Čína otevřela hranice, za den se uskuteční téměř půl milionu cest

Od 8. do 12. ledna se denně uskutečnilo v průměru 250.000 cest do Číny, opačným směrem jich bylo zhruba 240.000 denně. Ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 je to nárůst o 26 procent.

Čína loni v prosinci po vlně protestů náhle zrušila politiku nulového covidu, kterou charakterizovaly dlouhé uzávěry, karantény a časté plošné testování obyvatel. Ačkoliv země oficiálně informuje jen o malém počtu úmrtí, koronavirus se v zemi od zrušení opatření rychle šíří. V neděli pevninská Čína po téměř třech letech přísných restrikcí kvůli covidu-19 plně otevřela své hranice a nevyžaduje už při jejich překročení karanténu.

Od otevření hranic také stoupá zájem o cestovní doklady a imigrační úředníci čekají další růst zájmu. O pas a vízum do Hongkongu nebo Macaa za posledních pět dní požádalo 1,35 milionu lidí, uvedly úřady.

Čínské ministerstvo dopravy již dříve uvedlo, že předpokládá, že Číňané během čtyřicetidenního období kolem Nového roku, který letos připadá na 22. ledna, uskuteční více než dvě miliardy cest, což je ve srovnání s loňským rokem téměř dvojnásobek.