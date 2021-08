Afghánskou realitou je nyní Tálibán, prohlásila kancléřka Merkelová

Zdůraznila, že podpora určená Afgháncům pracujícím kdysi v německých službách nesmí skončit s odchodem německých vojáků a že pomoc s afghánskými uprchlíky potřebují i sousedé Afghánistánu. Po debatě, kdy Merkelová a její vláda čelila kritice, schválili poslanci vyslání až 600 německých vojáků do Kábulu, aby zde pomáhali s evakuací. Mandát vojenské mise platí do 30. září.

"Vývoj posledních dní je hrozivý, je to hořké," řekla Merkelová o bleskovém dobytí provincií a následně také samotné metropole Kábulu hnutím Tálibán. Rychlý přechod země pod nadvládu radikálů označila za novou realitu, kterou je nutné přijmout. "Afghánskou skutečností je nyní Tálibán." řekla.

"Pro mnoho lidí v Afghánistánu je to ale tragédie," zdůraznila Merkelová s tím, že Německo a další západní státy musí s Tálibánem vyjednávat, aby nebylo ztraceno vše, čeho se v zemi za posledních dvacet let dosáhlo.

Letecký most, který Německo vybudovalo mezi Kábulem a Taškentem, označila Merkelová za největší evakuační operaci bundeswehru, jak se německé ozbrojené síly nazývají. "Konec leteckého mostu ale nesmí znamenat konec snah ochránit našeho afghánské spolupracovníky," uvedla.

Američtí vojáci a jejich spojenci ukončí vojenskou přítomnost v Afghánistánu k 31. srpnu, německý parlament dnes ale vyslovil souhlas s tím, aby až 600 německých vojáků mohlo v zemi pomáhat s evakuací do 30. září. Zda Němci zůstanou v Kábulu i v září, bude záviset na USA. Berlín totiž zdůrazňuje, že bez podpory Američanů nebude možné další evakuaci zajistit.

Německo ve spolupráci se spojenci pracuje na dalších řešeních, mimo jiné i na zesílení humanitární pomoci. Na rozvojovou pomoc přímo v místě by proto mělo jít podle Merkelové dodatečných 500 milionů eur (12,8 miliardy korun).

Dnešní debatu, která předcházela hlasování o vyslání až 600 německých vojáků do Kábulu na pomoc s evakuací, zahájil předseda Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble komentářem, že není možné nechat Afghánce na pospas osudu. "Snaha přetvořit zemi k našemu obrazu ztroskotala. Nyní musíme přinejmenším ukázat, že se s porážkou dokážeme vyrovnat," řekl Schäuble, který je členem kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Po kancléřčině prohlášení vystoupil s kritikou Alexander Gauland, který je spolupředsedou poslanecké frakce protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). "Ministr zahraničí (Heiko) Maas byl zcela zaskočen. Zatímco Tálibán obsazoval Afghánistán, seděla kancléřka v kině a ministryně obrany (Annegret Krampová-Karrenbauerová) pekla alsaský koláč," řekl. Vyslovil se také proti přijímání uprchlíků, kteří nyní míří z Afghánistánu do Německa. "Ne všechny kultury jsou vzájemně slučitelné," řekl. Azyl by Gauland poskytl jen těm, kteří byli opravdu loajální vůči Německu, což odhaduje na nízké jednotky tisíc. "A nikomu jinému," dodal.

Šéf sociálnědemokratické frakce Rolf Mützenich řekl, že je nezbytné bez příkras objasnit, co se stalo, a to včetně následků pro jednotlivé resorty. Předseda liberálních demokratů (FDP) Christian Lindner prohlásil, že nyní je nutné rychle Afgháncům pomoci v jejich vlasti a v sousedních zemích. Merkelovou vyzval, aby požádala o mimořádný summit EU, který by se věnoval tomu, jak Afgháncům pomoci v blízkosti jejich vlasti, aby se nemuseli vydávat na nebezpečnou cestu do Evropy.

Šéf frakce postkomunistické Levice Dietmar Bartsch prohlásil na adresu ministra zahraničí Heika Maase, ministryně obrany Annegret Krampové-Karrenbauerové a ministra vnitra Horsta Seehofera, že jejich pochybení v posledních týdnech jsou neomluvitelná. "Paní kancléřko, proč nezasáhnete?" dodal s tím, že neúspěšná afghánská mise bude nejtemnější skvrnou v kariéře Merkelové.

Tvrdě na adresu vlády hovořila i kancléřská kandidátka Zelených Annalena Baerbocková, podle které kabinet Merkelové přivedl do neštěstí nejen obyvatele Afghánistánu, ale i bundeswehr. Poznamenala, že vláda v posledních týdnech upřednostnila vnitropolitické cíle nad mezinárodní odpovědností Německa.