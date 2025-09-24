Čínu zasáhl nejsilnější tajfun roku. Evakuovány jsou miliony lidí

Jižní Čína se připravuje na dopad silného tajfunu Ragasa, který zasáhl jedno z nejhustěji obydlených pobřeží na světě. Živel, který byl před několika dny nejsilnější bouří letošního roku na Zemi, už po sobě zanechal smrtící následky na Tchaj-wanu a Filipínách.
Do oblasti Hongkongu a Macaa přinesla bouře silný vítr a déšť, který paralyzoval dopravu a podnikání. V provincii Guangdong byly evakuovány téměř dva miliony lidí.
Na Tchaj-wanu, kde tajfun naposledy řádil, zahynulo nejméně patnáct lidí a sedmnáct dalších se pohřešuje. Smrtelnou zkázu způsobila přírodní přehrada, která se vytvořila ze sutin po sesuvu půdy v červenci a která se prolomila. Uvolnilo se při tom 68 milionů tun vody, která zaplavila okolní město Guangfu.
Úřady sice věděly o potenciálním riziku, které přehrada představuje, a varovaly obyvatele, že by se mohla protrhnout v říjnu, ale nepředpokládaly tak rychlý vývoj událostí. Podle profesora Kuo-Lung Wanga z tchajwanské univerzity National Chi Nan University jejich odhad nebral v úvahu silné deště, které by mohl tajfun přinést a které celý proces urychlily.
Přestože jsou tyto oblasti na tajfuny zvyklé, klimatické změny je činí silnějšími a méně předvídatelnými. Podle atmosférického vědce Johnnyho Chana z Asia-Pacific Typhoon Collaborative Research Centre má globální oteplování za následek, že je v atmosféře více vlhkosti a také vyšší teplota vody, což dává bouřím více energie. Odborníci varují, že je nutné neustále aktualizovat stavební předpisy, aby se města dokázala lépe vyrovnat se silným větrem, vyšší hladinou moří a intenzivnějšími tajfuny.
V Hongkongu bouře přinesla vítr o maximální rychlosti 168 km/h, který lámal stromy a strhával lešení z budov. Na sociálních sítích se objevila videa, na kterých mořský příboj rozbíjí skleněné dveře hotelu a zalévá lobby. Ve městě Macao byly ulice zaplaveny vodou až do pasu. Kvůli tajfunu se uzavřely školy, podniky a veřejná doprava, včetně jednoho z nejrušnějších letišť v Asii.
V provincii Guangdong bylo evakuováno téměř 1,9 milionu lidí. Mnozí z nich se uchýlili k příbuzným nebo do provizorních útočišť v tělocvičnách. Podle státních médií byly do bezpečnějších vod přemístěny i tisíce plavidel a v pohotovosti je na 38 000 hasičů. Podle jednoho z místních obyvatel, který žije ve městě Zhuhai, to je poprvé za 30 let, co byl evakuován.
Na Filipínách, kde tajfun udeřil v pondělí, probíhají úklidové práce a záchranné operace. Tajfun zde měl sílu odpovídající hurikánu 5. kategorie a převrátil loď, na které se plavilo nejméně sedm rybářů, kteří zahynuli. Ačkoli se jedná o velmi osídlenou oblast s desítkami milionů obyvatel, je také velmi dobře připravena.
Města mají totiž vybudovanou sofistikovanou infrastrukturu, která má za cíl zmírnit škody způsobené počasím. Nicméně tajfunová sezóna je stále v plném proudu, a po tajfunu Ragasa nyní sílí další bouře s názvem Opong.
Zdroj: Libor Novák