Experti: Čína je ve "válce digitálních podpisů" ve třetí fázi, USA jsou stále na začátku

Podle odborníků na kybernetickou bezpečnost Čína již nyní dominuje informační válce v tichomořském regionu, zatímco americká armáda zaostává a postrádá potřebné zaměření. Tuto kritiku pronesli experti na konferenci AFCEA TechNet Indo-Pacific v Honolulu.
Sean Berg, bývalý zástupce velitele Speciálních operačních sil v Pacifiku, ostře upozornil, že Čína se v této digitální válce nachází již ve „třetí fázi: dominance“, zatímco Spojené státy se stále vnímají jako ve „fázi nula: utváření podmínek“.
Chris Miller, který sloužil jako dočasný ministr obrany, vyjádřil frustraci nad pomalým tempem změn v Pentagonu devět měsíců po nástupu druhé Trumpovy administrativy. Poznamenal, že vidí „hodně marketingu, ale málo výsledků“. Miller kritizoval nedostatek zaměření a obvinil současné vedení, že mu chybí porozumění pro „byzantskou“ byrokracii Pentagonu. Dále se ohradil proti tendenci zaměřovat se pouze na jednoho protivníka nebo výzvu s tím, že při bilionových výdajích na národní bezpečnost „dokážeme dělat více než jednu věc“.
Klíčový problém spočívá v ubikvitním digitálním dohledu. Sean Berg varoval před hrozbou kvantového dešifrování. Čína podle něj shromažďuje obrovské objemy šifrovaných zpráv. Jakmile bude mít k dispozici funkční kvantové dešifrování, bude moci tyto archivované zprávy přečíst a získat bezprecedentní přehled o pohybech a rutině amerických sil.
Rob Christian, bývalý náčelník 311. spojovacího velitelství, poukázal na to, že Čína je „technologicky nejpokročilejší nepřítel, jakého jsme kdy viděli“, a navíc vlastní většinu digitální infrastruktury v regionu. Christian vysvětlil, že zatímco dříve bylo možné se schovat pomocí vypínání telefonů, dnes je to mnohem obtížnější kvůli umělé inteligenci a analytice, které jsou nadstavbou nad všemi daty, jež uživatelé zanechali.
Moderátor diskuse Mike Stokes nazval tento problém „válkou digitálních podpisů“, která vyžaduje vlastní doktrínu. Berg popsal, jak je těžké získat financování na obranné kapacity. Upozornil, že úspěšná kampaň, která by chránila před digitálním špehováním, by ve finančních výborech vykázala jako výsledek „nic“ – žádné narušení hranic ani ekonomické útlaky. Tento výsledek, že se „nic nestalo“, je obtížné prodat jako investiční úspěch.
Dalším vážným problémem je zvyk partnerských zemí sdílet citlivé informace prostřednictvím end-to-end šifrování na sítích, jejichž infrastruktura je řízena Čínou. Experti se shodli na tom, že namísto neustálého tvrzení, že chybí peníze, by se velitelé měli zaměřit na trénink, pokusy a selhávání, a hlavně hledat řešení u soukromých společností. Miller dodal, že současná vojenská organizace se stále chová, jako by chtěla „převálčit druhou světovou válku v Pacifiku“, což je v digitální éře marný boj.
Související
Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let
Nová naděje pro planetu: Emise oxidu uhličitého v Číně začaly překvapivě klesat
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Experti: Čína je ve "válce digitálních podpisů" ve třetí fázi, USA jsou stále na začátku
před 1 hodinou
Ukrajina do EU patří. Na její problémy ale ani Unie nemusí stačit
před 1 hodinou
COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí
před 2 hodinami
Německo odmítlo brannou povinnost, sází na dobrovolníky a finanční motivaci
před 3 hodinami
Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru
před 3 hodinami
Revoluce ve zdravotnictví na dosah ruky: Lékaři zanedlouho dokáží transplantovat lidem prasečí orgán
před 5 hodinami
Epsteinovy e-maily odhalují kontakty s šéfem Rady Evropy ohledně ruských představitelů
před 6 hodinami
Německý kancléř Merz kvůli korupčnímu skandálu zavolal Zelenskému
před 7 hodinami
Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu
před 8 hodinami
Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040
před 8 hodinami
Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří
před 9 hodinami
Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší
před 10 hodinami
Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost
před 11 hodinami
Rubio: USA docházejí možnosti, jak dále uvalovat sankce na Rusko
před 12 hodinami
Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války
před 12 hodinami
Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa
před 13 hodinami
Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil
před 15 hodinami
Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu
včera
Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury
včera
Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc
Ve čtvrtém kole Evropské ligy, respektive třetím kole Konferenční ligy se tři čeští fotbaloví zástupci postarali o vylepšení národního koeficientu na evropské scéně, jelikož všichni v zápasech bodovali. Jediným českým klubem, který zapsal vítězství, byla překvapivě Olomouc, která se představila v arménském Jerevanu, kde se utkala s tamním Noahem. Po prohře s Fiorentinou a remíze s Rakówem se Hanáci dočkali prvního letošního evropského triumfu. Sparta v Konferenční lize pouze doma remizovala s polským Rakówem. Bezbrankově skončil i duel Evropské ligy v Plzni, kam přijel turecký velkoklub Fenerbahce Istanbul.
Zdroj: David Holub