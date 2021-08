Kábul může padnout do tří měsíců, odhadují prý američtí zpravodajci

Islamistické hnutí Tálibán by mohlo do 30 dnů izolovat afghánské hlavní město Kábul a případně jej do 90 dní dobýt. S odvoláním na analýzu amerických zpravodajských služeb to agentuře Reuters řekl nejmenovaný představitel amerického ministerstva obrany.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK