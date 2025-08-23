"Vyřiď to i Slovákům." Naštvaný Trump měl odpovědět Orbánovi na dopis

Americký prezident Donald Trump údajně odpověděl maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který si mu postěžoval na opakující se ukrajinské útoky na ropovod Družba, jímž do Maďarska proudí ruská ropa.
O Trumpově odpovědi informoval web Politico. Orbán nejprve napsal šéfovi Bílého domu, že Ukrajinci zaútočili na součást ropovodu družba nacházející se na ruském území krátce před schůzkou Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce, kterou maďarský premiér označil za "historickou".
"Maďarsko podporuje Ukrajinu elektřinou a ropou a oni na oplátku bombardují ropovod, který zásobuje nás. Velmi nepřátelský krok," uvedl Orbán v dopise. To ještě nevěděl, že Ukrajinci na Družbu zaútočí znovu.
Trump měl odpovědět, že se to nedozvídá rád. "Jsem pořádně naštvaný. Vyřiď to i Slovensku," píše se v reakci z Washingtonu. Americký prezident následně označuje Orbána za svého velkého přítele.
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó v pátek na facebooku uvedl, že ropovod Družba na rusko-běloruské hranici byl znovu napaden. Došlo tak k zastavení dodávek ruské ropy do Maďarska. Šéf diplomacie to označil za další útok na energetickou bezpečnost země, kterou ve světě zastupuje, a další pokus zatáhnout Budapešť do války. "To nevyjde. Budeme i nadále ze všech sil podporovat mírové úsilí a bránit naše národní zájmy," dodal.
Podle informací webu United24Media byl příčinou výpadku úspěšný útok ukrajinských bojových dronů na čerpací stanici, která je důležitou součástí ropovodu a nachází se v Brjanské oblasti v Rusku.
Ropovod Družba se řadí mezi největší systémy k přepravě ropy na světě. Vybudoval ho v 60. letech minulého století Sovětský svaz. Vede z Ruska ve dvou větvích přes Bělorusko a Ukrajinu. Jedna větev přepravuje ropu do Polska a Německa a druhá na Slovensko, do Maďarska a Česka.
