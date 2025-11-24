Bílý dům označil lidi kolem Madura za teroristy. Invaze do Venezuely je zase o něco blíž

Jakub Jurek

Jakub Jurek

24. listopadu 2025 17:41

Administrativa šéfa Bílého domu Donalda Trumpa rozšířila své možnosti postupu vůči Venezuele poté, co se rozhodla zařadit okruh osob kolem tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura mezi subjekty vedené jako zahraniční teroristická organizace. Tento krok se váže k označení struktury nazývané „Cartel de los Soles“, kterou Spojené státy prezentují jako síť jednotek venezuelských ozbrojených sil napojenou na obchod s drogami. Podle expertů však tato struktura není tradičním kartelovým uskupením, ale spíše označením pro údajně zkorumpované představitele režimu.

Zařazení této skupiny mezi teroristické organizace rozšiřuje nástroje, které může využít administrativa prezidenta Trumpa, zejména v oblasti sankční politiky. Právní analýzy nicméně podle americké stanice CNN upozorňují, že tento krok sám o sobě neuděluje automatickou pravomoc k použití smrtící síly. Přesto se uvnitř americké vlády objevují argumenty, že opatření otevírá širší prostor pro možné vojenské kroky na území Venezuely.

Američtí vojenští činitelé opakovaně uvádějí, že označení umožňuje rychlejší reakce v rámci protiteroristických operací. Caracas tato tvrzení odmítá a opakuje, že žádná taková síť ve skutečnosti neexistuje. Prezident Maduro i jeho kabinet dlouhodobě popírají jakékoli zapojení do obchodování s narkotiky.

Situace se vyostřila zároveň s vojenskou aktivizací Spojených států v regionu. Pentagon v rámci operace, kterou nazývá „Operation Southern Spear“, rozmístil více než desítku válečných lodí a tisíce vojáků s oficiálním cílem posílit operace proti pašování drog. Během těchto misí již došlo k řadě smrtelných incidentů při útocích na lodě podezřelé z přepravy narkotik.

Prezident Trump byl podle amerických zdrojů informován o několika variantách dalšího postupu, od úderů na vojenské objekty po speciální operace přímo na území Venezuely. Na stole však nadále zůstává i možnost nezasáhnout přímo a pokračovat pouze v politickém a ekonomickém tlaku.

Do oblasti míří také vrchní představitelé amerických ozbrojených sil. Předseda Sboru náčelníků štábů Dan Caine společně se svým nejvyšším poddůstojnickým poradcem David Isomem navštíví Portoriko, aby poděkovali jednotkám podporujícím mise v Karibiku. Tento krok lze chápat jako potvrzení vážnosti, s jakou Washington současnou situaci vnímá.

Ve Spojených státech však panuje výrazná veřejná skepse vůči jakékoli vojenské intervenci. Průzkum provedený společností CBS News/YouGov ukazuje, že většina Američanů zásah nepodporuje a domnívá se, že vláda nevyložila své záměry dostatečně jasně. Nepřehledná komunikace administrativy tak dále zvyšuje nejistotu ohledně možného vývoje.

Oficiální linie Bílého domu nadále zdůrazňuje boj proti nelegální migraci a pašování drog, ačkoli tlak na Caracas má podle řady analytiků zjevný potenciál přispět k politické změně ve Venezuele. Trump přitom zároveň naznačuje ochotu k diplomatickému jednání a připouští možnost setkání s Madurem, bude-li to považovat za vhodné.

Napětí vzrostlo i v oblasti vojenských demonstrací síly. Ve vzdušném prostoru poblíž Venezuely se objevila řada amerických letounů, od stíhacích až po strategické bombardéry, což je dosud nejsilnější ukázka síly v rámci současné krize. Současně došlo k omezení leteckého provozu poté, co americký regulátor Federal Aviation Administration (FAA) varoval před riziky pro civilní dopravu. Několik zahraničních dopravců následně zrušilo lety z venezuelského území.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

