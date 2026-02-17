Clintonová obvinila Trumpovu administrativu ze snahy o utajování Epsteinových dokumentů

Hillary Clintonová v rozhovoru pro BBC v Berlíně obvinila administrativu prezidenta Donalda Trumpa ze snahy o utajování dokumentů souvisejících s případem zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Podle bývalé americké ministryně zahraničí Bílý dům záměrně zpomaluje zveřejňování těchto souborů a vyzvala k jejich okamžitému odtajnění. Administrativa tato obvinění odmítla s tím, že pro oběti udělala více než demokraté.
Manželé Clintonovi se mají v nejbližší době dostavit k výslechu před kongresový výbor, přičemž Hillary Clintonová má vypovídat 26. února a Bill Clinton o den později. Původně plánované hlasování o pohrdání Kongresem, které hrozilo kvůli jejich počátečnímu odmítání výpovědi, bylo po jejich souhlasu s účastí staženo. Půjde o první vystoupení bývalého amerického prezidenta před kongresovým panelem od roku 1983, kdy vypovídal Gerald Ford.
Bill Clinton, jehož jméno se v Epsteinových spisech objevuje opakovaně, přiznal známost s Epsteinem, ale tvrdí, že s ním přerušil veškeré kontakty již před dvaceti lety. Hillary Clintonová uvedla, že se s Epsteinem nikdy nesetkala, pouze se několikrát viděla s jeho odsouzenou spolupracovnicí Ghislaine Maxwellovou. Ani jeden z manželů nebyl oběťmi obviněn z protiprávního jednání a oba popírají, že by v minulosti o Epsteinových zločinech věděli.
Bývalá kandidátka na prezidentku v rozhovoru zdůraznila, že by si přála, aby slyšení proběhlo veřejně, nikoliv za zavřenými dveřmi. Podle ní by se s každým mělo zacházet stejně a rodina nemá co skrývat. Vyjádřila také názor, že jsou s manželem využíváni pouze k tomu, aby odvedli pozornost od samotného Donalda Trumpa, který je ve spisech zmíněn ve stovkách případů.
Donald Trump, který se v té době nacházel na palubě Air Force One, označil vyjádření Clintonové za problém demokratů. Zopakoval, že s Epsteinem neměl nic společného a že byl v této věci očištěn. Bílý dům v oficiálním prohlášení uvedl, že Trumpova administrativa uvolnila tisíce stran dokumentů a spolupracuje s vyšetřovacími výbory, což považuje za důkaz transparentnosti.
Miliony nových souborů byly ministerstvem spravedlnosti zveřejněny začátkem tohoto měsíce na základě zákona o transparentnosti Epsteinových spisů. Někteří zákonodárci, například republikán Thomas Massie, však považují dosavadní rozsah za nedostatečný a požadují vydání dalších interních dokumentů. Ty by měly objasnit minulá rozhodnutí úřadů o tom, zda vznést obvinění proti Epsteinovým blízkým spolupracovníkům.
Tlak na podání svědectví roste také u Andrewa Mountbattena-Windsora, který čelí výzvám amerických úřadů i rodiny své hlavní žalobkyně Virginie Giuffreové. Hillary Clintonová k tomu poznamenala, že by měl vypovídat každý, kdo je k tomu vyzván. Andrew jakoukoli vinu dlouhodobě popírá a s Giuffreovou, která v roce 2025 spáchala sebevraždu, uzavřel mimosoudní vyrovnání bez uznání odpovědnosti.
Zatímco ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že již zveřejnilo vše, co zákon vyžaduje, politický souboj o úplnou podobu Epsteinových spisů pokračuje. Hillary Clintonová označila zveřejňování informací za nejlepší způsob, jak se zbavit nejasností. Podle jejích slov je „sluneční světlo nejlepším dezinfekčním prostředkem“ v celém tomto komplikovaném případu, který nadále hýbe americkou politickou scénou.
