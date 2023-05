Fico je v čele průzkumů před slovenskými parlamentními volbami

Na výsledky průzkumu upozornila agentura TASR. Smer expremiéra Roberta Fica by v dubnu získal 16,9 procenta hlasů, následoval by s 15,6 procenta Hlas, subjekt dalšího bývalého premiéra Petera Pellegriniho. Přes deset procent by se dostalo ještě Progresívne Slovensko (13,3 procenta).

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu by překonaly i strany nebo hnutí Republika (9,1 %), Sme rodina (7,5 %), OĽANO (7 %), SaS (6,1 %) a KDH (5,2 %). Šetření proběhlo od 16. do 19. dubna na vzorku 1004 respondentů.