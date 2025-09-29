EU došla trpělivost. Hledá cestu, jak obejít Orbána a přijmout Ukrajinu

Předseda Evropské rady António Costa vede snahu o posun v přístupovém procesu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Učinil tak i přes odpor Maďarska. Lídři EU se schází v Kodani na klíčovém summitu, kde budou přezkoumána pravidla EU vyžadující jednomyslný souhlas všech 27 členských států se vstupem nových členů.
Costa aktivně zjišťuje podporu v hlavních městech EU pro zefektivnění procesu přijímání nových členů a prolomení patové situace. Ta brání zejména Ukrajině a Moldavsku v pokračování jejich cesty do Unie. Stávající pravidla vyžadují jednomyslný souhlas pro schválení každé fáze přístupového procesu. Maďarský premiér Viktor Orbán tohoto veta využil k zablokování cesty Ukrajiny.
Klíčový je Costův návrh, podle kterého by takzvané vyjednávací „clustery“ (klíčové právní kroky na cestě ke členství) mohly být otevřeny se souhlasem kvalifikované většiny členských zemí, namísto jednomyslného souhlasu. Uzavření takového clusteru by sice i nadále vyžadovalo podporu všech členských států. Nižší požadavek na zahájení vyjednávání by však Ukrajině a Moldavsku umožnil začít s reformami a prokázat pokrok v konkrétních politických oblastech.
Díky této změně by kandidátské země mohly posunout své snahy o členství vpřed, i kdyby byl jeden či dva státy proti, uvedl zdroj obeznámený s plánem. Costa se snažil ovlivnit lídry EU osobně, během své nedávné „tour de capitales“, a také v rámci bilaterálních rozhovorů na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku minulý týden.
Jeden z úředníků uvedl, že rozšíření je pro předsedu Evropské rady důležitou prioritou. Vidí v něm nejdůležitější geopolitickou investici, kterou může EU učinit. Proto je podle něj klíčové pokračovat v diskusích o způsobech, jak zajistit, aby se reformní úsilí Ukrajiny promítlo do hmatatelných kroků.
Komisařka EU pro rozšíření Marta Kos mezitím v pondělí zamíří na Ukrajinu, která dokončuje screeningový proces legislativy. Ten je nezbytný pro pokrok v kandidatuře. Komisařka Kos uvedla, že všechny clustery byly prozkoumány v rekordním čase. Podle ní Ukrajina splnila své závazky a je připravena na další krok. Nyní je na členských státech, aby daly zelenou. Evropa si podle ní nemůže dovolit, aby reformní dynamika Ukrajiny zpomalila a je čas na zrychlení procesu.
Související
OBRAZEM: Fiala se v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou
Jednání Koalice ochotných skončilo. Evropa bude prosazovat bezpečnostní záruky podobné článku 5
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Pistorius varuje: Putin nechce ukončit válku, Evropa musí posílit Ukrajinu
před 15 minutami
Rusko rozumí síle a jasným mantinelům. Expert promluvil o tom, proč musí Evropa přehodnotit svou protivzdušnou obranu
před 58 minutami
EU došla trpělivost. Hledá cestu, jak obejít Orbána a přijmout Ukrajinu
před 1 hodinou
Trump se dnes setká s Netanjahuem. Dotáhneme to, tvrdí
před 2 hodinami
Politico: EU jak ji známe už neexistuje. Putin a Trump ji tlačí k radikální proměně
před 3 hodinami
Proruské vlivy nepomohly: Ostře sledované volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana
před 4 hodinami
Po letech míru vyvolá krvavou válku s tisíci mrtvých. Co se stalo s Netanjahuem?
před 4 hodinami
Peking dostal od USA nechtěný dárek. Trump vyštval největší mozky naší doby, opouští USA a míří do Číny
před 6 hodinami
Chladné počasí v novém týdnu. Hrozí přízemní mrazíky, na horách může sněžit
včera
Vyhrocená superdebata: Fiala a Havlíček do sebe šili, dva lídři odmítli označit Rusko za agresora
včera
Trump pošle pozvánku do Británie. Nemusí ji ale obdržet král Karel
včera
Disciplinárka řešila Priskeho návštěvu u sudích. Trenér odešel bez trestu, Sparta mluví o zákulisním boji
včera
Nebylo to naposledy. Obchody se letos ještě zavřou, vyplývá to ze zákona
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Ne vládě extremistů. Minář s Milionem chvilek zaplnil Staroměstské náměstí
včera
Muska štve, že ho spojují s Epsteinem. Pozvání jsem odmítl, vzkazuje
včera
Přes pět tisíc nemocných za pár dní. Covid i tak není tím postrachem, co býval
včera
Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše
včera
ANO může volit i více než třetina voličů. Uspěje maximálně sedm uskupení
včera
Politika drobných darů: Jak si strany "kupují" voliče. Gesta nahrazují debatu, kampaně ztrácejí podstatu
včera
Putin nechce mír, míní Lipavský. Přislíbil pokračování muniční iniciativy
Ruský prezident Vladimir Putin nechce mír, konstatoval ministr zahraničí Jan Lipavský po dalším ruském útoku na Kyjev a další místa na Ukrajině. Šéf diplomacie zdůraznil, že pokud mu voliči umožní pokračovat ve vládní funkci, bude Česko nadále prosazovat muniční iniciativu.
Zdroj: Jan Hrabě