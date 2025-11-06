Dispečeři bez výplat a na brigádách. Americká letecká doprava může být ochromena

Americký ministr dopravy Sean Duffy varoval, že pokud bude vládní shutdown pokračovat, dojde od pátku k desetiprocentnímu omezení kapacity letecké dopravy na čtyřiceti největších amerických letištích. Důvodem je rostoucí únava letových dispečerů, kteří jsou bez výplaty už čtvrtý týden.
Možné omezení kapacity letecké dopravy na společném brífinku s ministrem dopravy to potvrdil šéf Federálního úřadu pro letectví (FAA) Bryan Bedford. „Je to neobvyklé, stejně jako je neobvyklý shutdown, stejně jako je neobvyklé, že naši dispečeři nedostali měsíc výplatu,“ uvedl. Dodal, že tlak na dispečery rychle narůstá a bez zásahu by FAA nemohla nadále garantovat, „že provozujeme nejbezpečnější letecký systém na světě.“
Podle Duffyho zůstává letecký provoz bezpečný, avšak omezení je nezbytné k udržení bezpečnosti i efektivity. Opatření se má zavádět postupně, v pátek budou zrušena 4 % vnitrostátních letů, v sobotu 5 %, v neděli 6 % a příští týden se má dosáhnout plných 10 %. Podle britské stanice BBC by to mohlo znamenat zrušení až čtyř tisíc letů denně. Seznam postižených letišť, všech s vysokým provozem, má být zveřejněn ve čtvrtek.
Vládní shutdown trvá od 1. října, protože se Kongres nedokázal dohodnout na rozpočtu. Více než 1,4 milionu federálních zaměstnanců je bez výplaty a část z nich musí nadále pracovat, část je na nucené dovolené. Mezi postižené patří i letoví dispečeři, kteří podle odborů pracují ve stále zhoršujících se podmínkách.
Předseda odborového svazu leteckých pracovníků Nick Daniels situaci popsal jako kritickou. „Letoví dispečeři posílají SMS zprávy: ‚Nemám ani dost peněz na benzín, abych se dostal do práce‘,“ popsal. Upozornil, že mnozí zaměstnanci trpí stresem, onemocněním a jsou nuceni přijímat druhá zaměstnání, aby zvládli finanční tlak.
Duffy už dříve varoval, že nedostatek personálu postihuje polovinu z třiceti hlavních letišť v zemi, a připustil, že dispečeři, kteří si během výpadku výplat přivydělávají jinak, představují riziko pro bezpečnost provozu. „Musí se rozhodnout: mám jít do práce a nedostávat výplatu a nemít co dát na stůl? Nebo mám řídit pro Uber nebo DoorDash nebo obsluhovat v restauracích?“ řekl ministr v rozhovoru pro ABC.
Letecké společnosti nyní čekají na konkrétní instrukce od FAA. American Airlines uvedla, že očekává, že „převážná většina cest našich zákazníků nebude ovlivněna“, zatímco Southwest Airlines sdělila, že stále vyhodnocuje dopady na své spoje a zároveň vyzvala Kongres, aby „okamžitě vyřešil patovou situaci a obnovil plnou funkčnost národního systému vzdušného prostoru“. Delta Airlines situaci nekomentovala.
Podle FAA bude možné provoz stabilizovat pouze tehdy, pokud se vláda a Kongres dohodnou na obnovení rozpočtu. Pokud shutdown potrvá, hrozí další omezení. Krize, která se zpočátku týkala státních zaměstnanců, se tak začíná přelévat do každodenního života Američanů – a poprvé přímo ohrožuje jeden z klíčových sektorů americké ekonomiky.
