Experti: Čína je ve "válce digitálních podpisů" ve třetí fázi, USA jsou stále na začátku

Libor Novák

13. listopadu 2025 21:59

Čína, ilustrační fotografie
Čína, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Podle odborníků na kybernetickou bezpečnost Čína již nyní dominuje informační válce v tichomořském regionu, zatímco americká armáda zaostává a postrádá potřebné zaměření. Tuto kritiku pronesli experti na konferenci AFCEA TechNet Indo-Pacific v Honolulu.

Sean Berg, bývalý zástupce velitele Speciálních operačních sil v Pacifiku, ostře upozornil, že Čína se v této digitální válce nachází již ve „třetí fázi: dominance“, zatímco Spojené státy se stále vnímají jako ve „fázi nula: utváření podmínek“.

Chris Miller, který sloužil jako dočasný ministr obrany, vyjádřil frustraci nad pomalým tempem změn v Pentagonu devět měsíců po nástupu druhé Trumpovy administrativy. Poznamenal, že vidí „hodně marketingu, ale málo výsledků“. Miller kritizoval nedostatek zaměření a obvinil současné vedení, že mu chybí porozumění pro „byzantskou“ byrokracii Pentagonu. Dále se ohradil proti tendenci zaměřovat se pouze na jednoho protivníka nebo výzvu s tím, že při bilionových výdajích na národní bezpečnost „dokážeme dělat více než jednu věc“.

Klíčový problém spočívá v ubikvitním digitálním dohledu. Sean Berg varoval před hrozbou kvantového dešifrování. Čína podle něj shromažďuje obrovské objemy šifrovaných zpráv. Jakmile bude mít k dispozici funkční kvantové dešifrování, bude moci tyto archivované zprávy přečíst a získat bezprecedentní přehled o pohybech a rutině amerických sil.

Rob Christian, bývalý náčelník 311. spojovacího velitelství, poukázal na to, že Čína je „technologicky nejpokročilejší nepřítel, jakého jsme kdy viděli“, a navíc vlastní většinu digitální infrastruktury v regionu. Christian vysvětlil, že zatímco dříve bylo možné se schovat pomocí vypínání telefonů, dnes je to mnohem obtížnější kvůli umělé inteligenci a analytice, které jsou nadstavbou nad všemi daty, jež uživatelé zanechali.

Moderátor diskuse Mike Stokes nazval tento problém „válkou digitálních podpisů“, která vyžaduje vlastní doktrínu. Berg popsal, jak je těžké získat financování na obranné kapacity. Upozornil, že úspěšná kampaň, která by chránila před digitálním špehováním, by ve finančních výborech vykázala jako výsledek „nic“ – žádné narušení hranic ani ekonomické útlaky. Tento výsledek, že se „nic nestalo“, je obtížné prodat jako investiční úspěch.

Dalším vážným problémem je zvyk partnerských zemí sdílet citlivé informace prostřednictvím end-to-end šifrování na sítích, jejichž infrastruktura je řízena Čínou. Experti se shodli na tom, že namísto neustálého tvrzení, že chybí peníze, by se velitelé měli zaměřit na trénink, pokusy a selhávání, a hlavně hledat řešení u soukromých společností. Miller dodal, že současná vojenská organizace se stále chová, jako by chtěla „převálčit druhou světovou válku v Pacifiku“, což je v digitální éře marný boj.

11. listopadu 2025 18:34

Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let

Senioři, ilustrační foto

Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let

Čína se podle serveru New York Times naplno pustila do národního projektu, jehož cílem je porazit stárnutí. Součástí tohoto ambiciózního úsilí jsou laboratoře pro dlouhověkost, kontroverzní „ostrovy nesmrtelnosti“ a pilulky založené na někdy nejisté vědě a extravagantních tvrzeních. Téma se dostalo do centra pozornosti, když byl nedávno zachycen čínský nejvyšší vůdce Si Ťin-pching, jak si s ruským prezidentem Vladimirem Putinem povídá o možnosti dožít se 150 let nebo dokonce žít navždy.

před 14 minutami

před 1 hodinou

Kyjev

Ukrajina do EU patří. Na její problémy ale ani Unie nemusí stačit

Slib, že Ukrajina „patří do Evropy“, se dnes ukazuje jako možná unáhlený a příliš velkorysý. Summit ve Lvově sice potvrzuje politickou podporu Kyjevu, zároveň ale odhaluje tvrdou realitu: vstup země uprostřed války by zatížil obranný systém EU, rozpočet i institucionální stabilitu. Riziko kolapsu zemědělské politiky, přetrvávající korupce, organizovaný zločin a slabá sociální struktura vyvolávají zásadní pochybnosti, zda je Unie schopna integrovat stát takové velikosti a nároků. Evropě tak nezbývá než přiznat, že závazek učiněný v návalu solidarity může přesahovat její současné možnosti.

před 1 hodinou

COP30

COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí

Mezinárodní skupina aktivistů shromážděná v Belému, dějišti klimatického summitu COP30, vydala naléhavou výzvu k uzavření Smlouvy o postupném vyřazení fosilních paliv. Aktivisté naléhají na brazilské předsednictví, aby podnítilo země k ukončení éry uhlí, ropy a plynu, která je hlavní příčinou klimatické krize.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru

Rekordní americký shutdown odkryl nejen politickou krizi, ale i hlubší problém – drahotu a nerovnost amerického zdravotního systému. Prezident Donald Trump využil rozpočtové paralýzy k nátlaku na demokraty a neváhal přitom sáhnout na potravinové lístky i mzdy federálních zaměstnanců. Zatímco miliony Američanů se ocitly bez jistoty jídla a zdravotní péče, Evropa zůstává připomínkou, že základní sociální bezpečí nemusí být luxusem, ale právem každého občana.

před 3 hodinami

před 5 hodinami

Jeffrey Epstein

Epsteinovy e-maily odhalují kontakty s šéfem Rady Evropy ohledně ruských představitelů

Nově zveřejněné dokumenty amerického Kongresu odhalují, že odsouzený sexuální delikvent a finančník Jeffrey Epstein komunikoval s tehdejším generálním tajemníkem Rady Evropy, Thorbjørnem Jaglandem, o navázání kontaktu s vysokými ruskými představiteli. Rada Evropy je přední evropská organizace pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, dohlížející na Evropský soud pro lidská práva (ECHR). 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přistoupil k rázným opatřením s cílem potlačit rostoucí veřejné pobouření kvůli korupčnímu skandálu v energetickém sektoru. Zelenskyj odvolal dva ministry obviněné ze zapojení do rozsáhlého úplatkářského schématu a zároveň vyzval k uvalení sankcí na svého přítele a bývalého obchodního partnera, který je považován za organizátora celé aféry. 

před 8 hodinami

Evropský parlament

Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili návrh na stanovení závazného cíle Evropské unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Hlasování dopadlo ve prospěch kontroverzního cíle, kdy pro bylo 379 poslanců, proti 248 a 10 se zdrželo. Tento text, který je nyní stanoviskem Parlamentu, se do značné míry shoduje s pozicí, kterou členské státy EU schválily 5. listopadu.

před 8 hodinami

Sergej Lavrov

Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří

Mezi ruským ministerstvem zahraničí a italským deníkem Corriere della Sera došlo ke sporu ohledně rozhovoru s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, který nebyl zveřejněn. Ruská strana to označuje za cenzuru, zatímco vedení italského deníku tvrdí, že Moskva předložila „nezměrný text plný obvinění a propagandistických tezí“ a odmítla novinářský dialog.

před 9 hodinami

Pray for Paris

Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší

Francouzská národní telefonní linka, určená pro hlášení osob s podezřením na radikalizaci, poskytla serveru France24 vzácný pohled na proměnu teroristické hrozby ve Francii. Policisté, kteří linku obsluhují, uvádějí, že deset let po útocích v Paříži z 13. listopadu 2015, k nimž se přihlásila skupina Islámský stát, se hrozba rozšiřuje i mimo islamistický extremismus a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší.

před 10 hodinami

Školství

Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství dnes plánuje vyhlásit stávkovou pohotovost. Odboráři tak reagují na kritický stav, do kterého se regionální školství dostalo kvůli chybějícím schváleným finančním prostředkům. Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rozpočtu stále schází téměř čtyři miliardy korun, konkrétně 3,7 miliardy korun, které jsou určeny na dofinancování regionálního školství za listopad a prosinec 2025.

před 11 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Rubio: USA docházejí možnosti, jak dále uvalovat sankce na Rusko

Spojené státy americké minulý měsíc uvalily sankce na společnosti Rosněft a Lukoil i jejich dceřiné společnosti ve snaze snížit příjmy Ruska z ropy. Tyto příjmy jsou hlavním zdrojem financování války na Ukrajině a omezení by mělo zatlačit Moskvu k jednacímu stolu s cílem ukončit agresi Kremlu. Hlavní americký diplomat Marco Rubio nicméně ve středu pozdě večer prohlásil, že Spojeným státům docházejí možnosti, jak dále sankcionovat Rusko.

před 12 hodinami

Kyjev

Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války

Rodiny po celé Ukrajině se chystají na ještě těžší časy, na dlouhou a chladnou zimu, během které se ruský prezident Vladimir Putin pokusí dokončit svou invazi útoky na ukrajinské dodávky a sítě elektřiny. Již minulý víkend zanechal masivní útok drony a raketami velkou část země dočasně bez proudu. Ukrajinci teď snášejí pravidelné výpadky elektřiny, které trvají až šestnáct hodin denně. V zimě mohou teploty na Ukrajině klesnout až na –20 °C.

před 12 hodinami

Prezident Trump

Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa

Dokumenty, které ve středu zveřejnil Sněmovní výbor pro dohled, ukazují, že personál Jeffreyho Epsteina ho informoval o leteckém cestování Donalda Trumpa v souvislosti s Epsteinovou vlastní dopravou. Z dokumentů vyplývá, že zesnulý obchodník se sexem nadále sledoval zprávy o svém bývalém příteli i roky poté, co se jejich vztahy zhoršily. Zveřejnění zhruba 20 000 stránek od republikánských členů výboru přichází v době, kdy Trump stále bojuje s politickými následky jejich někdejšího přátelství a také s tím, že ministerstvo spravedlnosti nezveřejnilo dokumenty, jak dlouho sliboval během předvolební kampaně.

před 13 hodinami

Kongres USA

Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil

Prezident Trump podepsal balíček, který ukončil nejdelší shutdown v historii Spojených států, čímž oficiálně obnovil provoz federální vlády. K finálnímu schválení došlo několik hodin poté, co Sněmovna reprezentantů hlasovala poměrem 222 pro a 209 proti přijetí kompromisní dohody mezi republikány a umírněnými senátními demokraty. Tato dohoda zajišťuje financování vlády do ledna a některým klíčovým agenturám dokonce po zbytek fiskálního roku 2026.

před 15 hodinami

Počasí

Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu

Relativně teplé podzimní počasí vydrží do poloviny listopadu, ale v příštím týdnu již nastane ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty po víkendu klesnou pod 10 stupňů, na horách může sněžit. 

včera

Vláda ČR

Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury

Vláda v demisi na středečním zasedání rozhodla o návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok a souhlasila se záměrem přípravy projektu AI Gigafactory CZ, v němž se chce Česko v rámci EU ucházet o umístění jednoho z plánovaných velkokapacitních zařízení pro vývoj, trénování a provozování pokročilých modelů umělé inteligence.

včera

Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc

Ve čtvrtém kole Evropské ligy, respektive třetím kole Konferenční ligy se tři čeští fotbaloví zástupci postarali o vylepšení národního koeficientu na evropské scéně, jelikož všichni v zápasech bodovali. Jediným českým klubem, který zapsal vítězství, byla překvapivě Olomouc, která se představila v arménském Jerevanu, kde se utkala s tamním Noahem. Po prohře s Fiorentinou a remíze s Rakówem se Hanáci dočkali prvního letošního evropského triumfu. Sparta v Konferenční lize pouze doma remizovala s polským Rakówem. Bezbrankově skončil i duel Evropské ligy v Plzni, kam přijel turecký velkoklub Fenerbahce Istanbul.

Zdroj: David Holub

