Dánové opět řešili neznámé drony. Vznášely se nad vojenskou základnou

Lucie Podzimková

27. září 2025 13:46

Policie Dánsko (Foto: Heb)
Policie Dánsko (Foto: Heb) Foto: Wikimedia Commons

Dánsko opět zaznamenalo drony na citlivých místech ve svém vzdušném prostoru. Bezpilotní stroje byly nejnověji spatřeny nad největší vojenskou základnou v zemi, uvedly bezpečnostní složky v sobotu. Informovala o tom DW

Neidentifikované drony byly v pátek večer zaznamenány nad základnou Karup, která je hlavní základnou dánského letectva. "Mohu potvrdit, že jsme měli incident kolem 20:15, který trval několik hodin. Jeden či dva drony byly spatřeny v blízkosti a nad leteckou základnou," uvedl policista Simon Skelsjaer. 

Skelsjaer podotkl, že nemůže komentovat původ bezpilotních strojů. Zmínil také, že policie spolupracuje na vyšetřování události s armádou. "Na zem jsme je nedostali," prohlásil ohledně dronů. 

Letecká základna Karup sdílí ranveje s civilním letištěm Midtjylland, které muselo na krátkou chvíli zastavit provoz kvůli svědectví o dronech. Dopad byl však minimální, protože v tu chvíli nebyly naplánované žádné přílety či odlety. 

Páteční událost je nejnovějším ze série incidentů, při nichž musely dánské úřady dočasně uzavřít některá letiště kvůli dronům. Premiérka Mette Frederiksenová označila incidenty za hybridní útoky. 

Incidentům s drony nad Skandinávií předcházelo narušení vzdušného prostoru dalších členských zemí NATO, například Polska a Rumunska, kam pronikly ruské drony, či Estonska, které zaznamenalo ruské stíhačky. 

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Další členské země NATO se chystají přesunout své jednotky a především stíhačky k východní hranici aliance. Informovala o tom BBC. Jde o reakci na průnik nepřátelských dronů na území Polska, které je naprosto přesvědčeno, že šlo o ruské bezpilotní stoje. K nové misi na východním křídle se již připojili Dánové, Francouzi či Němci. 

