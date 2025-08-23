"Vyřiď to i Slovákům." Naštvaný Trump měl odpovědět Orbánovi na dopis

Lucie Podzimková

23. srpna 2025 11:31

Viktor Orbán se setkal s Donaldem Trumpem.
Viktor Orbán se setkal s Donaldem Trumpem. Foto: X/viktororban

Americký prezident Donald Trump údajně odpověděl maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který si mu postěžoval na opakující se ukrajinské útoky na ropovod Družba, jímž do Maďarska proudí ruská ropa. 

O Trumpově odpovědi informoval web Politico. Orbán nejprve napsal šéfovi Bílého domu, že Ukrajinci zaútočili na součást ropovodu družba nacházející se na ruském území krátce před schůzkou Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce, kterou maďarský premiér označil za "historickou".

"Maďarsko podporuje Ukrajinu elektřinou a ropou a oni na oplátku bombardují ropovod, který zásobuje nás. Velmi nepřátelský krok," uvedl Orbán v dopise. To ještě nevěděl, že Ukrajinci na Družbu zaútočí znovu. 

Trump měl odpovědět, že se to nedozvídá rád. "Jsem pořádně naštvaný. Vyřiď to i Slovensku," píše se v reakci z Washingtonu. Americký prezident následně označuje Orbána za svého velkého přítele.

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó v pátek na facebooku uvedl, že ropovod Družba na rusko-běloruské hranici byl znovu napaden. Došlo tak k zastavení dodávek ruské ropy do Maďarska. Šéf diplomacie to označil za další útok na energetickou bezpečnost země, kterou ve světě zastupuje, a další pokus zatáhnout Budapešť do války. "To nevyjde. Budeme i nadále ze všech sil podporovat mírové úsilí a bránit naše národní zájmy," dodal. 

Podle informací webu United24Media byl příčinou výpadku úspěšný útok ukrajinských bojových dronů na čerpací stanici, která je důležitou součástí ropovodu a nachází se v Brjanské oblasti v Rusku. 

Ropovod Družba se řadí mezi největší systémy k přepravě ropy na světě. Vybudoval ho v 60. letech minulého století Sovětský svaz. Vede z Ruska ve dvou větvích přes Bělorusko a Ukrajinu. Jedna větev přepravuje ropu do Polska a Německa a druhá na Slovensko, do Maďarska a Česka. 

