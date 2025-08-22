Družbou opět neproudí ropa. Szijjártó se čílí, ukrajinské drony byly úspěšné

Ukrajinci nejspíš znovu vyřadili z provozu ropovod Družba, jímž proudí ropa například do Maďarska či na Slovensko. O zastavení dodávek informoval maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Označil ho za další útok na energetickou bezpečnost Maďarska.
"V noci jsme obdrželi zprávu, že ropovod Družba na rusko-běloruské hranici byl znovu napaden – již potřetí během krátké doby," uvedl Szijjártó v pátek na facebookovém profilu s tím, že se tak opět zastavily dodávky ruské ropy do Maďarsko.
Šéf maďarské diplomacie to označil za další útok na energetickou bezpečnost země, kterou ve světě zastupuje, a další pokus zatáhnout Budapešť do války. "To nevyjde. Budeme i nadále ze všech sil podporovat mírové úsilí a bránit naše národní zájmy," dodal.
Podle informací webu United24Media je příčinou výpadku úspěšný útok ukrajinských bojových dronů na čerpací stanici, která je důležitou součástí ropovodu a nachází se v Brjanské oblasti v Rusku. Jde již o druhý úspěšný úder v posledních dnech.
Ropovod Družba se řadí mezi největší systémy k přepravě ropy na světě. Vybudoval ho v 60. letech minulého století Sovětský svaz. Vede z Ruska ve dvou větvích přes Bělorusko a Ukrajinu. Jedna větev přepravuje ropu do Polska a Německa a druhá na Slovensko, do Maďarska a Česka.
ropovod Družba , ropa , Armáda Ukrajina , Péter Szijjártó , Maďarsko
Na východě Polska byly ve středu nalezeny trosky bezpilotního letounu, který podle prvních informací pochází z Ruska. Incident polské úřady označily za další provokaci a porušení vzdušného prostoru, k němuž došlo v souvislosti s pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Trosky byly objeveny na poli u vesnice Osiny, exploze vytvořila až šestimetrový kráter. Úřady připravují diplomatickou reakci.
Zdroj: Jakub Jurek