Česko dodalo Ukrajině první náboje v rámci muniční iniciativy. Přidala se k ní další země

Už letošní rok podle něj bude klíčový. „V letošním roce budeme schopni pořídit a průběžně dodávat poměrně velké množství munice – dodané Českou republikou různými kanály – zatím více než milion nábojů na Ukrajinu,“ vyčíslil. Náboje jsou pro ukrajinskou armádou horkým zbožím, na frontě v boji proti ruské agresi zažívala akutní nedostatek munice. To se odráželo na bojeschopnosti obránců.

Česko už delší dobu pracuje na plánu pořídit dělostřelecké granáty ze zemí mimo Evropskou unii, jak připomněl RFE/RL. „Celkový počet zemí, které přislíbily účast na iniciativě, je dvacet, včetně pěti zemí, které již poslaly peníze pouze na financování nákupů,“ dodal Lipavský.

Počet zemí ale ještě den po tomto rozhovoru, tedy tento pátek, stoupl na 21, kdy se k iniciativě s příslibem finančního příspěvku přidalo Lucembursko. „Nyní jsme schopni uzavírat dohody a dovážet munici z různých zemí a pak ji posílat na Ukrajinu, aby se mohla právem bránit proti ruské agresi,“ zdůraznil český šéf diplomacie.

S financováním nákupů souhlasily Německo, Nizozemsko, Dánsko, Portugalsko a Kanada. „Víme, že Ukrajina potřebuje hodně munice velkého kalibru, a je tu velká příležitost. Takže doufáme, že budeme uzavírat více těchto obchodů,“ poznamenal.

Lipavský ale také stojí za mírovým řešením války mezi Ukrajinou a Ruskem. „Každá válka končí jednáním a diplomacií. To je to, co víme jistě. Pokud je Rusko připraveno uznat, že agrese nebude úspěšná, pak pravděpodobně bude připraveno zasednout k jednacímu stolu,“ míní.

Právě o tomto víkendu se ve Švýcarsku koná mírový summit. Odehraje se v turistickém středisku Bürgenstock v kantonu Nidwalden nedaleko Luzernu ve dnech 15. a 16. června. Účast na něm potvrdily desítky zemí. Podle švýcarské vlády je cílem summitu definice plánu, jak zapojit Kyjev i Moskvu do budoucího mírového procesu. Řešit se bude například potřeba jaderné a potravinové bezpečnosti, svoboda plavby či humanitární otázky. Summit by měl ideálně skončit jednomyslným schválením závěrečného prohlášení.

Rusko opakovaně deklarovalo, že by se nezúčastnilo ani v případě pozvánky, kterou nicméně nedostalo. Kreml označil konferenci za ztrátu času. Zúčastnit se konference neplánuje ani Čína. Podle Pekingu nemají jednání smysl, pokud se jich nezúčastní obě strany konfliktu.