Dánové opět řešili neznámé drony. Vznášely se nad vojenskou základnou

Dánsko opět zaznamenalo drony na citlivých místech ve svém vzdušném prostoru. Bezpilotní stroje byly nejnověji spatřeny nad největší vojenskou základnou v zemi, uvedly bezpečnostní složky v sobotu. Informovala o tom DW.
Neidentifikované drony byly v pátek večer zaznamenány nad základnou Karup, která je hlavní základnou dánského letectva. "Mohu potvrdit, že jsme měli incident kolem 20:15, který trval několik hodin. Jeden či dva drony byly spatřeny v blízkosti a nad leteckou základnou," uvedl policista Simon Skelsjaer.
Skelsjaer podotkl, že nemůže komentovat původ bezpilotních strojů. Zmínil také, že policie spolupracuje na vyšetřování události s armádou. "Na zem jsme je nedostali," prohlásil ohledně dronů.
Letecká základna Karup sdílí ranveje s civilním letištěm Midtjylland, které muselo na krátkou chvíli zastavit provoz kvůli svědectví o dronech. Dopad byl však minimální, protože v tu chvíli nebyly naplánované žádné přílety či odlety.
Páteční událost je nejnovějším ze série incidentů, při nichž musely dánské úřady dočasně uzavřít některá letiště kvůli dronům. Premiérka Mette Frederiksenová označila incidenty za hybridní útoky.
Incidentům s drony nad Skandinávií předcházelo narušení vzdušného prostoru dalších členských zemí NATO, například Polska a Rumunska, kam pronikly ruské drony, či Estonska, které zaznamenalo ruské stíhačky.
Související
Nad dánskými letišti se objevily neznámé drony. Nejzávažnější útok na infrastrukturu, míní Frederiksenová
Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda
dánsko , Policie Dánsko , Drony
