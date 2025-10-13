Dlouhá cesta k uzdravení: Co teď čeká 20 navrátivších rukojmích Hamásu?

Po 737 dnech strávených v zajetí v Gaze se do Izraele vrací posledních 20 žijících rukojmích. Jde o muže ve věku 21 až 47 let a nyní se pozornost plně soustředí na jejich zotavení a rehabilitaci. Stav osvobozených je neznámý, ale izraelské ministerstvo zahraničí varovalo, že Alon Ohel (24) utrpěl vážná zranění, včetně ztráty zraku v jednom oku, když byl unesen z hudebního festivalu Nova.
Rukojmí byla v pondělí v Gaze předána Červenému kříži a následně převezena na vojenskou základnu Re’im v jižním Izraeli. Tam se setkají se svými rodinami a projdou počátečním lékařským vyšetřením. Pro případ nutnosti další péče jsou připraveny vrtulníky, které je přepraví do jedné ze tří izraelských nemocnic – Sheba, Ichilov a Rabin.
Někteří dříve propuštění rukojmí se objevili ve viditelně vyhublém a oslabeném stavu, a lékaři opakovaně upozorňují na jejich komplexní psychologické a zdravotní potřeby. Skupiny zastupující rukojmí zdůrazňují, že jak navrátilci, tak i rodiny zemřelých budou potřebovat nepřetržitou lékařskou, psychologickou a sociální rehabilitaci.
Profesor Hagai Levine, vedoucí zdravotního týmu rodin rukojmích, v pondělí zdůraznil, že hluboké nebezpečí pro zdraví hrozí jak přeživším, tak jejich rodinám. Vyzval ke koordinovanému a dlouhému procesu rehabilitace pro přeživší, rodiny i společnost jako celek.
Nemocnice Rabin Medical Centre v Petah Tikvě zřídila Jednotku pro vracející se rukojmí, protože již dříve ošetřovala zajatce propuštěné během výměn v lednu a únoru, včetně Omera Shem Tova a Eliyi Cohena. Oddělení vzniklo až po útoku Hamásu 7. října 2023.
Tato nemocnice, která je druhou největší v Izraeli, uvedla, že se každému navrátilci dostane péče od širokého spektra specialistů, včetně fyzioterapeutů, logopedů, psychologů a nutričních poradců. Rodinám rukojmích jsou v rámci jednotky nabízeny i samostatné pokoje.
Izraelská vláda připravila pro každého navrátilce speciální uvítací balíčky s ručně psanými vzkazy od premiéra Benjamina Netanjahua a jeho manželky Sary. Balíčky obsahují mimo jiné oblečení, osobní vybavení, notebook a mobilní telefon. Experti z nemocnic zdůrazňují, že rehabilitace je dlouhý proces a komplikace se mohou objevit i měsíce či roky později. Rabinovo centrum zřídilo jedinou dlouhodobou rehabilitační jednotku pro rukojmí v Izraeli a poskytuje podporu i po propuštění.
Mluvčí nemocnice Sheba, která má přijmout deset rukojmích, uvedl, že s péčí nebudou spěchat. „Nejdůležitější je jejich reintegrace s rodinami a společností, a my jim poskytneme veškeré domácí pohodlí – dobré jídlo, odpočinek,“ dodal mluvčí.
Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných ve svém prohlášení uvedlo: „Proces se propuštěním nekončí, ale začíná.“ Po dvou letech nehumánních podmínek, hladovění, izolace a zneužívání, potřebují navrátilci péči, klid a především obnovu své identity jako lidí, ne jako „rukojmích“. Někteří z propuštěných, kteří v útocích z 7. října ztratili své domovy, tak nyní musí kromě zdraví začít obnovovat i svůj život.
Související
Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost
Nevidím žádný realistický scénář, v němž by Hamás souhlasil s odzbrojením. Netanjahu čelí politickému zúčtování, varuje Salem
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Dlouhá cesta k uzdravení: Co teď čeká 20 navrátivších rukojmích Hamásu?
před 1 hodinou
Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný
před 3 hodinami
Dohoda o ministerstvech platí dál. Turek podá trestní oznámení, koaliční jednání pokračují
před 4 hodinami
Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost
před 5 hodinami
Nevidím žádný realistický scénář, v němž by Hamás souhlasil s odzbrojením. Netanjahu čelí politickému zúčtování, varuje Salem
před 5 hodinami
Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací
před 6 hodinami
Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi
před 7 hodinami
Zpochybnit půjde vše. Turkova kauza ukazuje nebezpečí AI
před 7 hodinami
Končí věk teroru, nastává historický úsvit nového Blízkého východu, prohlásil Trump v Jeruzalémě
před 9 hodinami
Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém
před 9 hodinami
UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků
před 9 hodinami
Na Slovensku se srazily dva rychlíky
před 11 hodinami
Hamás propustil všech 20 živých rukojmích. Izrael propouští palestinské vězně
před 12 hodinami
Trump přiletěl do Izraele dohlédnout na naplnění příměří. EU ocenila jeho roli v konfliktu
před 12 hodinami
Zemřela slavná hollywoodská herečka Diane Keatonová
před 13 hodinami
Hamás propustil prvních sedm rukojmích
včera
Princ William v rozhovoru, který mu dělal potíže. Žena se ho ptala, zda je v pořádku
včera
Koncert místo pohřbu. Lidé budou mít možnost se rozloučit s Danou Drábovou
včera
Důchodci se mají na co těšit. Babiš před volbami sliboval několik zásadních změn
včera
Macinka má jasno. Když budou Motoristé ve vládě, zasedne v ní i Turek
Motoristé nehodlají hodit poslance Filipa Turka přes palubu. Předseda nové sněmovní strany Petr Macinka v nedělním vydání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že s Turkem počítá v nové vládě, o které Motoristé vedou jednání s vítězným hnutím ANO a SPD.
Zdroj: Jan Hrabě