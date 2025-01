Danko a spol. odjeli do Moskvy otevřít Slovákům oči. Do Kyjeva nikdo nevyrazil

V neděli ráno odletěla do Moskvy delegace slovenských poslanců v rámci absolvování pracovní cesty. Šestičlennou delegaci tvoří předseda Slovenské národní strany Andrej Danko, poslanec SNS Adam Lučanský a čtyři poslanci Smeru-SD – Marián Kéry, Ján Mažgút, Richard Glück a místopředseda parlamentu Tibor Gašpar.

Cílem této cesty je obnovit komunikaci a načerpat informace, kterými je potřeba Slovákům „otevřít oči“, jak to v Ruské federaci funguje, osobitě v oblasti hospodářské spolupráce se Západem. Touto argumentací Danko v diskusním pořadu TA3 V politike objasnil záměr plánované zahraniční cesty.

Podle místopředsedy NR SR Tibora Gašpara by delegace zároveň chtěla otevřít otázky týkající se dodávek zemního plynu z Ruska na Slovensko nebo ukončení války na Ukrajině. „Budu rád, pokud lídři světových mocností, jako jsou Spojené státy americké, včetně pana prezidenta Putina, najdou nějaké řešení, které bude v prospěch všech. Jsem pro mír, jsem pro to, aby skončilo to zabíjení co nejdříve, ale tím, že budeme i nadále pomáhat se zbrojením a dodávat zbraně, se ten konflikt neukončí,“ zkonstatoval Gašpar podle serveru Teraz.sk.

V průběhu pracovní cesty by mělo dojít k schůzkám s představiteli ruské Dumy a několika ministry, mezi nimi by podle Teraz.sk měl být i ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, s nímž má podle zpravodaje TASR předseda nejmenší koaliční strany potvrzenou schůzku.

Cesta slovenské politické reprezentace do Moskvy se odehrává pouze několik týdnů po přijetí premiéra Roberta Fica v Kremlu ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Delegace obešla Polsko

Předseda SNS na sociální sítí prozradil, že delegaci nebyl umožněn přelet přes Polsko. „Dozvěděl jsem se, že Polsko nám nedovolí přímý přelet. Nerozumím tomu, ale v každém případě to beru jako realitu,“ uvedl Danko. Cesta delegace nakonec vedla přes Českou republiku, Německo a Baltské more.

Mluvčí polského ministerstva zahraničí podle serveru Rzeczpospolita popřel tvrzení předsedy SNS a objasnil situaci. Problémem dle něj měla být skutečnost, že slovenské strana neposkytla Polsku kompletní dokumentaci, a po výzvě k jejímu doplnění dostalo informaci o změně trasy letu.

Rovněž místopředseda vlády Władysław Kosiniak-Kamysz na otázku týkající se blokování letu uvedl, že pokud jde o směr letu, doporučuje „lety do Varšavy, nikoliv do Moskvy“.

Rozkol v koalici. Někteří poslanci chtěli jet do Kyjeva, ale cesta se odložila

V úterý se skupina poslanců měla vydat na pracovní cestu do Kyjeva. Důvodem odročení cesty na neurčito je podle poslance Samuela Migaľa (Hlas-SD) zhoršená bezpečnostní situace a nemožnost zajistit adekvátní bezpečnostní opatření pro delegaci a novináře ze strany hostitelské země.

Tématem jednání měla být integrace Ukrajiny do mezinárodních struktur a také role Slovenska jako partnera Ukrajiny v rámci přístupových jednání s Evropskou unii. Informuje server Teraz.sk.

„Přístupová jednání jsou otevřená a je pro nás klíčové, aby Ukrajina nejen v současnosti, ale i do budoucna, protože jednou válka skončí, byla stabilním partnerem, hlavně z bezpečnostního hlediska. Máme společnou hranici a nedovedu si představit, že by Ukrajina měla vnitřní konflikt nebo rozpory, protože ty by se automaticky přenesly na Slovensko,“ řekl šéf parlamentního výboru pro evropské záležitosti Ján Ferenčák (Hlas-SD).

Dalším důležitým bodem diskuse podle Ferenčáka měla být energetická bezpečnost a poválečná obnova Ukrajiny. Součástí delegace měli být kromě již zmíněných poslanců Radomír Šalitroš (Hlas-SD) a místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Beata Jurík z opozičního hnutí Progresívne Slovensko (PS).