Dlouhá cesta k uzdravení: Co teď čeká 20 navrátivších rukojmích Hamásu?

Libor Novák

13. října 2025 21:20

Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)
Po 737 dnech strávených v zajetí v Gaze se do Izraele vrací posledních 20 žijících rukojmích. Jde o muže ve věku 21 až 47 let a nyní se pozornost plně soustředí na jejich zotavení a rehabilitaci. Stav osvobozených je neznámý, ale izraelské ministerstvo zahraničí varovalo, že Alon Ohel (24) utrpěl vážná zranění, včetně ztráty zraku v jednom oku, když byl unesen z hudebního festivalu Nova.

Rukojmí byla v pondělí v Gaze předána Červenému kříži a následně převezena na vojenskou základnu Re’im v jižním Izraeli. Tam se setkají se svými rodinami a projdou počátečním lékařským vyšetřením. Pro případ nutnosti další péče jsou připraveny vrtulníky, které je přepraví do jedné ze tří izraelských nemocnic – Sheba, Ichilov a Rabin.

Někteří dříve propuštění rukojmí se objevili ve viditelně vyhublém a oslabeném stavu, a lékaři opakovaně upozorňují na jejich komplexní psychologické a zdravotní potřeby. Skupiny zastupující rukojmí zdůrazňují, že jak navrátilci, tak i rodiny zemřelých budou potřebovat nepřetržitou lékařskou, psychologickou a sociální rehabilitaci.

Profesor Hagai Levine, vedoucí zdravotního týmu rodin rukojmích, v pondělí zdůraznil, že hluboké nebezpečí pro zdraví hrozí jak přeživším, tak jejich rodinám. Vyzval ke koordinovanému a dlouhému procesu rehabilitace pro přeživší, rodiny i společnost jako celek.

Nemocnice Rabin Medical Centre v Petah Tikvě zřídila Jednotku pro vracející se rukojmí, protože již dříve ošetřovala zajatce propuštěné během výměn v lednu a únoru, včetně Omera Shem Tova a Eliyi Cohena. Oddělení vzniklo až po útoku Hamásu 7. října 2023.

Tato nemocnice, která je druhou největší v Izraeli, uvedla, že se každému navrátilci dostane péče od širokého spektra specialistů, včetně fyzioterapeutů, logopedů, psychologů a nutričních poradců. Rodinám rukojmích jsou v rámci jednotky nabízeny i samostatné pokoje.

Izraelská vláda připravila pro každého navrátilce speciální uvítací balíčky s ručně psanými vzkazy od premiéra Benjamina Netanjahua a jeho manželky Sary. Balíčky obsahují mimo jiné oblečení, osobní vybavení, notebook a mobilní telefon. Experti z nemocnic zdůrazňují, že rehabilitace je dlouhý proces a komplikace se mohou objevit i měsíce či roky později. Rabinovo centrum zřídilo jedinou dlouhodobou rehabilitační jednotku pro rukojmí v Izraeli a poskytuje podporu i po propuštění.

Mluvčí nemocnice Sheba, která má přijmout deset rukojmích, uvedl, že s péčí nebudou spěchat. „Nejdůležitější je jejich reintegrace s rodinami a společností, a my jim poskytneme veškeré domácí pohodlí – dobré jídlo, odpočinek,“ dodal mluvčí.

Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných ve svém prohlášení uvedlo: „Proces se propuštěním nekončí, ale začíná.“ Po dvou letech nehumánních podmínek, hladovění, izolace a zneužívání, potřebují navrátilci péči, klid a především obnovu své identity jako lidí, ne jako „rukojmích“. Někteří z propuštěných, kteří v útocích z 7. října ztratili své domovy, tak nyní musí kromě zdraví začít obnovovat i svůj život. 

před 4 hodinami

Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost

Chrámová hora (hebrejsky הַר הַבַּיִת‎‎ Har ha-bajit, Chrámová hora, arabsky الحرم القدسي الشريف‎‎, al-Haram al-qudsí aš-šaríf, Vznešená svatyně), někdy uváděná též jako hora Moria (hebrejsky הר המוריה‎‎), je plošina o půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 313 m (severní strana), 470 m (východní strana), 280 m (jižní strana) a 485 m (západní strana), nacházející se v jeruzalémském Starém Městě. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, pozůstatek židovského Chrámu. Na vrcholu hory stojí kromě dvou největších – Skalního dómu a mešity al-Aksá – řada dalších menších staveb, autor: Godot13 Analýza

Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost

Zatímco svět sleduje osvobozování rukojmích z Gazy a jejich shledání s rodinami, a prezident Donald Trump v projevu v Knessetu hovoří o „historickém úsvitu nového Blízkého východu“, diplomaté se chystají jednat o dalších fázích Trumpova dvacetibodového plánu na dlouhodobý mír a obnovu Gazy. Podle Bretta McGurka, bývalého vysokého bezpečnostního představitele USA, je v nadcházejících dnech nutné soustředit se na tři zásadní otázky.
Paul Salem Rozhovor

Nevidím žádný realistický scénář, v němž by Hamás souhlasil s odzbrojením. Netanjahu čelí politickému zúčtování, varuje Salem

Současné příměří v Pásmu Gazy zůstává mimořádně křehké. Pro EuroZprávy.cz to v rozhovoru naznačil expert na blízkovýchodní politiku z washingtonského think-tanku Middle East Paul Salem. Podle něj izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvažuje krátkodobě, Hamás se nehodlá odzbrojit a zahraniční politika Donalda Trumpa je nestabilní a chaotická. „Nevěřím, že by se brzy podařilo nasadit mezinárodní stabilizační síly. Izrael je podle mě spokojen s pokračováním konfliktu nízké intenzity v Gaze – nemusí činit žádné zásadní ústupky, a totéž platí i pro Hamás,“ varuje Salem.

před 26 minutami

před 1 hodinou

Mirek Topolánek

Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný

Bývalý předseda vlády Mirek Topolánek oznámil, že se potýká s vážným zdravotním problémem. V podcastu Zlámaný topol na webu Info sdělil, že mu byla diagnostikována rakovina slinivky. Podle jeho slov je jeho stav „docela vážný“ a příští týden ho čeká zahájení chemoterapie.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnost vyslání řízených střel s plochou dráhou letu Tomahawk na Ukrajinu. Na dotaz novinářů v letounu Air Force One, zda Kyjevu tyto rakety poskytne, Trump v neděli odpověděl: „Uvidíme… Možná.“ Zároveň dodal, že by to byl „nový krok agrese“ ve válce Ukrajiny proti Rusku.

před 6 hodinami

Volební štáb ANO

Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi

Hnutí Motoristé sobě se i se svými pouhými 13 poslanci dostalo do mimořádně silné vyjednávací pozice. Bez jejich podpory totiž Andrej Babiš a jeho ANO (80 poslanců) nedisponují ve Sněmovně potřebnou většinou, protože koalice s SPD čítá pouze 95 hlasů a k podpoře vlády chybí dalších šest. Motoristé proto hrozí, že pokud Andrej Babiš neodstoupí od snahy nominovat Filipa Turka na ministra zahraničí kvůli kauze jeho údajných nenávistných výroků, do vlády nevstoupí vůbec.

před 7 hodinami

Volební štáb Motoristů

Zpochybnit půjde vše. Turkova kauza ukazuje nebezpečí AI

Reakce na kauzu rasistických, homofobních a k násilí vyzývajících příspěvků, kterými se podle tvrzení Deníku N v minulosti na sociálních sítích prezentoval čerstvě zvolený poslanec Filip Turek (Motoristé), názorně demonstrují jedno z největších a bezprostředních nebezpečí široce dostupné generativní umělé inteligence (AI) pro fungování společnosti. Prakticky veškeré audiovizuální materiály bude možné zpochybnit a relativizovat argumentem, že jde o produkt AI nástrojů. 

před 7 hodinami

před 9 hodinami

Petr Pavel

Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém

Prezident Petr Pavel označil za zásadní problém případné potvrzení informací o nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, které jsou připisovány nově zvolenému poslanci a čestnému prezidentovi hnutí Motoristé sobě, Filipu Turkovi. Pavel to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

před 9 hodinami

UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků

UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků

Každý z nás už někdy navštívil web, který sice vypadal krásně, ale orientace na něm byla složitá. Design byl krásný, ale rozhodně ne funkční. V tom spočívá rozdíl mezi pouhou estetikou a skutečným UX, neboli zákaznickou zkušeností. UX testování je nástroj, díky kterému můžete zjistit, jak se lidé na webu cítí, zda snadno najdou to, co hledají, a zda je cesta například k objednávce jednoduchá.

před 9 hodinami

Na Slovensku se srazily dva rychlíky

Na Slovensku se srazily dva rychlíky

U obce Jablonov nad Turňou, před železničním tunelem, došlo k vážné nehodě, při které se srazily dva protijedoucí rychlíky. Na místě události, která se stala v úseku, kde dochází k přechodu na jednokolejnou trať, zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Teroristé Hamásu

Hamás propustil prvních sedm rukojmích

Izraelská armáda potvrdila, že sedm izraelských rukojmích se dostalo z Gazy a nyní jsou zpět na území Izraele. Zpráva o jejich propuštění vyvolala v Tel Avivu na náměstí rukojmích hlasité oslavy a jásot, jak uvádí Alice Cuddy. Celkem by dnes mělo být propuštěno dvacet dosud žijících rukojmích, jejichž seznam jmen zveřejnil už dříve Hamás. Tyto osoby byly drženy v Gaze od útoků, ke kterým došlo 7. října 2023.

včera

včera

včera

včera

Macinka má jasno. Když budou Motoristé ve vládě, zasedne v ní i Turek

Motoristé nehodlají hodit poslance Filipa Turka přes palubu. Předseda nové sněmovní strany Petr Macinka v nedělním vydání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že s Turkem počítá v nové vládě, o které Motoristé vedou jednání s vítězným hnutím ANO a SPD. 

Zdroj: Jan Hrabě

