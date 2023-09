Fico využívá strachu z neznámého, píše Guardian. Děním na Slovensku hýbou i extrémisté

Volby do Národní rady Slovenské republiky extrémním způsobem polarizují společnost. Potvrzuje to i britský server Guardian, který zpovídal ředitelku bratislavského progresivistického divadla Hviezdoslav Valerii Schulczovou. Její divadlo se stalo terčem protestů, jí samotné hrozili pravicoví extremisté uříznutím hlavy. To vše může být ještě dědictví komunistického režimu, jehož konec měl na Slovensku velice odlišné dopady.