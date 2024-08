32 cílů ruského jaderného útoku v Evropě je stanoveno, uvádí FT. A to není všechno

Údajné tajné plány z let 2008 až 2014 ukazují, že ruské námořnictvo by v případě konfliktu se Severoatlantickou aliancí bylo schopné útočit jak konvenčními, tak jadernými zbraněmi na více lokalit v Evropě. Podle britského deníku Financial Times (FT) Rusko identifikovalo 32 cílů v členských státech NATO, přičemž nejvíce cílů se nachází na severu Německa, kolem Baltského moře a ve Skandinávii. Navíc bylo odhaleno, že Rusko vlastní takzvané „hladinové lodě", jejichž používání bylo v 90. letech zakázáno.

Dokumenty poznamenávají, že taktické jaderné zbraně by měly být použity „v kombinaci s jinými prostředky ničení“, aby bylo dosaženo ruského cíle a zdůrazněny výhody použití jaderných úderů v raných fázích konfliktu, uvádí zdroj.

Ruská armáda vypracovala plán pro případ války se Západem, který zahrnuje použití konvenčních a lehkých jaderných zbraní. Dokumenty odhalují, že ruské námořnictvo má k dispozici „hladinové" lodě schopné nést jaderné zbraně, přestože byla jejich existence zakázána dohodou mezi SSSR a USA z roku 1991. Tyto lodě zvyšují kapacitu pro odpalování a útoky, ale také riziko větší eskalace či nehody. Na rozdíl od ponorek s balistickými raketami, které jsou chráněny v hlubinách oceánu, jsou povrchové lodě s jadernými hlavicemi vystaveny většímu nebezpečí, jako jsou bouře nebo nepřátelské útoky. Nedávná cvičení, která Putin nařídil pro nácvik použití taktických jaderných zbraní, potvrzují, že uniklé dokumenty odpovídají aktuální ruské vojenské doktríně, jak uvádí Financial Times.

Podle analýz a komentářů bývalých představitelů může schopnost Ruska zahájit útoky na Evropu znamenat, že různé cíle na kontinentu budou ohroženy v případě konfliktu s NATO v zemích jako jsou pobaltské státy a Polsko. Jeffrey Lewis, profesor na Middlebury Institute of International Studies, uvedl, že ruská vojenská doktrína směřuje k totální válce. Ačkoliv Kreml od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 opakovaně vyhrožoval jadernými útoky, tyto hrozby se dosud nenaplnily. Nicméně, na začátku tohoto roku Rusko provedlo série cvičení zaměřených na taktické jaderné údery.

Tajné dokumenty odhalují strategii Ruska v případě vojenského konfliktu, která zahrnuje oslabení vojenského a ekonomického potenciálu nepřítele. Jaderné údery mají sloužit nejen k ničení, ale také k demonstraci síly a zastrašení. Dokumenty zdůrazňují vysokou manévrovací schopnost ruského námořnictva, které může provádět náhlé a preventivní útoky z různých směrů, přičemž taktické jaderné zbraně mají být použity v kombinaci s jinými ničivými prostředky.

Podle těchto dokumentů má Rusko v případě jaderného útoku na seznamu 32 cílů, které zahrnují pobřežní oblasti severozápadní Skandinávie, Baltského moře, severní pobřeží Německa, francouzské pobřeží, východ a severozápad Norska, sever Polska, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko a evropskou část Turecka.

Dokumenty také naznačují, že Rusko by mohlo využít své spojence, jako jsou Ázerbájdžán, Írán, Severní Korea a Čína, k podpoře svých vojenských operací.

Bývalý vysoký představitel NATO William Alberque varoval, že odhalené ruské operační plány představují pouze malý úsek z mnohem širšího rozsahu cílů. Podle jeho názoru zahrnují ruské plány stovky až tisíce cílů napříč Evropou, včetně vojenských objektů a kritické infrastruktury.