. Zvláštní pozornost vyvolala přítomnost vozidel, která převážela systémy protivzdušné obrany označené jako HQ-29.

Součástí přehlídky byly také bezpilotní zbraně, jako například dron GJ-11, který je schopný provádět přesné útoky a průzkum ve vysokých nadmořských výškách. Byly představeny také zbraně s řízenou energií LY-1, které mohou být použity proti rojům dronů. Přehlídka byla propočítaným geopolitickým signálem, který předznamenává novou fázi globální politiky, ve které jsou aliance a partnerství utvářeny spíše na základě přítomnosti a sdílených hodnot, než na základě smluv o vzájemné obraně.

před 1 hodinou

Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem

Související

Čínský prezident Si Ťin-pching

Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život

Prezidenti Vladimir Putin a Si Ťin-pching byli podle webu Politico zachyceni, jak během vojenské přehlídky v Pekingu soukromě diskutují o možnosti prodloužení lidského života až na 150 let díky moderním transplantacím orgánů a pokročilým lékařským zákrokům. Jejich rozhovor zachytila průmyslová kamera a naznačuje, že tito světoví lídři uvažují o nesmrtelnosti. 

Více souvisejících

Čína Čínská armáda

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Vojenská přehlídka čínské armády

Autonomní chodící robot? Čínská přehlídka představila sofistikované a technologicky vyspělé zbraně, míní experti

Na náměstí Nebeského klidu v Pekingu proběhla vojenská přehlídka, na níž Čínská lidová osvobozenecká armáda představila špičkovou vojenskou techniku, od nejnovějšího hlavního bojového tanku až po autonomního bojového robota na čtyřech nohách. Podle odborníků byla přehlídka přehlídkou příští generace čínských sofistikovaných a technologicky vyspělých zbraní.

před 54 minutami

před 1 hodinou

Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un

Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem

Den po masivní vojenské přehlídce v Pekingu se čínský vůdce Si Ťin-pching a severokorejský vůdce Kim Čong-un sešli na formálním jednání, které bylo jejich prvním za posledních šest let. Spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se trojice, která se nikdy předtím neobjevila na veřejnosti společně, stala tváří nového bloku neliberálních vůdců. Cílem je podle CNN vzdorovat západním pravidlům a naklonit globální rovnováhu moci ve svůj prospěch.

před 2 hodinami

François Bayrou

Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?

I když to tak na první pohled nevypadá, francouzský premiér François Bayrou má podle webu Politico ještě šanci uskutečnit svůj prezidentský sen. V pondělí má sice Bayrouova vláda s největší pravděpodobností padnout, ale tento 74letý politik je známý tím, že dokáže přežít. Sám sebe vnímá jako politika středu, který dokáže sjednotit zemi a zastavit krajně pravicové Národní sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Pen nebo Jordan Bardella.

před 3 hodinami

Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017)

Le Pen se chystá kandidovat ve francouzských volbách. I přesto, že nesmí

Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Pen se chystá kandidovat v předčasných volbách, pokud by je vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Le Pen, která byla letos v březnu shledána vinnou ze zpronevěry, má v současné době zákaz ucházet se o volené funkce. Proti rozsudku se ale odvolala a doufá, že soud její zákaz zruší, a ona tak bude moci kandidovat v prezidentských volbách v roce 2027.

před 3 hodinami

Očkování, ilustrační foto

Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza

Florida je připravena stát se prvním americkým státem, který zruší povinné očkování dětí. Joseph Ladapo, zdejší hlavní chirurg, oznámil, že dosavadní pravidla jsou „nemorální“ a narušují rodičovská práva. Podle něj mají lidé právo na informovaná rozhodnutí ohledně toho, co si dají do těla, a je třeba jim tuto možnost vrátit.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze

Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se v blízké době chystá promluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trumpova slova zazněla během setkání s polským prezidentem Karolem Nawrockim v Oválné pracovně. Hovor s ukrajinskou hlavou státu byl stanoven na čtvrtek a má se týkat ukončení ruské invaze.

před 8 hodinami

včera

včera

Francouzský herec Gérard Depardieu

Depardieu se nevyhne dalšímu soudu. Herečka po sedmi letech dosáhla svého

Slavný francouzský herec Gérard Depardieu půjde k soudu kvůli obviněním ze znásilnění a sexuálního útoku. Informovala o tom stanice BBC. Depardieu se měl činů dopustit v roce 2018. Herce z nich nařkla kolegyně Charlotte Arnouldová, která uvedla, že se jí ulevilo, když zjistila, že se případ dostane k soudu. 

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň čeká v Evropské lize AS Řím či Porto, Sparta s Olomoucí natrefí na dva polské soupeře

Po fotbalistech Slavie v luxusní Lize mistrů se své soupeře ve dvou dalších evropských soutěžích dozvěděli i zbývající čeští pohároví účastníci – Plzeň, Sparta a Olomouc. Prvně jmenovaný klub bude účastníkem Evropské ligy, kde se utká díky pátečnímu losu ve švýcarském Nyonu s takovými velkokluby jako FC Porto, Fenerbahce Istanbul či AS Řím. Sparta a Olomouc si změří své síly s evropskými soupeři v Konferenční lize. Oba týmy vyfasovaly hned dva polské soupeře – shodně Raków Čenstochová a v případě Sparty ještě Legii Varšava a v případě Olomouce Lech Poznaň. Pražané ještě mají za soupeře Ostrovany (Shamrock Rovers a Aberdeen), Olomouc čeká výlet na stadion Fiorentiny.

včera

včera

včera

včera

včera

Ruská armáda

Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem

Uprostřed arktické pustiny, na Wangelově ostrově, který je považován za jeden z nejzachovalejších přírodních klenotů, Rusko potichu buduje novou vojenskou základnu. Tato základna, nazvaná Ushakovskoye, není jen ekologickou hrozbou pro chráněnou oblast, ale nachází se také na území, na které si Spojené státy dělají historický nárok. Tento strategický krok v Arktidě jen asi 300 mil od Aljašky má podle expertů vážné geopolitické důsledky.

včera

Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život

Prezidenti Vladimir Putin a Si Ťin-pching byli podle webu Politico zachyceni, jak během vojenské přehlídky v Pekingu soukromě diskutují o možnosti prodloužení lidského života až na 150 let díky moderním transplantacím orgánů a pokročilým lékařským zákrokům. Jejich rozhovor zachytila průmyslová kamera a naznačuje, že tito světoví lídři uvažují o nesmrtelnosti. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy