Clintonová obvinila Trumpovu administrativu ze snahy o utajování Epsteinových dokumentů

Hillary Clintonová
Hillary Clintonová v rozhovoru pro BBC v Berlíně obvinila administrativu prezidenta Donalda Trumpa ze snahy o utajování dokumentů souvisejících s případem zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Podle bývalé americké ministryně zahraničí Bílý dům záměrně zpomaluje zveřejňování těchto souborů a vyzvala k jejich okamžitému odtajnění. Administrativa tato obvinění odmítla s tím, že pro oběti udělala více než demokraté.

Manželé Clintonovi se mají v nejbližší době dostavit k výslechu před kongresový výbor, přičemž Hillary Clintonová má vypovídat 26. února a Bill Clinton o den později. Původně plánované hlasování o pohrdání Kongresem, které hrozilo kvůli jejich počátečnímu odmítání výpovědi, bylo po jejich souhlasu s účastí staženo. Půjde o první vystoupení bývalého amerického prezidenta před kongresovým panelem od roku 1983, kdy vypovídal Gerald Ford.

Bill Clinton, jehož jméno se v Epsteinových spisech objevuje opakovaně, přiznal známost s Epsteinem, ale tvrdí, že s ním přerušil veškeré kontakty již před dvaceti lety. Hillary Clintonová uvedla, že se s Epsteinem nikdy nesetkala, pouze se několikrát viděla s jeho odsouzenou spolupracovnicí Ghislaine Maxwellovou. Ani jeden z manželů nebyl oběťmi obviněn z protiprávního jednání a oba popírají, že by v minulosti o Epsteinových zločinech věděli.

Bývalá kandidátka na prezidentku v rozhovoru zdůraznila, že by si přála, aby slyšení proběhlo veřejně, nikoliv za zavřenými dveřmi. Podle ní by se s každým mělo zacházet stejně a rodina nemá co skrývat. Vyjádřila také názor, že jsou s manželem využíváni pouze k tomu, aby odvedli pozornost od samotného Donalda Trumpa, který je ve spisech zmíněn ve stovkách případů.

Donald Trump, který se v té době nacházel na palubě Air Force One, označil vyjádření Clintonové za problém demokratů. Zopakoval, že s Epsteinem neměl nic společného a že byl v této věci očištěn. Bílý dům v oficiálním prohlášení uvedl, že Trumpova administrativa uvolnila tisíce stran dokumentů a spolupracuje s vyšetřovacími výbory, což považuje za důkaz transparentnosti.

Miliony nových souborů byly ministerstvem spravedlnosti zveřejněny začátkem tohoto měsíce na základě zákona o transparentnosti Epsteinových spisů. Někteří zákonodárci, například republikán Thomas Massie, však považují dosavadní rozsah za nedostatečný a požadují vydání dalších interních dokumentů. Ty by měly objasnit minulá rozhodnutí úřadů o tom, zda vznést obvinění proti Epsteinovým blízkým spolupracovníkům.

Tlak na podání svědectví roste také u Andrewa Mountbattena-Windsora, který čelí výzvám amerických úřadů i rodiny své hlavní žalobkyně Virginie Giuffreové. Hillary Clintonová k tomu poznamenala, že by měl vypovídat každý, kdo je k tomu vyzván. Andrew jakoukoli vinu dlouhodobě popírá a s Giuffreovou, která v roce 2025 spáchala sebevraždu, uzavřel mimosoudní vyrovnání bez uznání odpovědnosti.

Zatímco ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že již zveřejnilo vše, co zákon vyžaduje, politický souboj o úplnou podobu Epsteinových spisů pokračuje. Hillary Clintonová označila zveřejňování informací za nejlepší způsob, jak se zbavit nejasností. Podle jejích slov je „sluneční světlo nejlepším dezinfekčním prostředkem“ v celém tomto komplikovaném případu, který nadále hýbe americkou politickou scénou.

Zemřel legendární oscarový herec Robert Duvall. Proslavil ho Kmotr

Ministr zahraničí Petr Macinka a bývalá šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová

Macinka se na MSC střetl s Clintonovou, obhajoval Trumpovu politiku

Sobotní večerní program Mnichovské bezpečnostní konference vyvrcholil prestižní panelovou diskuzí, která se věnovala hlubokému rozkolu uvnitř západní společnosti. Hlavními aktéry ostré názorové výměny se stali ministr zahraničí Petr Macinka a bývalá šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová. Tématem nebyla jen bezpečnostní situace, ale především střet mezi konzervativním viděním světa a progresivismem, který podle Macinky v posledních letech ovládl veřejný prostor na Západě.
Nově zvolený předseda ODS Martin Kupka

Ostuda, mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru vyhořel... Opozice tepe Macinku za hádku s Clintonovou

Mnichovská bezpečnostní konference se v sobotu večer stala dějištěm mimořádně ostrého diplomatického střetu. V rámci panelové diskuze o rozkolu západní společnosti proti sobě stanuli český ministr zahraničí Petr Macinka a bývalá šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová. Debata se rychle stočila od bezpečnosti k hlubokému ideologickému sporu mezi konzervatismem a progresivismem, který podle Macinky v posledních letech zcela ovládl západní veřejný prostor.

