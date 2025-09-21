Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?

Libor Novák

21. září 2025 9:41

Palestina
Palestina Foto: Pixabay

Velká Británie a Francie společně s dalšími zeměmi, jako je Austrálie, Kanada nebo Belgie, plánují uznat Palestinu jako nezávislý stát. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval na tyto záměry rozhořčeně a označil je za odměnu pro hnutí Hamás. Proti tomuto kroku se ostře postavily také Spojené státy.

Palestina je v současnosti mezinárodně uznávána přibližně 75 % členských států OSN, celkem se jedná o 147 zemí. Uznání má spíše symbolický význam, protože Palestina má již nyní jistou mezinárodní pozici.

Palestina má diplomatická zastoupení v zahraničí a její týmy se účastní sportovních soutěží, včetně olympijských her. Avšak vzhledem k dlouhodobému konfliktu s Izraelem nemá uznané hranice, hlavní město ani armádu.

Uznání palestinského státu je podle BBC výrazným politickým a morálním prohlášením, které však na místě nic nezmění. David Lammy, bývalý britský ministr zahraničí, nedávno připomněl, že Británie má zvláštní odpovědnost za podporu dvoustátního řešení.

Zmínil také Balfourovu deklaraci z roku 1917, která původně vyjádřila podporu pro vytvoření domova pro židovský národ v Palestině, avšak s podmínkou, že nebudou dotčena občanská a náboženská práva nežidovských komunit.

Dvoustátní řešení, které se v mezinárodní diplomacii používá, počítá s vytvořením palestinského státu na Západním břehu a v Pásmu Gazy s hlavním městem ve Východním Jeruzalémě. Ovšem masivní izraelská kolonizace Západního břehu, která je podle mezinárodního práva nezákonná, udělala z tohoto konceptu pouhý prázdný slogan.

Velká Británie a další země se po událostech v Gaze, rostoucí frustraci z vojenské operace a posunu veřejného mínění rozhodly jednat. Zatímco některé země, například Kanada, si pro uznání stanovily podmínky, Británie uzná Palestinu, pokud Izrael nepřijme kroky, které by vedly k příměří a mírovému procesu, který by vedl k dvoustátnímu řešení. A protože se nepředpokládá, že by Izrael takové kroky učinil, je uznání palestinského státu nevyhnutelné.

Spojené státy s tímto krokem nesouhlasí a varovaly, že by to mohlo vést k odvetným akcím ze strany Izraele. Americký prezident Donald Trump přiznal, že se s izraelským premiérem v této věci neshodne.

Také ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že mezinárodní tlak na uznání Palestiny může povzbudit Hamás a že je to pro něj odměnou. Spojené státy jsou v této otázce osamoceny, neboť čtyři ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN, tedy Rusko, Čína, Francie a Velká Británie, již Palestinu uznaly. 

18. září 2025 18:43

OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální

Související

Palestina

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo. 
Palestina

Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku

Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot oznámil, že Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát a zároveň uvalit na Izrael sankce. Uznání má proběhnout během zasedání Valného shromáždění OSN, které se koná tento měsíc. Má to však dvě podmínky: propuštění všech izraelských rukojmí, které od 7. října 2023 drží hnutí Hamás, a záruku, že Hamás již nebude hrát žádnou roli ve správě Palestiny.

Více souvisejících

palestina

Aktuálně se děje

před 11 minutami

Palestina

Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?

Velká Británie a Francie společně s dalšími zeměmi, jako je Austrálie, Kanada nebo Belgie, plánují uznat Palestinu jako nezávislý stát. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval na tyto záměry rozhořčeně a označil je za odměnu pro hnutí Hamás. Proti tomuto kroku se ostře postavily také Spojené státy.

před 1 hodinou

Palestina

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo. 

před 2 hodinami

včera

včera

včera

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi

Migrace zůstává jedním z nejzneužívanějších témat české politiky. I přes nízký počet migrantů z Afriky nebo Blízkého východu v Česku některé strany, zejména SPD, staví na varováních před těmito uprchlíky celou svou kampaň. V poslední době cílí rovněž na Ukrajince, přestože data ukazují jejich ekonomický přínos. Emoce a strach tak opět vítězí nad fakty i elementární soudností a základy lidské morálky.

včera

sport

Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí

Především fotbalový klub Hradce Králové by byl rád, kdyby se mluvilo o nedělním zápase se Spartou jako o oslavě fotbalu. Vždyť v rámci něj tento východočeský klub slavil 120 let své existence a že šlo z jeho strany o vydařený večer, o tom svědčí parádní výkon ze strany jeho hráčů a konečné vítězství 2:1. Jenže jednalo se také zápas vyhrocený, což se poznalo při odchodu kabin na poločasovou přestávku. Právě tehdy sportovní ředitel Východočechů Jiří Sabou sáhl v emocích do obličeje sparťanskému gólmanovi Peteru Vindahlovi a uviděl za to od sudího Jana Beneše nakonec červenou kartu. Po zápase navíc navštívil kabinu rozhodčích kouč Pražanů Brian Priske. Obě situace budou mít dohru s následky.

včera

Miroslav Pelta (foto: David Sedlecký)

Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP

Již bývalý majitel fotbalového Jablonce a někdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta zná nejpozdější možný termín nástupu do libereckého vězení k výkonu nepodmíněného trestu na pět a půl roku za manipulace se sportovními dotacemi. Nastoupit má podle Městského soudu do 6. října, stejně jako další odsouzená Simona Kratochvílová, bývalá náměstkyně ministerstva školství. Podle posledních informací je však Pelta momentálně hospitalizován v jablonecké nemocnici, kde leží na jednotce intenzivní péče.

včera

včera

Pentagon

Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno

Americký Pentagon oznámil, že hodlá omezit přístup novinářů do budovy. Novináři, kteří pokrývají zprávy z ministerstva obrany, se do ní dostanou pouze v případě, že podepíší prohlášení, ve kterém se zaváží, že nebudou publikovat utajované ani méně citlivé dokumenty, které nejsou označeny jako státní tajemství. Jde o bezprecedentní krok, který dává Pentagonu širokou pravomoc nad tím, co média zveřejní.

včera

včera

včera

Letadla, ilustrační foto

Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok

Provoz na několika velkých evropských letištích, včetně Heathrow v Londýně a bruselského a berlínského letiště, byl v sobotu narušen. Důvodem je kybernetický útok na poskytovatele služeb pro odbavení a nástupní systémy, což způsobilo zpoždění a zrušení letů.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

19. září 2025 21:59

Metro znovu ochromí víkendová výluka. Opravy na Florenci pokračují

Série pravidelných výluk pražského metra na lince C kvůli opravám přestupní stanice Florenc bude pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Cestující tak budou muset v sobotu do tramvají. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy