Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?

Velká Británie a Francie společně s dalšími zeměmi, jako je Austrálie, Kanada nebo Belgie, plánují uznat Palestinu jako nezávislý stát. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval na tyto záměry rozhořčeně a označil je za odměnu pro hnutí Hamás. Proti tomuto kroku se ostře postavily také Spojené státy.
Palestina je v současnosti mezinárodně uznávána přibližně 75 % členských států OSN, celkem se jedná o 147 zemí. Uznání má spíše symbolický význam, protože Palestina má již nyní jistou mezinárodní pozici.
Palestina má diplomatická zastoupení v zahraničí a její týmy se účastní sportovních soutěží, včetně olympijských her. Avšak vzhledem k dlouhodobému konfliktu s Izraelem nemá uznané hranice, hlavní město ani armádu.
Uznání palestinského státu je podle BBC výrazným politickým a morálním prohlášením, které však na místě nic nezmění. David Lammy, bývalý britský ministr zahraničí, nedávno připomněl, že Británie má zvláštní odpovědnost za podporu dvoustátního řešení.
Zmínil také Balfourovu deklaraci z roku 1917, která původně vyjádřila podporu pro vytvoření domova pro židovský národ v Palestině, avšak s podmínkou, že nebudou dotčena občanská a náboženská práva nežidovských komunit.
Dvoustátní řešení, které se v mezinárodní diplomacii používá, počítá s vytvořením palestinského státu na Západním břehu a v Pásmu Gazy s hlavním městem ve Východním Jeruzalémě. Ovšem masivní izraelská kolonizace Západního břehu, která je podle mezinárodního práva nezákonná, udělala z tohoto konceptu pouhý prázdný slogan.
Velká Británie a další země se po událostech v Gaze, rostoucí frustraci z vojenské operace a posunu veřejného mínění rozhodly jednat. Zatímco některé země, například Kanada, si pro uznání stanovily podmínky, Británie uzná Palestinu, pokud Izrael nepřijme kroky, které by vedly k příměří a mírovému procesu, který by vedl k dvoustátnímu řešení. A protože se nepředpokládá, že by Izrael takové kroky učinil, je uznání palestinského státu nevyhnutelné.
Spojené státy s tímto krokem nesouhlasí a varovaly, že by to mohlo vést k odvetným akcím ze strany Izraele. Americký prezident Donald Trump přiznal, že se s izraelským premiérem v této věci neshodne.
Také ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že mezinárodní tlak na uznání Palestiny může povzbudit Hamás a že je to pro něj odměnou. Spojené státy jsou v této otázce osamoceny, neboť čtyři ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN, tedy Rusko, Čína, Francie a Velká Británie, již Palestinu uznaly.
Související
Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát
Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?
před 1 hodinou
Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát
před 2 hodinami
Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou
včera
Tisíce demonstrantů v Haagu protestovaly proti migraci. Policie je rozehnala slzným plynem
včera
Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku
včera
SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi
včera
Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí
včera
Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP
včera
Americká armáda zaútočila v mezinárodních vodách na loď s drogami
včera
Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno
včera
Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor
včera
Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat
včera
Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok
včera
Druhá aktivace článku 4 NATO za měsíc. V čem se liší od článku 5?
včera
Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem
včera
Zrušení zákazu ruských médií? Vondráčkovy výroky mě nezajímají, řekl Babiš Politicu
včera
Rusko incident se stíhačkami popírá. Estonsko požádalo o aktivaci článku 4
včera
Venezuela chce USA demonstrovat sílu. Zahájila cvičení s ruskou technikou
včera
Víkendové počasí může lákat i k návštěvě lesa. Houbám se má dařit
19. září 2025 21:59
Metro znovu ochromí víkendová výluka. Opravy na Florenci pokračují
Série pravidelných výluk pražského metra na lince C kvůli opravám přestupní stanice Florenc bude pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Cestující tak budou muset v sobotu do tramvají.
Zdroj: Jan Hrabě